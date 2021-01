Conforme a los criterios de Saber más

La ex primera dama Nadine Heredia, investigada por el caso Gasoducto Sur, solicitó al Poder Judicial (PJ) comunicarse de manera virtual con su exasesora de prensa Cynthia Montes, a fin de poder continuar ejerciendo su trabajo como miembro de Consejo Ejecutivo (CEN) del Partido Nacionalista Peruano (PNP).

La esposa del expresidente Ollanta Humala cumple un arresto domiciliario con reglas de conducta como la prohibición de comunicarse con testigos y peritos de la investigación. Entre estos, Montes Llanos, quien es considerada testigo en este caso.

Heredia es investiga por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada por presuntamente haber intervenido en la licitación del proyecto Gasoducto del Sur Peruano (GSP) a la constructora Odebrecht.

Durante una audiencia virtual -desarrollada esta mañana por la Sala de Apelaciones Anticorrupción -en la que no estuvo presente Heredia Alarcón- su abogado Jefferson Moreno solicitó que “pueda seguir ejerciendo su derecho al trabajo” como miembro del CEN del PNP, comunicarse con la exjefa de prensa de Palacio de Gobierno; y poder trasladarse hacia su empresa de panadería “Bakery 180”.

Esta solicitud fue declarada infundada por la primera instancia judicial en octubre del 2020. En ese momento, fue rechazada por concluirse que persistía un riesgo de obstaculización de la justicia si ambas se comunicaban y un aparente riesgo si se trasladaba hacia una vivienda diferente a donde cumple arresto domiciliario.

Para el abogado, actualmente, el peligro de obstaculización habría desaparecido puesto que la referida testigo ya prestó su declaración ante la fiscalía. Por tanto, al ser Heredia integrante del CEN del PNP, necesita desarrollar su trabajo y como parte de dichas labores están las comunicaciones con los integrantes de dicho órgano partidario al que también pertenece Montes Llanos.

Moreno recordó que el PNP participará en las elecciones generales de abril próximo y por ello los integrantes del CEN deben realizar coordinaciones virtuales solo sobre este tema electoral.

“Y en ese sentido necesitamos que la señora Heredia establezca esas comunicaciones con Cynthia Montes. Y, además, para ejercer este derecho de político participación y de organización se necesita esa comunicación”, demandó.

Sobre Bakery 180, dedicada al rubro de panadería y repostería, el abogado solicitó que su defendida pueda trasladarse de su domicilio hacia la vivienda contigua donde ha establecido su empresa.

Ante el tribunal solicitó que se le permita realizar este desplazamiento los lunes, miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde. Ello, dijo, no constituía ningún peligro para la investigación. Apeló al derecho de trabajo de su patrocinada.

-Pedido debe ser rechazado-

La fiscal Superior Teresa Tapia Cruz, solicitó que el pedido de la defensa de Heredia Alarcón sea declarado infundado, por persistir el riesgo de una posible obstaculización si es que se flexibiliza las normas de conducta impuestas a la investigada.

Hizo hincapié en señalar que en documentación del Partido Nacionalista en manos de la fiscalía se aprecia que fueron firmados por Montes y Heredia, cuando esta última ya cumplía arresto domiciliario. Por ello, indicó que ambas podían coordinar sin comunicarse.

“¿Por qué se afectaría el derecho a trabajo por no comunicarse? ¿Es que acaso montes y Heredia son los únicos integrantes (del CEN)? Hemos presentado una lista de todos los otros integrantes del CEN. Entonces el trabajo de Heredia no se vería mermado por no coordinar con Montes”, cuestionó la fiscal.

Respecto al pedido para poder trasladarse hasta el inmueble donde funciona su empresa “Bakery 180”, la representante del Ministerio Público sostuvo que Heredia contaba con una trabajadora que podía elaborar los productos por ella y que la empresa ha tenido ingresos pese a que la ex primera dama supervisa las actividades desde su domicilio.

Además, remarcó que a Heredia se le impuso el arresto domiciliario porque su abogado alegó que ella era una persona de riesgo ante la pandemia. Por ello, al requerir salir de su domicilio para trasladarse hasta su empresa, pondría en riesgo su salud y no estaría acorde con los fundamentos de la medida impuesta.

Tras escuchar los alegatos, el tribunal integrado por los jueces superiores Ramiro Salinas, Víctor Enriquez y Marco Angulo, anunció que la solicitud sería resuelta en el despacho y notificada a las partes en los próximos días.

