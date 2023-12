Tras la ola de cuestionamientos por parte de gremios periodísticos, el congresista Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) anunció el retiro de su proyecto de ley que proponía penalizar la difusión de información secreta, como las declaraciones que dan los aspirantes a la colaboración eficaz.

Esta iniciativa fue presentada en simultáneo con otro proyecto de Perú Libre que plantea incrementar la pena por el delito de difamación, es decir, otra nueva ‘Ley mordaza’.

Quiroz solicitó el 21 de diciembre el retiro de su proyecto a través de un oficio enviado a Oficialía Mayor del Congreso, pero aún no se actualiza en la página web del Parlamento.

El legislador del Bloque Magisterial proponía en su iniciativa tipificar “el delito de revelación y difusión de información clasificada por ley como reservada, secreta o confidencial en una investigación y proceso penal”. Para ello, plantea modificar el artículo 409 del Código Penal.

El proyecto tiene como coautores a congresistas de su bancada. Ellos son Óscar Zea, Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Lucinda Vásquez.

Este Diario se intentó comunicarse también con Segundo Montalvo (Perú Libre), autor de la otra iniciativa, que plantea modificar el artículo 132 del Código Penal para que la difamación sea sancionada hasta con cinco años de cárcel si se comete “por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social”. Actualmente, ese delito se condena hasta con tres años de prisión.

Montalvo también propone modificar la ley sobre el derecho a la rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación. Formula que la rectificación tendrá que darse hasta el día siguiente de recibida la solicitud, en lugar del plazo actual de siete días.

Además, el proyecto señala que los medios se deberán rectificar durante tres días consecutivos o de manera interdiaria si la persona afectada lo solicita.

En diálogo con El Comercio, su colega de bancada Flavio Cruz, uno de los firmantes del proyecto, señaló que no ha “visto ningún efecto” al respecto en su región Puno. “En el noticiero nacional vi, pero lo demás no he sentido mucha repercusión”, aseveró.

Asimismo, afirmó que conversó con su colega Montalvo “en alguna oportunidad y él dijo que iba a reiterar su demanda, sobre todo a la prensa que abusa de su capacidad de información”.

También suscribieron el proyecto de ley los legisladores Margot Palacios, Américo Gonza, Waldemar Cerrón y María Agüero figuran como coautores.

Diversos gremios cuestionaron las iniciativas de Perú Libre y el Bloque Magisterial.

Respecto a la primera, el abogado penalista Roberto Pereira, especialista en libertades informativas, explicó que, de aprobarse la propuesta, el delito de difamación podría ser sancionado con cárcel efectiva en lugar de prisión suspendida.

En opinión de Pereira, la propuesta “es claramente una amenaza” al periodismo. “En el fondo es una reacción hepática, una venganza de los políticos contra la prensa. Pretenden, a través de este tipo de proyectos de ley, lanzar un mensaje de amedrantamiento contra la prensa, que ha denunciado una serie de tropelias que se hace en el Congreso”, dijo.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, agregó que “a todas luces, es una ley mordaza en un país donde uno de los principales riesgos contra la actividad periodística es el acoso judicial”.

Lainez recordó que el congresista Montalvo también fue autor de la ‘Ley mordaza’ rechazada en segunda votación en junio pasado.

Respecto al proyecto de Quiroz, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, señaló que “es claramente una respuesta a la revelación de información sobre investigaciones fiscales”.