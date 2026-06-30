La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: JNJ)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: JNJ)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en reemplazo de Piero Corvetto.

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