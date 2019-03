El nuevo Gabinete Ministerial: su perfil y los retos que enfrentará

1. ¿Salvador del Solar cuenta con el perfil para ser primer ministro?

El cargo no es fácil en las circunstancias que le toca vivir, empieza con un marcador en contra.

Salvador del Solar ha tenido una experiencia ministerial, es un hombre que comunica bien, que tiene carisma, la simpatía de la población y una formación política importante. Sin embargo, el cargo de primer ministro no es fácil en las circunstancias que le toca vivir, y eso porque tiene que enfrentar una situación de deterioro institucional muy fuerte, de confrontación política que ha dejado bastantes daños y lazos cortados. Como se suele decir, Del Solar empieza con un marcador en contra.

Enrique Castillo - Analista político

►Yoshiyama es recluido en el penal Castro Castro para cumplir prisión preventiva

►Actor político, la columna de José Carlos Requena



Ha tenido experiencia pública y es previsible. Tampoco es que haya habido tantas otras cartas para Vizcarra.

Diría que sí, tiene buen perfil, porque Salvador del Solar es una persona que está formada, ha tenido algo de experiencia pública y me parece que es previsible, sabes cómo piensa y actúa. También es un buen comunicador. Tampoco había otras cartas con experiencia que se vea que irían con Martín Vizcarra. El único que se mencionó fue Vicente Zeballos, pero justamente el Minjus es una cartera importante para el Estado y ahí era un puntal. Esa crítica a Del Solar por falta de experiencia me parece atendible, pero muy teórica.

Rosa Alayza - Politóloga

Tuvo bastante desenvoltura política en su paso por la cartera de Cultura.

Yo le daría una pausa y lo dejaría trabajar. Su gestión en la cartera de Cultura tuvo un buen desenvolvimiento. Su renuncia se dio tras el indulto a Alberto Fujimori, una decisión política. Se lo criticó, se le dijo que no estaba preparado, tal vez porque se lo asocia al teatro o al cine, cosas que usualmente no hacen los políticos, pero ha estudiado Derecho, tiene un posgrado y un buen manejo del discurso político. Además, está en el margen de juego del presidente, creo que su designación es una respuesta de Vizcarra a la caída de su popularidad.

Luis Benavente - Analista político

2. ¿Cuáles son los principales retos por afrontar tanto a corto como a mediano plazo?

Hay una agenda urgente y otro reto: la recomposición institucional.

Además de la lucha contra la corrupción, hay una agenda ciudadana que tiene que ver con la reconstrucción del norte y ahora la atención del sur, la seguridad ciudadana y la lucha contra la anemia. También está el buen manejo de servicios como la educación (ya hemos visto cómo están los colegios), la salud y los programas sociales. Esta es una agenda urgente y ahí debería estar la tarea en la que se enfoque Del Solar. Además toca otro reto: la recomposición institucional.

Enrique Castillo - Analista político

La reconstrucción, educación y lucha contra la anemia son puntos estratégicos.

Hay dos frentes muy importantes: su rol de primer ministro no es solo coordinar, sino tratar de que sus ministros logren ciertas políticas y puede tener que ver con la reconstrucción, con temas específicos en salud, educación, anemia, entre otros. Estos son algunos puntos estratégicos que han salido últimamente en materia social. El otro frente tiene que ver con el Congreso. Todo Ejecutivo necesita operadores políticos para generar consenso sobre ciertas políticas por impulsar.

Rosa Alayza - Politóloga

Hay una nueva agenda con los últimos hechos ocurridos en el sur.

Hay una agenda inmediata de gestión del gobierno que es ineludible. Está la reconstrucción del norte, ya ha pasado casi un año desde que entró este gobierno y dos años desde la crisis en el 2017. Ahora se tiene otra agenda con los nuevos fenómenos naturales que han afectado el sur, lo cual implicaría un nuevo programa de reconstrucción. A la par, tendría que imponer una agenda de prevención. También hay una serie de problemas con la educación, la anemia y los temas políticos.

Luis Benavente - Analista político

3. ¿Cómo sería la relación entre el Gabinete y el Congreso?

Primero se tiene que definir la relación entre Del Solar y Vizcarra.

Antes que nada tiene que asfaltarse la relación entre el presidente Vizcarra y el primer ministro. Con Villanueva, fue una relación en la que el mandatario opacó por completo la imagen y el manejo del primer ministro. Vizcarra y Del Solar van a tener que buscar la manera de hacer un trabajo complementario, más que de competencia. Eso es lo que te va a dar recién la posibilidad de un buen manejo con el Congreso. Es decir, definir quién va a manejar la relación con las bancadas y partidos. ¿Lo seguirá haciendo Vizcarra?

Enrique Castillo - Analista político

Con Salaverry puede fluir una buena relación, pero es diferente cuando deban aprobarse leyes.

Entiendo que con Salaverry no va a haber ningún problema, porque él está en su rol de presidente del Congreso y de coordinar con quien tiene que coordinar. Veo que allí puede fluir una buena relación, pero es muy diferente al momento de hacer aprobar leyes. Obviamente, ahí no sabemos cómo va a reaccionar la oposición. No creo que se empeore la relación, porque como ya está es difícil. Salvador del Solar no puede ser exitoso como primer ministro si no tiene un ojo puesto en el Congreso y otro en la política pública.

Rosa Alayza - Politóloga

El gobierno y el Parlamento van a intentar construir una buena relación o llevar la fiesta en paz.

De ambos lados, el Ejecutivo y el Congreso, que también está desgastado, van a intentar construir ahora una buena relación o, por lo menos, tratar de llevar la fiesta en paz. Se va a comenzar de esa manera, pero depende de cómo el gobierno maneje la agenda. El último año, el presidente se la ha pasado prácticamente buscando beneficio político con el tema anticorrupción, el referéndum, pero no ha aportado avances. Tiene que haber una respuesta de gestión a los servicios por parte del gobierno, y no solo el beneficio político.

Luis Benavente - Analista político

4. ¿Este equipo ministerial cuenta con el correcto balance entre técnicos y políticos?

Se pudo buscar un mejor soporte para el presidente y para el jefe del Gabinete.

Sigue habiendo una fuerte preeminencia de los temas técnicos y falta un manejo político adecuado. El más experimentado en eso es Carlos Bruce. Si bien es muy probable que todo el trabajo político lo asuma Salvador del Solar como tal, nuevamente se siente de todas maneras algún tipo de desequilibrio, un déficit. Quizá se hubiera buscado una incorporación un poco más amplia a la experiencia como soporte al presidente y al propio Del Solar.

Enrique Castillo - Analista político

Los ministros cuentan con un conocimiento básico de cómo funciona el Estado.

Me parece que ahora sí existe un mayor porcentaje de ministros con experiencia previa en el Estado. Por tanto, asumo que cuentan con un conocimiento básico de cómo funciona por dentro el aparato estatal y lo que significa trabajar en política. Sin embargo, creo que deben demostrar ahora una iniciativa propia; así como una alineación con las prioridades que defina el nuevo jefe del Gabinete.

Rosa Alayza - Politóloga

Ahora hay más liderazgo, el presidente tendrá mejores voceros.

Lo que veo es que es un Gabinete con más liderazgo que el anterior. Del Solar, Carlos Bruce y Gloria Montenegro son figuras con más fuerza política, más carácter. El anterior Gabinete podía tener especialistas, pero no tenían esa fuerza y creo que esto es favorable. Hacían falta ministros con mayor peso y personalidad, lo que de alguna manera se está dando con este nuevo grupo. Ahora el presidente tendrá mejores voceros.

Luis Benavente - Analista político