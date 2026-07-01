La delegación de la Unión Europea (UE) en el Perú anunció que redefine su estrategia de cooperación con el país, orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo de infraestructura estratégica y la sostenibilidad en las regiones del interior.

Según detalló en nota de prensa, en ese contexto, una delegación diplomática de alto nivel realizó una visita de trabajo a la región Lambayeque para identificar oportunidades de inversión pública y privada.

La delegación estuvo liderada por el embajador de la UE en el Perú, Jonathan Hatwell, e integrada por los líderes de las misiones de Alemania, Bélgica, Finlandia, Grecia, Hungría, Rumanía y Polonia.

Delegación de la Unión Europea realizó una visita a Lambayeque

Este despliegue -explicó la misión- responde a los lineamientos de Global Gateway, iniciativa global de la UE que busca contrarrestar las brechas de conectividad a nivel mundial mediante inversiones sostenibles.

En la nota de prensa explicó que la iniciativa ha cobrado mayor relevancia en el país tras el reciente acuerdo suscrito entre la UE y ProInversión, diseñado para acelerar la estructuración de proyectos de APP (Asociaciones Público-Privadas) y optimizar el portafolio de obras prioritarias en sectores regulados.

Agregó que durante las jornadas de trabajo en el norte del país, los diplomáticos sostuvieron reuniones con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, y la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

El diálogo con autoridades y gremios del sector privado se centró en viabilizar inversiones en agroindustria, inclusión financiera y transición energética.

Entre los proyectos de impacto macro que formaron parte de la evaluación técnica destacan el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Chiclayo, un instrumento de planificación financiado bajo el paraguas europeo para reordenar el transporte masivo y la conectividad vial de la capital regional; así como el Terminal Portuario Multipropósito de Eten, una infraestructura clave para la salida de la producción agroindustrial de la macroregión norte.

También se evaluó el potencial de la región para albergar proyectos de matriz limpia y convertirse en un nodo de energías renovables; además se abordó el tema de la inclusión financiera en alianzas con entidades locales como la empresa de crédito Alternativa para inyectar capital en las cadenas de valor de pequeños productores y microemprendedores.

“En Lambayeque la estrategia Global Gateway está contribuyendo a impulsar proyectos para mejorar la calidad del transporte y fortalecer la competitividad. Asimismo, cuenta con un gran potencial para convertirse en un referente de energías renovables en el país”, precisó el embajador Jonathan Hatwell tras el balance de las reuniones.

La agenda de la delegación europea incluyó la supervisión de proyectos de conservación ambiental y puesta en valor cultural. Los embajadores recorrieron el Santuario Histórico Bosque de Pómac para revisar los modelos de protección del bosque seco y los complejos arqueológicos de la cultura Sicán.