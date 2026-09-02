Los siete integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionarán este miércoles con miras a elegir al próximo presidente de la institución.

La sesión fue convocada para las 11 de la mañana y los magistrados deberán participar de manera presencial en la sede de la avenida Arequipa.

Como se recuerda, el pleno está integrado por Helder Domínguez, actual presidente del TC, y los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

La presidencia del TC se ejerce por un período de dos años con opción a ser reelegido por un año. Sin embargo, en este caso, el cargo se desempeñaría solo por un año debido a que seis de las magistrados culminarán en mayo del 2027 el período para el que fueron electos.

Pleno del Tribunal Constitucional

¿Cómo será la elección?

Tal como dio a conocer El Comercio, al interior del Tribunal Constitucional (TC) aún se definen las postulaciones.

Inicialmente, el magistrado Gustavo Gutiérrez, quien estaba voceado para presentarse, desistió de su postulación. Así lo confirmó a través de sus redes sociales.

“El miércoles se elige al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Los medios me vocean generosamente, pero como les hice saber a mis colegas, esta vez no participaré a fin de propiciar una fórmula para la institucionalidad del supremo intérprete”, informó a través de su cuenta de Facebook.

Fuentes consultadas han señalado que, pese a su interés en postularse, Gutiérrez no habría logrado el apoyo de sus colegas.

En ese escenario, quien aún buscaría los votos de sus colegas (hasta la tarde de ayer) sería el magistrado Helder Domínguez, actual presidente del TC.

El magistrado César Ochoa también ha mostrado abiertamente su interés por dirigir a la máxima y última instancia encargada de la interpretación de la Constitución.

“Cualquier cosa puede pasar”, señalaron las fuentes al no descartar alguna postulación de última hora.

Reiteraron la presencia del magistrado Pedro Hernández, quien es el único que tiene vigencia de gestión hasta diciembre del 2028, a diferencia del resto de integrantes del pleno, que culminarían su gestión dentro de ocho meses, siempre y cuando el Congreso Bicameral elija a sus sucesores.

El magistrado Francisco Morales fue electo presidente en el 2022. Actualmente es el magistrado decano del TC y si los candidatos no llegar a superar la mayoría de los votos, existe la posibilidad de que asuma la presidencia por su antigüedad.

La magistrada Luz Pacheco, quien fue electa presidenta en 2024, aseguró que no se presentará a una reelección. Y, el magistrado Manuel Monteagudo tampoco ha mostrado interés en presidir el TC.

Elección del presidente del TC podría generar sorpresas.

Lo cierto es que ganará quien obtega la mayoría simple. Esto es, cuatro de los siete votos del Pleno, se erigirá como presidente del Tribunal Constitucional.

Durante esta nueva gestión, el TC deberá resolver casos vinculados a personajes públicos como casos de personajes vinculados a entidades públicas. Entre estos, la demanda del excongresista José Luna Gálvez, con la finalidad de que se anule su proceso de lavado de activos.

También está la demanda de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial (PJ) por las medidas cautelares y resoluciones que cuestionan sus decisiones.

Además, la demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) generada a razón de las incidencias registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia 010-2025, “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petro-Perú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción”.

Además, de concretarse lo anunciado por el gobierno de Keiko Fujimori, también tendría que resolver la demanda que presentará el Ejecutivo con la finalidad de derogar cuatro leyes aprobadas po el anterior Congreso de la República que representarían un gasto millonario en las finanzas públicas.