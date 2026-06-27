Con la salida de Ortega, Carlos Martín Loyola Escajadillo quedaría como el único postulante para asumir la titularidad de la ONPE, en reemplazo del actual jefe interino, Bernardo Pachas. Foto: composición GEC
Con la salida de Ortega, Carlos Martín Loyola Escajadillo quedaría como el único postulante para asumir la titularidad de la ONPE, en reemplazo del actual jefe interino, Bernardo Pachas. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia presentada por la postulante Amparo Ortega Campana, quien decidió apartarse del concurso público para el nombramiento del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión, que deja sin efecto la postulación de Ortega, fue informada a través de un comunicado oficial.

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