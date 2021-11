Conforme a los criterios de Saber más

Se veía venir. El ministro de Defensa Walter Ayala anunció la noche del lunes que puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo en medio de la escalada de cuestionamientos contra él y el mandatario a raíz de una denuncia de interferencias y presiones en el reciente proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. El excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, pasado al retiro recientemente por el gobierno, confirmó las presiones este lunes.

“Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente @PedroCastilloTe pic.twitter.com/akufg3k5zR — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) November 9, 2021

Según pudo conocer El Comercio, previamente, el presidente Castillo le solicitó la renuncia a Ayala durante una reunión privada tras la sesión del Consejo de Ministros, hecho que también fue comunicado a Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros.

Por la tarde, Ayala había adelantado que evaluaba su renuncia.

“El presidente me dio su respaldo, pero yo soy responsable de mi sector. La verdad siento que soy responsable del Ministerio de Defensa. Estoy evaluando mi renuncia y no tengo miedo de decirlo, no es el único trabajo”, expresó.

La nueva baja en el Ejecutivo se da a menos de una semana de que el Congreso le otorgara la confianza al Gabinete Ministerial. Además, en el Congreso se recolectaban firmas para una moción de interpelación contra Ayala.

Este Diario reveló el último sábado que a Vizcarra le informaron que el presidente Castillo tenía a dos coroneles del Ejército como candidatos para que fueran ascendidos a generales de brigada: se trataba de Ciro Bocanegra Loayza y Fidel Bocanegra Burgo, hijos del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota y amigo del hoy jefe de Estado.

Vizcarra, en declaraciones a RPP este lunes, confirmó las presiones. Pero dijo que se rehusó a las designaciones planteadas por no cumplir con la meritocracia.

Asimismo, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro —a quien el gobierno también pasó al retiro al igual que a Vizcarra—, aseveró este lunes en su discurso de despedida: “Un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso”.

Luego, en entrevista con El Comercio, Chaparro señaló: “El ministro de Defensa me pidió por el general Briceño, por el coronel Carlos Castillo y por el coronel … Vilca, si no me equivoco”. Asimismo, refirió que Bruno Pacheco, secretario general de la Presidencia de la República, lo llamó antes del proceso de ascenso para pedirle que ascienda “al general Briceño”.

