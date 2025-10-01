Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Juan José Santiváñez en manos de la fiscalía de la Nación por caso “El Dorado”: ¿Cuál es la situación del ministro y de Nicanor Boluarte?
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, podría sumar una nueva investigación en su contra que implicaría presunto tráfico de influencias y otros delitos que habría cometido como presunto líder de una organización criminal, por el denominado Caso Ícaro o El Dorado.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC