En medio de la polémica por el caso Vladimir Cerrón, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la sesión interna del Pleno que tenía programada para el último viernes 13 de marzo a fin de debatir y votar diversas causas.

Si bien, no se había confirmado que el caso del prófugo exfuncionario se analizaría en dicha sesión, la premura con la que se ha visto el expediente al interior del máximo órgano constitucional da cuenta del interés por emitir una sentencia en el menor tiempo posible.

Bajo el argumento de querer hacer campaña política como candidato presidencial, y acusando al Estado Peruano de haberlo obligado a fugarse, Cerrón Rojas busca que se anule la orden de captura y prisión preventiva en su contra.

El fundador de Perú Libre (PL) decidió entrar a la clandestinidad y rehuir de la justicia por propia voluntad en octubre del 2023, desde entonces las autoridades no han podido capturarlo pese a que se ha venido pronunciando a través de sus redes sociales y dando entrevistas virtuales sin mayor reparo.

La Procuraduría del Poder Judicial (PJ) ha solicitado al TC rechazar el pedido de Cerrón Rojas, recordando que este nunca mostró interés en ponerse a disposición de la justicia. Ni siquiera cuando se anularon las condenas que se emitieron en su contra en el 2023.

Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde hace dos años y cinco meses, y durante ese tiempo ha usado las redes sociales y ha dado entrevistas virtuales desde la clandestinidad. / JOEL ALONZO

Fuentes del TC han señalado a El Comercio que solo se les indicó que la sesión del viernes 13 sería suspendida y no señalaron la próxima fecha del plenario.

No obstante, como se conoce, el Pleno del TC sesiona entre dos o tres veces por semana (regularmente) para debatir los casos que se encuentran al voto.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, ha señalado, en entrevistas a Canal N y RPP, que la institución ya había adelantado que los casos vinculados a temas electorales tendrían prioridad en ser resueltos.

Tal como ha informado este Diario, el caso de Cerrón Rojas tuvo una consideración especial al ser visto en solo un mes, pese a que otros expedientes esperan meses o años en tener la oportunidad de que el Pleno los analice en vista oral.

Teniendo en cuenta lo dicho por Pacheco Zerga y que el primer debate presidencial está previsto para el lunes 23 de marzo, en la semana que inicia el 16 podría emitirse la sentencia.

PLENO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TC

Cabe precisar que, la presidenta del TC tiene previsto ausentarse de sus funciones desde el 20 al 29 de marzo, tras haber sido autorizada su licencia a fin de participar en la 23 reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, a realizarse en la ciudad de Venecia, Roma.

“Se autorizó la asistencia de la magistrada Luz Imelda Pacheco Zerga a la 23 reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, a realizarse en la ciudad de Venecia el 23 de marzo de 2026, así como su visita al Santo Padre en la Ciudad del Vaticano, programada para el 25 de marzo de 2026; y que, asimismo, en la sesión de Pleno del 19 de febrero de 2026, se aprobó la participación de la señora Presidenta en una conferencia en la Pontificia Università della Santa Croce, a desarrollarse el 26 de marzo de 2026, en el marco del viaje a Venecia y Roma, así como la visita protocolar a la Embajada del Perú ante la Santa Sede, prevista para el 27 de marzo del presente año”, se indica en la Resolución Administrativa Nº 024-2026-P/TC publicada en las Normas Legales el sábado 28 de febrero.

Las fuentes han señalado que si no se vota y se firma la resolución hasta el 20 de marzo, se tendría que esperar el retorno de viaje de Pacheco Zerga, puesto que consideraron que una firma electrónica no sería lo adecuada.

El caso de Cerrón Rojas llegó al TC el 11 de febrero del 2026, vía un recurso de agravio constitucional, buscando que se declare fundado un habeas corpus para anular la prisión preventiva de 24 meses por el caso de presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, donde es investigado por posibles delitos de crimen organizado y lavado de activos.

Según Cerrón, huyó de la justicia cuando se dictó la sentencia en su contra por el Caso Aeródromo Wanka, en octubre del 2026. También tenía otra sentencia por el Caso La Oroya.

Debido a ello, adujo, incumplió con la comparencia restringida, con reglas de conducta, que le habían impuesto en el caso aportes.

Sin embargo, el TC y la Corte Suprema anularon dichas condenas. Pese a ello, Cerrón Rojas no se puso a disposición de la justicia por el caso aportes y lo que hizo es interponer recursos para variar su prisión preventiva por comparencia.

No obstante, el Poder Judicial sustentó que el exfuncionario había incumplido con las reglas de conducta pese a que estaba advertido que de incumplir las mismas se le dictaría prisión preventiva, por lo que rechazó variar su situación.

Debido a ello, Cerrón alega que el Estado Peruano lo obligó a escaparse de la justicia y ahora busca que el TC legalice la desobediencia al mandato judicial.