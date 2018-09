Mercedes Araoz espera que en el pleno "se corrija" decisión sobre Hinostroza

La vicepresidenta de la República Mercedes Araoz señaló hoy que hay expectativa del Ejecutivo para que “en el pleno del Congreso se pueda corregir” la decisión de la Comisión Permanente, que -con los votos de Fuerza Popular- rechazó acusar por organización criminal al suspendido juez César Hinostroza y los ex consejeros del CNM Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.

“Me parece que sí hay un blindaje a Hinostroza y a los ex consejeros”, declaró Mercedes Araoz consultada por este Diario por la postura de Fuerza Popular.

También precisó que el congresista de su bancada, Juan Sheput, reconsideró su voto al respecto luego de leer el respectivo informe de acusación con más detalle.

“Este [documento] sí da esas señales [de la existencia de una presunta organización criminal”, agregó.

Araoz remarcó que la preocupación es que el Ministerio Público no pueda investigar por este delito a estos ex funcionarios. “Esa es la preocupación que tenemos, que no se les blinde”, puntualizó.

La fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Sánchez, ha dicho que la decisión de la Permanente sí complica su indagación pues no podría investigarlos por el delito en cuestión.

Respecto a si su bancada pedirá una reconsideración a la votación, Araoz dijo que el próximo martes esta se reunirá para tomar una decisión al respecto.

Lee también en Política...