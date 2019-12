El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, consideró este miércoles que el Congreso debería ser el que elija al presidente de la República, a fin de que -afirmó- se gobierne en mayoría y así “evitar problemas”.

Señaló que se podría pensar en “cambiar” el sistema presidencialista por uno parlamentarista, a fin de que siempre haya “una mayoría que trae al presidente”.

“Hay una necesidad de poder absoluto de parte del Ejecutivo, eso es malo, a lo mejor deberíamos pensar en cambiar nuestro sistema presidencialista por uno parlamentarista. Que se elija el Parlamento y el Parlamento elige al presidente, como en España, así nos evitamos los problemas”, afirmó Olaechea este miércoles en su ponencia en el Plenario Nacional Parlamento Joven 2019.

Olaechea indicó que la disolución del Congreso es un “fracaso más” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que no pudieron “ponerse de acuerdo”.Por ello, dijo que si la elección del jefe de Estado estuviera en manos del Parlamento, no existirían estos “problemas”.

“¿Por qué no pensar en una propuesta parlamentarista? En que el Parlamento elige al presidente, se acabó el problema. El día que se rompe la mayoría que eligió al presidente o no tiene mayoría suficiente, cae el presidente hasta que se elige uno nuevo, pero no tenemos estos traumas en los cuales no sabemos si [la disolución] fue porque se eligió nueve meses atrasados a un vocal del Tribunal Constitucional o fue porque había fiscalización de Chinchero, fiscalización de una serie de temas”, indicó.

Pedro Olaechea insistió en que el Congreso de la República fue disuelto de forma “inconstitucional” y enfatizó que este caso está siendo analizado por el Tribunal Constitucional ya que no cederán a abandonar la fiscalización.

“Viendo este cierre inconstitucional que, gracias a Dios, el Congreso ha podido a pesar de las amenazas, de los juicios penales contra la presidencia del Congreso y obviamente la Mesa Directiva, de los que seguimos peleando por reivindicar al Congreso hemos llevado por primera vez en la historia del Perú a juicio al Ejecutivo y está en el Tribunal Constitucional porque no vamos a ceder que por interpretaciones periodísticas o figuras inexactas estemos claudicando o el Perú abandone la fiscalización, no puede ser”, acotó.