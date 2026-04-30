Diversas publicaciones en redes sociales aseguran que ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos y cubanos, trabajan actualmente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que ello sería prueba de un supuesto fraude electoral.

Una de las publicaciones más difundidas señala: “Confirmado, 128 venezolanos y 28 cubanos trabajan en la ONPE. Una mafia organizó las elecciones a su antojo”. Otra incluso afirma: “128 venezolanos y 28 cubanos en la ONPE, esto es una organización criminal”.

PerúCheck

Estas afirmaciones comenzaron a circular con mayor fuerza luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitara formalmente a la ONPE información sobre las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en dicha entidad, lo que fue interpretado erróneamente por usuarios como una supuesta confirmación de que sí existían trabajadores extranjeros dentro del organismo electoral.

ONPE desmintió que existan trabajadores extranjeros

El 20 de abril de 2026, la ONPE publicó un pronunciamiento oficial en su cuenta de X donde aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros dentro de su institución.

“Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la JNJ sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución”, indicó la entidad.

Asimismo, detalló que actualmente cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional y en la sede central.

Además, informó que existen 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril de 2026, junto con 143 servidores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 1057.

La institución remarcó que todas las personas que laboran en la ONPE son ciudadanos peruanos plenamente identificados con Documento Nacional de Identidad (DNI).

La gráfica viral no pertenece a la ONPE

Parte de la desinformación se sostiene en una imagen titulada “Datos sobre trabajadores extranjeros y asesores - último año”, donde se afirma que existirían 128 venezolanos y 28 cubanos trabajando actualmente en la ONPE. Incluso, en la parte inferior aparece la frase “Informe Anual de Recursos Humanos - ONPE”, lo que busca dar apariencia de documento oficial.

PerúCheck se comunicó directamente con la ONPE y la institución desmintió que dicha presentación forme parte de sus documentos oficiales. La entidad precisó que esa gráfica no ha sido elaborada por la ONPE y que no corresponde a ningún informe institucional.

Es decir, la imagen viral utiliza el nombre y el logo de la entidad para dar credibilidad a una información falsa.

¿Cómo se originó esto?

La confusión se incrementó luego de que la Junta Nacional de Justicia solicitara a la ONPE su pedido de información sobre personas extranjeras que prestan servicios en la institución.

Mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril de 2026, la JNJ recordó que previamente había solicitado información detallada sobre este grupo de trabajadores, incluyendo número total, nacionalidad, identificación completa, tipo de documento, modalidad laboral y área de trabajo.

Sin embargo, este requerimiento no constituye una prueba de que existieran trabajadores extranjeros, sino una solicitud de verificación institucional.

Como respuesta, la ONPE remitió el Oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE, fechado el 24 de abril de 2026, dirigido a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, donde informa que realizó una revisión integral del personal contratado a nivel nacional.

En el documento, la entidad señala que la verificación incluyó al personal bajo modalidad de locación de servicios, órdenes de servicio, así como trabajadores sujetos a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N.° 728 y N.° 1057.

Además, en la conclusión del informe adjunto se precisa textualmente:

“De la información consolidada remitida por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales — ODPE, así como de los reportes correspondientes a la Sede Central, se concluye que la totalidad del personal que presta servicios en la Entidad, bajo las distintas modalidades contractuales (...) es de nacionalidad peruana”.

Esto contradice directamente la narrativa viral que asegura la existencia de trabajadores venezolanos y cubanos dentro de la ONPE.

Conclusión

La propia ONPE desmintió que tenga trabajadores extranjeros. Además, precisó que todo su personal está conformado por ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI. Asimismo, la entidad confirmó a PerúCheck que la gráfica viral titulada “Informe Anual de Recursos Humanos” no pertenece a la institución y no corresponde a ningún documento oficial. Por ello, PerúCheck califica estas afirmaciones como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.