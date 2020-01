El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, afirmó que su institución tiene la intención de resolver “en el más breve plazo” todos los casos que “merecen un interés ciudadano”.

— Usted adelantó que la Junta Nacional de Justicia elaborará un plan de acción para sus primeros 180 días. ¿Cuáles serán los ejes de este documento?

El plan de trabajo a 180 días está, en este momento, en elaboración, pero presumimos que en los próximos días podremos dar cuenta puntual de las metas que nos proponemos en ese pedido. Sin embargo, puedo adelantar que trabajamos en planos diversos. Un primer plano tiene que ver con la propia reestructuración normativa y organizativa de esta institución. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura fue declarado en reorganización quedaron también sin efecto todas las normas internas. En consecuencia, estamos elaborando toda la normativa, incluso nuestro reglamento para el pleno. Tenemos también que fijar el reglamento de los concursos para la designación de jueces, para las ratificaciones. Hay un primer plano interno que, aunque es de menor interés público, para nosotros es un requisito fundamental.

— La JNJ deberá evaluar 2.400 casos entre nombramientos, ratificaciones y sanciones disciplinarias ejecutadas por el desactivado CNM. ¿Se le dará prioridad a la situación del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry?

Estamos estableciendo algunos criterios de priorización. En realidad, cuando hablamos de los 2.400 casos, lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar si en algunos de ellos hay graves indicios de irregularidades. En aquellos supuestos donde hay graves indicios de irregularidades es donde nosotros tenemos que tener, por supuesto, una mirada mucho más exhaustiva, porque podría suponer la nulidad de las decisiones que se adoptaron en el extinto CNM.

Aldo Vásquez

— La ratificación de Chávarry como fiscal supremo por parte del CNM fue de “oficio” y a solo cuatro días de la difusión de los primeros audios de Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿El caso merece ser priorizado?

Bueno, no puedo adelantar opinión al respecto, porque esas son decisiones que debe adoptar la Junta Nacional de Justicia en su oportunidad. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente definir criterios a partir de los cuales se puedan priorizar algunos de estos expedientes. Entonces, este es un plano que está contenido en este plan de trabajo.

— A inicios de enero del 2019, usted, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que Chávarry “no representa ya la institucionalidad del Ministerio Público ni cuenta con la confianza ciudadana”. ¿Debe continuar en la Junta de Fiscales Supremos?

Evidentemente, cualquier opinión que haya podido emitir se ha dado en un contexto determinado que es diferente al que corresponde hoy. En este momento no es pertinente que el presidente de la Junta Nacional de Justicia se pronuncie sobre una situación singular. En este momento estamos diseñando acciones generales. Y sí, estamos también comprometidos con la evaluación de todas aquellas situaciones que interesan a la ciudadanía. Todo aquello que le importe a la ciudadanía también nos importa a nosotros.

— ¿Cuáles son las medidas que la JNJ tomará respecto a los fiscales y jueces que han sido relacionados con Los Cuellos Blancos del Puerto?

En su momento muchos de esos casos, así como otros, serán objeto de análisis, de la evaluación de la junta, y las medidas que se puedan adoptar serán el resultado del debido proceso, con todas las garantías que supone el Estado de derecho y la normativa propia de la junta.

— Los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto generaron la crisis que llevó a la desactivación del CNM y a la creación de la junta. ¿No sería un gesto importante de la JNJ comenzar su labor priorizando este caso?

La Junta Nacional de Justicia tiene menos de 72 horas desde su instalación...

— Hablo de expresar una voluntad hacia ese fin, el de darle prioridad a la revisión de los casos relacionados con Los Cuellos Blancos del Puerto.

No quiero referirme a ningún caso en particular, porque creo que no es la oportunidad de hacerlo. De un modo general, lo que puedo decir es que todo aquello que importa a la ciudadanía por supuesto que nos importa a nosotros y tomaremos, además, con el mayor compromiso nuestro deber de cumplir con las expectativas ciudadanas. Sin embargo, usted comprende que todo esto involucra procedimientos respecto de los cuales tenemos que ser siempre muy cautelosos, de tal manera que se garantice el derecho de todos, sobre todo garantizar el debido proceso.

