La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, consideró que sería un error a nivel constitucional el votar a favor de la vacancia por incapacidad moral contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras el debate que se ha programado para este jueves 22 de marzo.

"(Los cuestionamientos a PPK) merecerían una investigación y eso es lo que, desde un punto de vista constitucional, es el por qué no creo que corresponde la vacancia. La incapacidad moral es una figura pensada en la incapacidad mental", señaló Flores Nano en declaraciones a la prensa.

La ex candidata presidencial reconoció que la Constitución permite una interpretación libre y que hay que darle contenido al término de "incapacidad moral", pero insistió en que habría que llevar a cabo una investigación que arroje resultados concluyentes que fundamenten una vacancia.

"Estamos viendo una especie de revocatoria presidencial que no existe como figura. La Constitución no autoriza a los parlamentarios a revocar al presidente elegido [...] Me parece que hay una desnaturalización (de la Constitución)", añadió.

Flores Nano recordó que sí existe la figura de la revocación a otras autoridades, pero que incluso en esos casos se hace a través de una elección y no a través de representantes como son los congresistas.

"Por eso pido responsabilidad para quienes van a decidir, para que piensen bien si están actuando constitucionalmente y correctamente. Creo que si votan una vacancia, estarían actuando incorrectamente constitucionalmente", señaló.

La lideresa del PPC concluyó sus declaraciones señalando que hay muchos congresistas que respaldarán la vacancia por el indulto a Alberto Fujimori, hecho que también criticó.

"Uno no puede traer sus prejuicios personales, sus creencias políticas y sus posiciones a un tema tan serio como es quitarle el poder a la persona que el pueblo eligió", indicó.

