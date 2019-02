Juan Sheput: "La Bancada Liberal es la nueva bancada oficialista"

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) afirmó este jueves que la Bancada Liberal es la "nueva bancada oficialista" en el Parlamento y aseveró que "hace tiempo que no se siente" un legislador oficialista.

"Sí sé cuál es la bancada oficialista, la Bancada Liberal. Yo no tengo dudas en ese sentido. Hace tiempo que no me siento oficialista, hace tiempo y lo he manifestado", sostuvo en una entrevista con RPP.

El legislador indicó que no necesita renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio, porque está claro cuál es la postura del Gobierno sobre dicha agrupación.

"No necesito tampoco renunciar a la bancada en absoluto. ¿En la última reunión de la bancada con el presidente [Martín Vizcarra] no dijeron que se iban a reunir todas las semanas? ¿Cuántas semanas han pasado sin reunirse? Yo no he ido a esa reunión, me invitaron, pero no fui. A mí no me toman el pelo", señaló Sheput.

En esa línea, lamentó que, pese a que el país votó por un determinado plan de Gobierno cuando eligió a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Vizcarra esté siguiendo un plan "progresista".

"El Perú acá votó por un plan de Gobierno, no votó por un plan de Gobierno del progresismo. Votó por un plan de Gobierno y por eso le doy la razón a Pedro Olaechea con lo que dijo en la mañana de que muchos dispositivos económicos que se han aplicado no son por los que el país votó", manifestó.

"Acá se necesitan hacer reformas contundentes en el ámbito de lo laboral, de lo tributario. El Perú no puede seguir con esquemas de 80% de informalidad, sino de acá a 50 años la mayoría del país será Pensión 65 porque no tendrán acceso a pensiones ni a Essalud", remarcó Sheput.