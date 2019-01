Pleno suspende hasta el viernes votación sobre Ley Orgánica de la JNJ

El pleno del Congreso suspendió hasta este viernes desde las 9 a.m. la votación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

A este punto se llegó minutos antes de las 10 p.m. del miércoles —cuando se suspendió la sesión— debido al pedido del titular de dicho grupo, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio).

Previamente, con 56 votos a favor, 11 en contra y 19 abstenciones, el pleno no llegó a aprobar un dictamen de la Comisión de Constitución, presidido por Rosa Bartra (Fuerza Popular) que había sumado propuestas de otros grupos parlamentarios para establecer una ley orgánica de la JNJ.

Para la aprobación se necesitaban 66 votos por ser una ley orgánica.

Bartra solicitó luego se reconsidere esa decisión. Sin embargo, no se alcanzaron los 66 votos necesarios. Hubo 61 a favor, 25 en contra y 2 abstenciones.

Bartra sostuvo luego que el texto final de la Comisión de Constitución fue producto de un consenso con el presidente de la Comisión de Justicia. "Si no quieren tener una Junta Nacional de Justicia, háganse responsables por sus votos", reclamó.

Ante esa situación, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, señaló que correspondía que se someta a votación los dictámenes en minoría presentados por Marisa Glave (Nuevo Perú) y Yonhy Lescano (AP), pero ellos retiraron dichas propuestas.

“El dictamen que ha sido rechazado fue trabajado con todas las instituciones públicas. Ha levantado todas las observaciones planteadas. Que sepa el pueblo peruano que si el proyecto no se ha aprobado, que tenía las treinta y tantas observaciones levantadas, será responsabilidad de quienes han optado en su derecho de abstenerse y votar en contra”, criticó Luis Galarreta (Fuerza Popular).



Al respecto, Indira Huilca (Nuevo Perú) señaló que si bien no se aprobó el dictamen de Constitución no fue por ánimo de obstruir, sino porque no se consiguieron los votos. “Y cuando no se cuenta con los votos, en democracia se dialoga y se tiene un texto de consenso. No se impone. Esto nos lleva a trabajar de manera conjunta tanto el dictamen de la Comisión de Constitución, como de Justicia. No vengamos a engañar a la población con ese tipo de discursos”, sostuvo.



Con lo ocurrido, Salaverry acotó que lo que tocaba era votar el dictamen de la Comisión de Justicia. Pero con el pedido de Oliva para tener un cuarto intermedio a fin de lograr mayor consenso, la sesión del pleno se suspendió hasta el viernes.

"Al no haberse aprobado el dictamen de Constitución, solicito un cuarto intermedio para poder llegar a un consenso y ponernos de acuerdo", dijo luego Oliva.

A lo largo del debate previo se llegó al acuerdo de que el dictamen de la Comisión de Constitución que regula el funcionamiento de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ se adhiera a la propuesta de ley orgánica de la Comisión de Justicia, en vez de aprobarse de manera independiente.



Es ese texto sustitutorio de consenso el que, finalmente, no fue aprobado. La JNJ se encargará de nombrar, ratificar y supervisar a los jueces y fiscales en todo el país.



Entre los principales puntos en discrepancia estaban la paridad de género en la conformación de la JNJ. “Se ha recogido las recomendaciones que durante el debate han efectuado todas las bancadas. Excepto un tema que es inconstitucional y no puede ser admitido, que es el tema de la paridad”, comentó Rosa Bartra, quien acotó que el principio establecido fue la meritocracia. “Es evidente que lo que quieren ellos es obstruir la reforma del sistema de justicia, y es absolutamente lamentable”, sentenció.