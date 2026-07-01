La delegación de la Unión Europea que visitó Lambayeque estuvo liderada por el embajador del bloque en el Perú, Jonathan Hatwell, e integrada por los líderes de las misiones de Alemania, Bélgica, Finlandia, Grecia, Hungría, Rumanía y Polonia. (Foto: UE)
La delegación de la Unión Europea que visitó Lambayeque estuvo liderada por el embajador del bloque en el Perú, Jonathan Hatwell, e integrada por los líderes de las misiones de Alemania, Bélgica, Finlandia, Grecia, Hungría, Rumanía y Polonia. (Foto: UE)
Por Redacción EC

La delegación de la Unión Europea (UE) en el Perú anunció que redefine su estrategia de cooperación con el país, orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo de infraestructura estratégica y la sostenibilidad en las regiones del interior.

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