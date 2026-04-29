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Los partidos ‘zombies’

“En el fondo, este panorama sombrío ratifica la fallida política de caudillos que ha venido imperando en nuestro sistema partidario”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La política partidaria peruana ha ingresado a su era “The Walking Dead”. Más de 30 agrupaciones políticas han perdido su inscripción y entran como muertos vivientes a la campaña electoral subnacional que está próxima a celebrar sus elecciones primarias, a fin de ratificar sus listas de candidatos para gobernadores y alcaldes que disputarán la contienda de octubre.

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