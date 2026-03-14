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Resumen

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En medio de la polémica por el caso Vladimir Cerrón, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la sesión interna del Pleno que tenía programada para el último viernes 13 de marzo a fin de debatir y votar diversas causas.

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