PerúCheck: La Constitución peruana no es “oligopólica”, como afirmó el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra

Durante una entrevista en Canal N, el 21 de diciembre de 2025, el candidato presidencial por Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, se refirió a la Constitución Política y a su ordenamiento económico y sostuvo que responde a un modelo “oligopólico”.

“La Constitución del Perú es oligopólica, son poquitos bancos que tienen todo el anclaje”, declaró.

Sin embargo, la revisión del texto constitucional muestra que esta afirmación es falsa.

¿Qué son los oligopolios?

Los oligopolios están compuestos por un grupo pequeño de empresas que tienen suficiente poder para influir en los precios y en la cantidad de consumidores, mientras que los monopolios son empresas únicas que concentran más poder en un solo sector, de acuerdo con la Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Nº 8 de Indecopi.

También existe la ‘posición de dominio’, cuando una empresa saca ventaja o impide que ingresen al mercado más competencia, como lo detalla el Decreto Legislativo N°701.

Esta norma también habla del abuso de posición de dominio en el mercado, la cual ocurre cuando “cuando una o más empresas [...] actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio”.

¿Qué especifica la Constitución sobre los oligopolios?

La Constitución Política de 1993 tiene un capítulo denominado Régimen Económico que detalla que es competencia del Estado impulsar la libre competencia, lo que invalida la tesis de De la Barra de que implique un sistema oligopólico, como mencionó el candidato.

Artículo 61°

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

PerúCheck se comunicó Eduardo Recoba, economista para Latinoamérica de iFOREX LATAM, quien explicó que calificar a la Constitución como “oligopólica” es erróneo porque ésta no promueve ni otorga espacios para monopolios, oligopolios o posiciones de dominio, sino que los combate. Según Recoba, confundir el texto constitucional con la estructura real de la economía implica un error de forma y de fondo.

“De hecho, el Indecopi también establece normas y manuales para evitar posiciones de dominio. Sin embargo, eso no significa que no existan, como parte de las estructuras económicas, los oligopolios o monopolios. Pero esto no quiere decir que sea la Constitución quien promueva eso”, acotó.

En el Perú sí existen pocas empresas que conforman gran parte de su sector, pero esto no es impulsado por la Constitución

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), foro internacional que busca impulsar políticas para mejorar las condiciones sociales y económicas de sus 38 países integrantes, realizó una serie de análisis del Perú, cuyos resultados fueron revelados en el informe Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023.

Como parte de su análisis del país, la OCDE concluyó que existen diversos mercados que son dominados por pocas empresas de gran tamaño, lo que se conoce como “concentración de mercado”.

“La alta concentración del mercado se constata especialmente en algunos sectores y productos próximos al consumidor final, como bebidas y productos lácteos, pero también se observa en productos y sectores de insumos, como el acero y el cemento. Además, muchas empresas con grandes cuotas de mercado en segmentos individuales, como farmacias, cadenas de distribución minorista y bancos, forman parte de un conglomerado”, señaló el informe.

Un ejemplo de ello es el caso de Kimberly Clark Perú S.R.L. y Productos Tissue del Perú S.A, empresas que hasta 2014 manejaban el 90% del mercado de papel higiénico y papel higiénico fino absorbente. Según Indecopi, esta situación llevó a un “cártel de papel higiénico” en el que ambas empresas concertaron precios entre 2005 y 2014. Este cártel ilegal incrementó sus precios hasta en 20%, afectando al consumidor final, de acuerdo con lo resuelto por el Indecopi. Ambas empresas fueron multadas.

Otro caso registrado en el Perú fue el de las empresas Visa International Service Association y Visa International Perú, que administran una de las redes de pagos con tarjetas más usadas en el país.

Según la denuncia presentada ante el Indecopi, nuevas reglas impuestas por Visa para procesar pagos de comercios extranjeros habrían hecho más caro o difícil que otras empresas sigan operando, lo que podría dejarlas fuera del mercado y reducir la competencia. Ante esta situación, el Indecopi inició una investigación para determinar si Visa habría abusado de su posición de dominio.

PerúCheck se comunicó con Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de Comexperú, quien explicó que en el país existen industrias que tienen pocas y muchas empresas dominantes. “En algunos participan varios competidores y en otros el número de competidores es reducido. Esta diferencia no responde a una norma aprobada por un gobierno, sino que responde a las condiciones económicas de cada sector”, explicó.

“También podemos decir que en el Perú existen lo que se conoce como monopolios naturales, que quiere decir que una empresa puede atender a todos los usuarios a un menor costo, en comparación a si existieran varios compitiendo. Esto se observa en servicios públicos o concesiones de parte del Estado”, añadió.

Además, Zacnich explicó que la presencia de pocas empresas en un solo mercado no es necesariamente negativo, y que se consideraría un problema si hay indicios de un abuso de posición de dominio. “Para evitar esto, el Estado regula las conductas anticompetitivas de los agentes económicos con el Decreto Legislativo 1034 que sanciona el abuso de posición de dominio y prácticas colusorias”, informó.

La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas “prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores”.

El rol de Indecopi para evitar monopolios, oligopolios y posición de dominio

El Indecopi tiene autoridad para restablecer la competencia sana en el mercado.

Esta institución cuenta con la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), la cual “es la autoridad encargada de aplicar la Ley de Libre Competencia en el país”. Sus integrantes “investigan y, eventualmente, sancionan conductas reñidas a la libre competencia. Además, realizan recomendaciones a otras entidades de la administración pública para promocionar mercados más competitivos”.

El Indecopi también cuenta con el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas que le permite establecer sanciones a empresas que incurran en conductas que atenten contra la libertad de competencia como el abuso de posición de dominio.

Calificación

La Constitución peruana no es “oligopólica” ni promueve oligopolios, como afirmó el candidato presidencial de Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra; por el contrario, prohíbe el abuso de posiciones dominantes y establece la defensa de la libre competencia. Si bien existen mercados altamente concentrados en el país, éstos responden a factores económicos y regulatorios, no a un diseño constitucional explícito. Por estos motivos, PerúCheck califica la declaración del candidato como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.