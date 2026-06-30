La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en reemplazo de Piero Corvetto.

A través de un comunicado, informó que por mayoría, sin la participación de su presidenta, María Teresa Cabrera, ni del miembro Gino Ríos, se aprobó excluir al único postulante en carrera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo.

La medida se acordó con los votos en discordia de los miembros Germán Alejandro Julio Serkovic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

Comunicado de la Junta Nacional de Justicia. (Foto: JNJ)

Ante esta situación, Bernardo Pachas seguirá en el cargo de manera interina hasta que la JNJ convoque a un nuevo concurso público y designe al nuevo jefe de ONPE.

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Loyola Escajadillo era el único candidato en carrera en el concurso público, luego que el pleno de la JNJ aceptara la renuncia presentada por la postulante Amparo Ortega Campana, quien decidió apartarse del proceso de selección.

La candidata alegó que en estos últimos días se encuentra enfrentando una “situación personal de salud, muy dolorosa” y que demanda toda su atención y acompañamiento, razón por la cual prefirió dar un paso al costado.

“Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento, por lo que no tengo observaciones ni cuestionamientos al mismo”, señaló en su escrito enviado a la JNJ.