El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia presentada por la postulante Amparo Ortega Campana, quien decidió apartarse del concurso público para el nombramiento del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión, que deja sin efecto la postulación de Ortega, fue informada a través de un comunicado oficial .

La JNJ detalló las posturas internas adoptadas durante la sesión extraordinaria del último 25 de junio de 2026, fecha en la que se debatió el desistimiento de la participante. La resolución final fue aprobada por voto mayoritario de los integrantes del colegiado.

Amparo Ortega presento su renuncia como candidata a jefa de la ONPE.

Con la salida de Ortega, Carlos Martín Loyola Escajadillo quedaría como el único postulante para asumir la titularidad de la ONPE , en reemplazo del actual jefe interino, Bernardo Pachas.

Pleno tuvo decisiones divididas

Durante la sesión, se plantearon posiciones divididas entre los miembros del Pleno encargados de evaluar la solicitud de la postulante. Según el comunicado, la aprobación de la renuncia se concretó “con los votos en discordia de los señores miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Germán Alejandro Julio Serkovic González”.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó la sustentación de los planes de trabajo de los dos postulantes al cargo del jefe de la ONPE. (Foto: JNJ)

A su vez, se informó que la aprobación mayoritaria se dio “sin la participación de la señora presidenta María Teresa Cabrera Vega ni del señor miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patio”.

Razones de la renuncia

Como se recuerda Ortega anunció su decisión de renunciar al proceso a través de una carta dirigida a la JNJ. “Participé en el presente concurso segura de cumplir no solo los requisitos establecidos en las bases, sino también de aportar mi experiencia y mi firme convicción de servir a la Nación, especialmente en una institución técnica y estratégica como la ONPE, cuyo cometido es preservar la voluntad popular expresada en las urnas”, indicó Ortega.

“Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento, por lo que no tengo observaciones ni cuestionamientos al mismo [...] En estos últimos días me encuentro enfrentando una situación personal de salud, muy dolorosa y que demanda toda mi atención y acompañamiento”, acotó. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”, agregó.