Rafael Vela: "Barata está obligado a responder con la verdad"

El fiscal Rafael Vela explica las razones por las que sus colegas Germán Juárez y José Domingo Pérez interrogarán al ex representante de Odebrecht Jorge Barata en calidad de testigo, y previa aceptación de un acuerdo de inmunidad por los casos de lavado de activos contra el ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Será un interrogatorio de 102 preguntas enviadas a Sao Paulo con anticipación, pero con cabida para las repreguntas.

— Antes de interrogar a Barata los fiscales de lavado de activos han aceptado firmar con él un compromiso de no incriminación. ¿En qué consiste?

El acuerdo de no incriminación es parte de las garantías que debemos presentar como Ministerio Público, que son requeridas por las autoridades brasileñas para poder facilitar que sus delatores puedan declarar y entregarnos toda la información de los hechos donde han sido testigos presenciales o indirectos.

— ¿Eso significa que lo hará como testigo y no podrá ser procesado en el Perú tras su declaración?

Es decir, que no tenga investigaciones a partir de lo declarado en Brasil. Que lo que pueda aportar, incluso teniendo un contenido penal, no sea objeto de análisis y de uso por parte de las autoridades nacionales.

—¿Y al no ser investigado, Barata tampoco pagaría una reparación civil por estos casos?

Efectivamente, si hay una abstención en el ejercicio de la acción penal, los mecanismos derivados de esa abstención no se podrán materializar.

—Hasta ahora me ha mencionado dos desventajas: que Barata no podrá ser procesado y que no pagará una reparación civil por lavado de activos. ¿Cuál será la ventaja de hacerlo de esta manera?

Es por la necesidad de obtener la prueba que acudimos a este mecanismo, que además está regulado en convenios internacionales. Acudimos a la justicia brasileña para que nos facilite estas declaraciones, incluso pruebas documentales que faciliten la averiguación de la verdad. Ellos [las autoridades de Brasil] protegen a sus delatores premiados y tenemos que insertarnos dentro de esas exigencias.

— Barata ya reveló que entregó US$3 millones para la campaña de Humala en el 2011. ¿Lo que diga ahora es lo último que necesita el fiscal Juárez para presentar su acusación, teniendo en cuenta que se anunció para diciembre?

Yo no podría responder porque no soy el fiscal que dirige la investigación. Sí puedo comentar que esta se encuentra bastante avanzada.

— ¿Hasta cuándo tiene plazo?

Todavía tiene bastante plazo para hacerlo, pero en la búsqueda del cumplimiento de la razonabilidad de los plazos el Ministerio Público tiene que tratar de acortar los mismos si ya se hizo todo lo indispensable para tomar una decisión.

—Permítame que insista, ¿por qué esta demora?

Como es de público conocimiento, Jorge Barata es un aspirante a colaborador eficaz ante el equipo especial que dirige el fiscal Hamilton Castro, pero el proceso de corroboración de sus dichos ha sido un proceso complejo. Que el acuerdo de colaboración eficaz finalice era una probabilidad en el desarrollo de nuestras investigaciones. Sin embargo, para cumplir los plazos, el fiscal Juárez tomó la determinación de obtener el mismo testimonio bajo la condición de testigo en los casos de lavado de activos.

—Marcelo Odebrecht ha dicho que aportaron dinero a la campaña de Keiko, pero que Barata tendrá que corroborar la información. ¿Si Barata ratifica esto, tendrá que entregar documentos que lo respalden?

La respuesta de Barata es espontánea y yo no puedo pronosticar porque se trata de una diligencia donde él tendrá obligatoriamente que responder con la verdad. La prueba documental que se pueda producir será recibida.

—¿Por qué el fiscal Hamilton Castro, que investiga al ex presidente Alan García y al presidente Pedro Pablo Kuczynski, no participará en esta diligencia con Barata?

Esa es una decisión exclusiva del fiscal Castro. Cada fiscal obedece a su propia estrategia de investigación. La cooperación está abierta para cualquier fiscal que la solicite y que esté al tanto de las obligaciones que contrae.

—¿También se preguntará a Barata sobre presuntas entregas de dinero a García y a Kuczynski, como se hizo con Marcelo Odebrecht?

Es posible formular preguntas a partir de lo que haya declarado otro testigo, pero específicamente el fiscal centra sus preguntas en la impugnación. Es un ejercicio libre de cada fiscal.

— ¿Y las respuestas que obtenga sobre García y Kuczynski tendrán que trasladarse a la respectiva fiscalía?

Esa es una evaluación que hará el fiscal en base a las respuestas.

—El fiscal Pérez denunció en su momento a Control Interno que se le estaba prohibiendo preguntar a Odebrecht sobre Alan García. ¿Usted ha percibido presiones para evitar que se interrogue a Odebrecht o a Barata sobre el ex presidente aprista?

Sobre ese tema, no puedo opinar porque está siendo objeto de conocimiento en Control Interno. Lo que sí puedo decir es que estoy en permanente coordinación con el fiscal Pérez, él tiene el absoluto respaldo de esta coordinación para que realice su trabajo sin condicionamientos.

—La defensa de Barata puso ‘peros’ al interrogatorio luego de que el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, dijera públicamente que Odebrecht debía pagar una reparación superior a los S/3 mil millones. ¿Cómo se superó esto?

Es verdad que el abogado del señor Barata, Carlos Kauffman, dirigió una comunicación respecto a sus preocupaciones sobre las declaraciones del procurador ad hoc. Nosotros procedimos a dirigirle una respuesta que entendemos ha sido de plena satisfacción a sus dudas. Le hemos manifestado que el procurador ad hoc no litiga en la fiscalía de lavado de activos y que nosotros hemos honrado escrupulosamente los términos de los acuerdos de inmunidad, y por tanto la declaración de Jorge Barata no podría verse condicionada por la actuación de un procurador que es parte del Ejecutivo. Es un episodio superado.

—¿La conversación personal que sostuvo con Kauffman el último viernes en su despacho permitió dejar todo oleado y sacramentado?

Siempre lo estuvo así, lo que pasa es que una cosa es lo que diga un documento escrito y otra es la palabra hablada, que te permite ser más profundo en los argumentos. Lo importante es que ya no hay ninguna posibilidad de que la declaración no se lleve a cabo. Se ha dejado claramente establecido que de todas maneras se realizará en la fecha pactada.

—¿Usted ha recibido presiones para que no se llegue a concretar este interrogatorio a Barata, pues lo que él vaya a decir puede implicar seriamente a figuras políticas, incluso a nuestro actual presidente?

No. No hemos recibido ningún tipo de presión directa ni indirecta. Hay muchas especulaciones, pero reitero que nosotros trabajamos sobre la base de nuestros deberes de legalidad y objetividad. Sin embargo, estaremos siempre vigilantes de que no exista ningún tipo de intromisión, que además no la admitiríamos en ninguna circunstancia.



