El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que consolidarán la conectividad digital como base para elevar la calidad del turismo.

Durante su exposición, Guevara manifestó que Perú es uno de los países más competitivos de la región y el turismo dentro de la matriz productiva es pieza fundamental.

“Es motor de muchas actividades como la agrícola, en restaurantes y transporte, entonces es una pieza importante. En virtud de ello, planteamos consolidar la conectividad aérea a través de los aeropuertos, también marítima y fluvial, uniendo la cuenca del Pacífico y Atlántico. También consolidar la conectividad digital y, toda esta estructura, sea el sostén del turismo como calidad de servicio”, apuntó.

Guevara precisó que es importante “fomentar circuitos turísticos a nivel nacional ya que hay costumbres y vivencias en todo el Perú”.

“No es posible que el aeropuerto de Jaén no esté apto, eso atento contra el turismo y otras actividades. Debemos seguir fomentando la Marca Perú la internacionalización del país. También mayor seguridad a los turistas. Hay que formar una conciencia nacionalista, pero invertir con conciencia social y tener un clima adecuado para que haya predictibilidad empresarial y evitar que el dinero sea llevado a los offshore y se invierta aquí”, destacó.

Salud y edudación

Guevara propone “reestablecer el examen nacional de médicos que se ha modificado”. Además, mejorar a la Sunedu ya que muchos “ven a la educación como un negocio y no como un proyecto de desarrollo nacional”.

“Trasabilidad de medicamentos en salud, que sepamos la calidad de ese producto desde que se importa hasta la boca del paciente. No más casos de suero Medifarma, porque el sistema de salud está secuestrado”, apuntó.

El “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.