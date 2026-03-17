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Mesías Guevara es el candidato del Partido Morado. Foto: GEC
Mesías Guevara es el candidato del Partido Morado. Foto: GEC
Por Redacción EC

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que consolidarán la conectividad digital como base para elevar la calidad del turismo.

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