— Usted adelanto que buscará una reunión con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuánto presupuesto necesita la JNJ para operar con solvencia?

Estamos trabajando en ello, no le puedo dar precisiones en este momento. Lo que sí está claro es que tenemos un presupuesto de S/28 millones, la mayor parte de esta partida supone recursos para cubrir remuneraciones, incluso algunas pensiones de jubilados. Y los recursos son escasos para el cumplimiento de algunas tareas que resultan centrales en este momento. La junta ha recibido otros encargos que antes el CNM no tenía. Por ejemplo, la junta ahora tiene competencia para iniciar de oficio investigaciones a jueces y fiscales de rango inferior respecto a los supremos, antes no era así. Esto supone mayor personal, mayores recursos y mayor tecnología. Y también tenemos que nombrar a las titulares de las autoridades de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Todas estas son responsabilidades que le corresponden a la junta, pero que suponen también la exigencia de recursos para actuar.

Aldo Vásquez

— Según informó El Comercio, la directora de Selección y Nombramiento de la JNJ, Beatriz Jerí, le solicitó al exjuez supremo César Hinostroza preguntas para utilizarlas en el concurso de magistrados de junio del 2018. ¿Ella continuará en la institución?

Esta institución, entendemos los miembros de la junta, necesita ser reestructurada. Estamos evaluando las vías para esa reestructuración y eso eventualmente puede suponer cambios, rotaciones, procesos. Incluso, en casos en los cuales haya indicios de responsabilidad, podría haber procedimientos que correspondan para establecer eventuales sanciones.

— Los exconsejeros del CNM relacionados a Hinostroza no operaron solos, sino con la ayuda de algunos funcionarios que están en la actual junta. ¿Habrá algún tipo de evaluación de este personal?

Sí. Tenemos el propósito de, pidiendo el apoyo de Servir, hacer, por supuesto, una evaluación del personal y eventualmente una reestructuración, de tal manera que se pueda garantizar que los servidores sean partícipes del mismo compromiso que tenemos todos los miembros de la junta de alcanzar los más altos estándares, incluso internacionales, en materias propias de nuestra función constitucional.

— ¿Es la JNJ la solución a la crisis del sistema de justicia?

El sistema de justicia tiene un alto grado de complejidad. Participan de este sistema de justicia no solo el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino que también somos parte de ese sistema complejo la JNJ, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura. A estos entes constitucionales autónomos tenemos que sumar la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, los procuradores públicos, la defensa pública. Es decir, es un sistema complejo. La JNJ es un elemento medular. Yo no me atrevo a decir que sea la fórmula única para superar todas las dificultades del sistema de justicia, pero evidentemente es un instrumento clave en ese propósito. Y es clave porque nos toca a nosotros, como sabemos bien, la selección, nombramiento, evaluación, ratificación de los jueces y fiscales del país. Es decir, del elemento clave de ese sistema, que son precisamente las personas. Entonces, siendo esto así, somos un elemento fundamental para ese proceso de reforma.

— ¿Le preocupa que María Zavala, integrante de la JNJ, registre comunicaciones con Hinostroza?

Ese es un tema que ha sido, en su momento, seguramente evaluado por la comisión especial [de la JNJ]. Para nosotros lo que importa ahora es mirar hacia el futuro. Hemos incorporado a la doctora María Zavala, ella ya está sesionando en el pleno de nuestra JNJ, y confiamos en que todos los miembros de esta JNJ estaremos a la altura de nuestras responsabilidades. Tenemos un compromiso no solamente personal, sino con el país.

— ¿Marco Tulio Falconí, quien ha sido acusado de plagiar en sus tesis de doctorado y maestría, reúne el perfil para sumarse a la junta?

