El cantante Richard Cisneros o ‘Richard Swing’ manifestó estar dispuesto a que se le levante el secreto de las comunicaciones en el marco de la investigación preliminar que desarrolla el Ministerio Público a raíz de los contratos que tuvo con el Ministerio de Cultura por más de S/175.400 entre el 2018 y 2020.

“Sí estoy dispuesto. Soy el más interesado en que todo se aclare lo antes posible y es el deber de un ciudadano colaborar con la justicia”, afirmó consultado al respecto por El Comercio. El cantante es investigado por la fiscalía y por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Este Diario informó hace unos días que la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción, a cargo de Janny Sánchez-Porturas, dispuso requerir al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Cisneros y de otros 14 investigados —funcionarios del ministerio— por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

La fiscal determinó también tomar la declaración testimonial de los investigados. Al respecto, Richard Swing mencionó: “Aun no he sido notificado para dar mi manifestación. Van a ser citados los 14 investigados primero”.

Agregó que al momento ha sido notificado de la disposición fiscal sobre la pesquisa e individualización de investigados “para tomar conocimiento”.

Según el documento al que accedió este Diario, la fiscalía sospecha que diversos funcionarios “se habrían coludido o interesado indebidamente en razón a su cargo, en las contrataciones mediante órdenes de servicio a favor del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido; esto es, entre el periodo 2018 al 2020, de las cuales no se habría sustentado la necesidad de los servicios, se habría al parecer direccionado los TDR [términos de referencia] en el perfil del proveedor favorecido, no se habría efectuado un debido estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, no se habría evaluado el perfil requerido con los documentos que presentó el proveedor”.

En esa línea, Richard Swing habría tenido “contactos previos” con funcionarios públicos a fin de llegar a “acuerdos subrepticios” para ser “presuntamente favorecido”.

En el Congreso

De otro lado, en el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización también investiga el caso, en donde Richard Swing podría pasar de la calidad de citado a investigado.

“Ellos están en la potestad de hacer lo que se les venga en gana. Todo el Perú ha podido observar la calidad de tal comisión”, sentenció Cisneros.

El cantante se presentó la semana pasada ante el citado grupo parlamentario. Su presidente, Edgar Alarcón (UPP), consideró que Richard Swing acudió a la sesión con un libreto. “La presentación deja muchas dudas, como se dijo, él ha venido con un libreto y ha venido a tratar de sorprender al Congreso de la República, pero nosotros no vamos a aceptar este tipo de presentación”, refirió a Canal N.

VIDEO DESTACADO:

Richard Swing contestó preguntas en la Comisión de Fiscalización el pasado viernes 12. (Video: Congreso)