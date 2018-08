René Zubieta Pacco / Alexander Villarroel Zurita



Uno de los cuatro temas que el presidente Martín Vizcarra planteó someter a referéndum tiene que ver con una iniciativa de reforma del financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales.

“La claridad sobre este aspecto permitirá fortalecer a estas organizaciones, así como a su legitimidad en los procesos electorales de nuestro país”, comentó Vizcarra en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, sin ahondar en el asunto.

Precisamente, veinte partidos políticos con inscripción vigente cumplieron con presentar dentro del plazo legal su respectiva información financiera anual correspondiente al año 2017. Recibidos los documentos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene, de acuerdo a ley, cuatro meses para realizar su trabajo de verificación y control de la información.

En ese plazo se podrá tener mayor certeza respecto a los más de S/6 millones que los veinte partidos declararon haber recibido como financiamiento privado en el 2017.

(Infografía: Pedro Vega / El Comercio)

Una revisión de los reportes permite conocer que el Partido Aprista Peruano y Fuerza Popular son las agrupaciones políticas que declararon la mayor cantidad de ingresos provenientes de financiamiento privado. Respectivamente, S/1’572.976,65 y S/1’321.907,00.

En el caso de Fuerza Popular, el informe del 2017 refiere que el monto citado proviene de aportes individuales en efectivo y en especie en su gran mayoría y de ingresos por actividades proselitistas.

Por el Apra, el mayor ingreso privado es por rendimiento patrimonial. El congresista Elías Rodríguez destacó que su agrupación tiene locales propios con importante valor, como el principal en la avenida Alfonso Ugarte, en Lima. Las academias de oratoria y preuniversitaria representan también importantes ingresos.

Solidaridad Nacional, Alianza para el Progreso y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) completan el top 5 de partidos con mayor financiamiento privado.

—En blanco—

En tanto, los partidos Acción Popular y Juntos por el Perú presentaron documentos en blanco. Y Unión por el Perú dio cuenta de cero soles en ingresos.



Mesías Guevara firma el informe de Acción Popular como presidente y explica que se presentaron formatos en blanco porque el partido “carece de representación legal, contador y tesorero debidamente acreditados”.

En el documento de Juntos por el Perú se indica que el partido está “en etapa de reorganización”. Estas tres agrupaciones postulan, respectivamente, a Jorge Muñoz, Gustavo Guerra García y Esther Capuñay a la Alcaldía de Lima.

(Infografía: Pedro Vega / El Comercio)

—Cumplimiento—

Miguel Rubio, jefe del Área de Verificación y Control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE consideró que la mayoría de partidos presentó su información debido a que los cambios al a Ley de Organizaciones Políticas aprobadas el año pasado contemplan ahora sanciones económicas.



“La ONPE no tiene por ley la capacidad de hacer cobranza coactiva. Sin embargo, esta información posiblemente pase a otras instancias, como el Ministerio Público, para que se hagan efectivas las cobranzas”, comentó a El Comercio.

De otro lado, de 147 movimientos regionales obligados a presentar información, 93 lo hicieron dentro del plazo y 54 fuera de él.

MÁS DATOS



—Incumplieron plazo—

Fueron 22 los partidos obligados a presentar sus informes. El plazo venció el 2 de julio, no cumplieron con este Perú Libertario y Perú Nación.



—Falta grave—

Por no presentar en el plazo. La multa es de entre 31 y 60 UIT (S/128.650 y S/249.000)



—Falta muy grave—

No presentar hasta el inicio del proceso sancionador. Multa de hasta 250 UIT (S/1’037.500) y pérdida de financiamiento público.



