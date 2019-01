Suspenden la colegiatura de Pedro Chávarry

Por Martín Calderón y Luis Paredes

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió la colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por cuatro meses, como medida cautelar por presuntas faltas que vulnerarían el Código de Ética del Abogado.

Para el consejo, Chávarry habría cometido presuntas faltas antiéticas que vulnerarían los artículos 6, 7, 8, 9 y 76 del Código de Ética del Abogado. Esto por haber mentido sobre su relación con el ex juez César Hinostroza y su presunta relación con Los Cuellos Blancos del Puerto.

El presidente del consejo, Walter Ayala, detalló que la medida fue suscrita por tres de los cinco miembros que conforman ese grupo: María Vera Tudela Peña, Víctor Cabanillas Alhuay y él. Los otros dos consejeros, Andy Carrasco y Juan Manuel Salazar Rosales, no lo han suscrito hasta la fecha.

Ayala agregó a este Diario que hoy notificará la medida a la Junta de Fiscales Supremos “a fin de que actúen conforme a sus atribuciones”.

Chávarry calificó de ilegal la medida cautelar y dijo –a través de las redes sociales– que viola el debido proceso y el principio de reserva. Además, indicó que presentó una recusación contra Ayala en noviembre pasado por presuntamente adelantar opinión en su contra.

—Discusión—

Los ex procuradores José Ugaz, Iván Meini y Luis Vargas Valdivia aseguraron que la medida cautelar tiene efecto inmediato.

Explicaron que la suspensión de su colegiatura le impide ejercer como abogado y, por lo tanto, como fiscal de la Nación.

“Él quedaría inhabilitado de facto para ejercer el cargo de fiscal de la Nación”, dijo Ugaz. Los expertos coincidieron en que la Junta de Fiscales Supremos debe separar a Pedro Chávarry y designar un reemplazo interino.

Meini precisó que, si Chávarry apela la resolución, “la impugnación no suspende los efectos de lo que se haya decidido”.

Sin embargo, la decana del CAL, María Elena Portocarrero, aseguró que, si Chávarry apela, la medida cautelar no se haría efectiva hasta que la resuelva el Tribunal de Honor del CAL.

Cuestionó la resolución, pues consideró que Ayala debió abstenerse. “Está recusado y se le ha pedido que se mantenga al margen de la causa. Ni siquiera debería dar información por motivos de su recusación”, dijo.

El presidente del Tribunal de Honor del CAL, Fernando Vidal, agregó que Ayala “contra viento y marea siguió adelante y consiguió las firmas” para aprobar la resolución contra Chávarry. “Su firma podría no valer porque se encuentra recusado”, agregó.

Pero Ayala aseguró que votó por la suspensión de la colegiatura de Pedro Chávarry el pasado 28 de noviembre, “antes de que el Tribunal de Honor me pidiera que me abstenga, antes de que el fiscal Chávarry me recuse”.

Además, aseguró que una apelación de Chávarry no suspenderá la ejecución de la medida cautelar, “según el artículo 637 del Código Procesal Civil y la Ley del Procedimiento Administrativo General”.

“La decana [del CAL] no tiene injerencia en el Consejo de Ética. No puede hacer nada porque este es autónomo. Sobre la recusación que me puso Chávarry, dicen que se resolverá en 15 días, pero voy a recusar a todos los que han adelantado opinión”, sostuvo Ayala.