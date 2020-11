Conforme a los criterios de Saber más

La exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, confirmó a El Comercio que hubo “una conversación” para que asumiera la Procuraduría General en reemplazo del actual titular de dicha entidad, Daniel Soria.

Como se recuerda, Soria declaró a RPP que la actual ministra de Justicia Delia Muñoz, le había pedido su renuncia y que Ampuero entraría en su reemplazo.

Consultada al respecto, Ampuero Meza dijo a este Diario que no se le propuso de manera concreta el cargo. Además, negó que el ofrecimiento haya venido con el condicionamiento de que retire la demanda de competencia que se interpuso ante el Tribunal Constitucional por la “incapacidad moral” como mecanismo de vacancia presidencial.

“ (Fue) como una conversación, nunca se me propuso de manera concreta para asumir el cargo, mucho menos bajo un tipo de condicionamiento como lo ha señalado el Procurador General (Daniel) Soria, lo que él ha señalado es absolutamente falso”, sostuvo.

En esa línea, la exprocuradora afirmó que jamás aceptaría un cargo con algún tipo de condicionamientos.

“Katherine Ampuero jamás se va a prestar para ello, y no solamente con palabras; Katherine Ampuero lo ha demostrado con hechos. Así que me parece muy temeraria esa observación, se tendrá que investigar, porque más grave me parece que un procurador general vaya a preguntarle a la ministra cuál será la estrategia de defensa”, indicó.

Ampuero agregó que si fuera procuradora “no se desistiría” de la demanda competencial interpuesta ante el TC. Ello, debido a que el Ejecutivo puede tener su opinión, pero quien decide y debiera asumir las consecuencias de sus actos son los procuradores.

“Las estrategias legales las diseñan los procuradores. Aquí, el procurador especializado constitucional; que es el doctor (Luis) Huerta, deberá continuar porque él ya asumió y está defendiendo los intereses del Estado. Él está defendiendo los intereses del Estado y deberá continuar haciéndolo y deberá continuar con esa estrategia. Lo que corresponde a un procurador es tomar decisiones y rendir cuentas de sus decisiones”, sostuvo.

Al ser consultada si finalmente actuaría como procuradora general, la abogada indicó que “descarto lo que señala”.

