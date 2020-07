Tres especialistas analizaron el último mensaje que el presidente Martín Vizcarra dio en el Congreso de la República en medio de la pandemia.

1. ¿Como leer políticamente el mensaje a la nación del presidente?

Martín Vizcarra intenta posicionarse como un presidente republicano.

Con las referencias a los héroes y al bicentenario, creo que Martín Vizcarra está tratando de posicionarse como un presidente con un corte más republicano, como alguien que respondió a los desafíos que se le presentaron y que sacó al país de la crisis. Dado que está desabastecido de un soporte político –no tiene bancada en el Congreso–, el legado que busca dejar no es político, sino más bien republicano.

- Adriana Urrutia - Presidenta de Transparencia

Se ha querido dar un mensaje que muestre la situación excepcional en la que se encuentra el país.

Creo que la parte simbólica del mensaje fue importante: un presidente que entra y sale de Palacio con sus ministros y altos mandos militares, todos con mascarillas, por sí mismo expone la imagen de una situación extraordinaria y excepcional. Y creo que ese ha sido el sentido del mensaje. El presidente ha dibujado una situación extraordinaria y excepcional para que el mensaje aparezca como premunido de un sentido de urgencia.

- Juan de la Puente – Politólogo

El jefe del Estado busca construir la imagen de un presidente conciliador en busca de unidad.

El presidente ha querido dar una lista de éxitos alcanzados durante la pandemia, cuando hay cosas que se han hecho, pero que no necesariamente han sido efectivas o eficientes, como el decreto de urgencia para enfrentar el coronavirus en las comunidades nativas, que fue una intervención tardía. También trata de dar la imagen de un presidente conciliador, que nos llevará a la unidad en este último tramo.

- Mabel Huertas - Analista política

El mensaje a la nación se extendió por poco menos de dos horas. (Foto: GEC)

2. ¿Qué cambió respecto de los discursos de 28 de julio de años anteriores?

Ha buscado garantizar la gobernabilidad y evitar una posible crisis política.

No me parece que el discurso haya tenido nada muy diferente. Pero sí vale la pena destacar que el presidente ha buscado ser menos confrontacional con el Congreso, no ha dicho “tienen que aprobar las reformas”, que es algo que podría haber hecho en intervenciones anteriores. Creo que está buscando garantizar la gobernabilidad en este último año, conciliar con diferentes sectores para poder gestionar las crisis sanitaria y económica y evitarse una crisis política.

- Adriana Urrutia - Presidenta de Transparencia

Fue un mensaje no de emplazamiento hacia otros actores políticos, sino de convocatoria.

El discurso del año pasado fue uno de emplazamiento al Congreso en el que anunció la propuesta de elecciones adelantadas y dijo “nos vamos todos”. Este es un mensaje distinto, en el sentido de que lo que busca es pactar a futuro. El presidente está hablando desde la crisis y, en ese sentido, tiene un mensaje de convocatoria. Además, me parece importante que dé a entender que desea compartir con los otros actores políticos, y por eso está proponiendo un pacto.

- Juan de la Puente – Politólogo

Se dejó atrás el tono confrontacional con el Congreso y no se hizo un anuncio sorpresivo.

En este mensaje, Vizcarra ya no es el presidente pechador. El tono es mucho más conciliador. Tanto el del 2019 como el del 2018 fueron discursos que no te daban una idea clara de cuál es la visión de país del presidente y esta no ha sido la excepción. Sin embargo, lo que ha cambiado es que esta vez no hubo un factor sorpresa. En el 2018 anunció el referéndum y en el 2019 el proyecto de adelanto de elecciones. Aquí ya no había espacio para más sorpresas, y en buena cuenta creo que la pandemia tiene que ver con eso.

- Mabel Huertas - Analista política

3. ¿Qué temas hicieron falta abordar en el mensaje de este año?

Hizo falta detallar cómo se aterrizarán las propuestas de infraestructura en el plano político.

Vizcarra tiene un sesgo de ingeniero claramente marcado. Por eso, tiene una idea de gobernanza con una visión de infraestructura. Creo que lo que le faltó fue explicar cómo va a aterrizar estas propuestas de infraestructura en las regiones a través de una mayor articulación con los gobernadores regionales. Ahora mismo, uno de los principales problemas en la gobernanza durante la pandemia es que está habiendo mucha confrontación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales sobre cómo lidiar con la emergencia. Junín y Arequipa son algunos ejemplos.

- Adriana Urrutia - Presidenta de Transparencia

No se relataron los errores del Gobierno en el manejo de la emergencia por el coronavirus.

Creo que hubo una ausencia de un relato sobre las acciones del Estado durante los primeros meses de la pandemia. Si bien el presidente dio un listado de las cosas que se hicieron en su gestión, faltó un listado de las que se omitieron o se hicieron mal. Pienso, también, que era la oportunidad para analizar profundamente la depresión del sistema de salud. Además, se debió explicar por qué, a diferencia de otros países, el Perú no incluyó en la lucha contra la pandemia el primer nivel de atención de salud.

- Juan de la Puente – Politólogo

El mensaje no apuntó directamente al ciudadano de a pie afectado por la pandemia.

Faltó un poco más de realismo, que algunos llaman autocrítica. Yo creo que la gente de a pie, que está viviendo y sufriendo esta pandemia, hubiese esperado eso. Por supuesto que hay margen de error, pero también hay margen para corregir. Creo que la población reconocería mucho que un líder acepte que cometió errores. En asuntos económicos, creo que faltó un discurso que vaya directo al ciudadano, que le diga qué es lo que va a hacer el Gobierno para que esa persona que se quedó sin empleo lo vuelva a tener.

- Mabel Huertas - Analista política

