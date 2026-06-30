A través de un comunicado, informó que por mayoría, sin la participación de su presidenta, María Teresa Cabrera, ni del miembro Gino Ríos, se aprobó excluir al único postulante en carrera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo.
Loyola Escajadillo era el único candidato en carrera en el concurso público, luego que el pleno de la JNJ aceptara la renuncia presentada por la postulante Amparo Ortega Campana, quien decidió apartarse del proceso de selección.
La candidata alegó que en estos últimos días se encuentra enfrentando una “situación personal de salud, muy dolorosa” y que demanda toda su atención y acompañamiento, razón por la cual prefirió dar un paso al costado.