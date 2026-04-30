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Resumen

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PerúCheck
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Por Perú Check

Diversas publicaciones en redes sociales aseguran que ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos y cubanos, trabajan actualmente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que ello sería prueba de un supuesto fraude electoral.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.