No me toca a mí pronunciarme sobre el particular, será la comisión especial la que designe al séptimo integrante de la JNJ. En cualquier caso, nosotros aguardamos con expectativa que se sume ese séptimo integrante de la JNJ para consolidar nuestro pleno y enfrentar todos juntos la tarea que nos toca por delante.

— Henry José Ávila Herrera ha sido acusado de plagiar en artículos académicos y de opinión. ¿Le solicitarán explicaciones en la JNJ?

Entiendo que él está dando una serie de explicaciones en los medios de comunicación. A mí personalmente también me ha explicado y creo que lo ha hecho con algunos miembros de la JNJ. No me corresponde a mí tampoco pronunciarme al respecto. Sin embargo, lo que nos ha comentado, y hasta donde hemos podido verificar, se trata de un artículo publicado en el diario “El Peruano” en el que sí citó la fuente, aunque aparentemente hubo algunas líneas, algún párrafo de una fuente citada en el mismo artículo, pero que en ese segundo párrafo, digamos, sí hubo una omisión. Entonces ahí podría haber tal vez algún tema técnico, pero no me toca pronunciarme sobre la materia.

— ¿Cuál es su posición sobre la prisión preventiva en las investigaciones del Caso Lava Jato?

Ese es un tema que no corresponde a la JNJ. En otras oportunidades yo he expresado [mi] opinión sobre la prisión preventiva, en general, pero creo que ese es un tema que hoy...

— ¿Y cuál es su posición sobre la prisión preventiva?

Yo, en general, en línea con la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he señalado en otras oportunidades, en determinados contextos, que la prisión preventiva tiene que ser aplicada con cautela, pero no es una materia sobre la cual corresponda pronunciarme ni mucho menos sobre casos específicos.

— Usted firmó junto a otros exministros del gobierno de Ollanta Humala un pronunciamiento en el cual rechazaban la orden de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa Nadine Heredia. ¿Sigue considerando que esa medida fue injusta?

Creo que es irrelevante lo que yo pueda considerar al respecto. En realidad el Tribunal Constitucional se pronunció en su oportunidad sobre el tema.

— ¿Tiene en la actualidad alguna relación con Humala y/o Heredia?

No he tenido con la señora Heredia ninguna otra relación que la estrictamente protocolar durante mi gestión como ministro de Justicia, y con el expresidente Humala he tenido, por supuesto, una relación propia de la gestión ministerial. No participo en ningún proyecto político común con el expresidente Humala, aunque no puedo negar que guardo gratitud por la oportunidad que tuve en su momento de servir al país en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

— El gobierno ha establecido, a través de un decreto de urgencia, que solo el procurador general puede denunciar a las altas autoridades del Estado. ¿El Ejecutivo está limitando la capacidad de los procuradores especializados?

Mire, yo prefiero en este momento abocarme a las tareas que son propias de la JNJ porque, siendo ese un tema muy relevante, sin embargo, hay actores del debate público muchos más calificados que yo para pronunciarse en este momento sobre esa materia.

— ¿La situación del señor Chávarry y de otros integrantes de la Junta de Fiscales Supremos que han sido vinculados con Los Cuellos Blancos del Puerto se va a resolver dentro de los 180 días que considera el plan que están elaborando?

No estoy en condiciones de señalarlo en este momento. Lo que puedo afirmar es nuestra voluntad de atender a las expectativas ciudadanas en el más breve plazo.

— Ayer [miércoles] dijo que confiaba que se pudiera resolver en ese plazo. ¿Cambió algo de un día para otro?

No, en absoluto. Cuando se escuchan mis declaraciones y se lee el texto de las mismas, queda muy claro que no me he referido a un caso en particular, he dicho que todos aquellos casos que merecen un interés ciudadano tenemos la intención de que sean resueltos en el más breve plazo y [es] nuestro deseo que eso ocurra en el marco de este plan de trabajo de emergencia.