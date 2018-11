Para el ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Anticorrupción, Yván Montoya, no es verosímil la declaración del ex secretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama sobre entrega de dinero que le hizo empresario fallecido Juan Rassmuss.

El domingo, Jaime Yoshiyama, afirmó que el empresario Juan Rassmuss Echecopar —quien falleció hace dos años— donó "varios cientos de miles de dolares en efectivo" para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

— ¿Favorece o no a Yoshiyama y a los demás investigados esta reciente revelación del ex ministro?

Esta declaración [de Jaime Yoshiyama], que tiene características de inverosimilitud, no resta ni enerva la teoría del fiscal [José Domingo] Pérez. Los testimonios e indicios apuntan a la tesis sobre la procedencia [del dinero] de la Caja 2 de Odebrecht, la misma que el fiscal viene construyendo, con cierta solidez. Y se hace cuando el fiscal ha avanzado sustancialmente.

— ¿Cómo tendría que probar Yoshiyama que recibió dinero de Rassmuss?

Hace referencia a una persona sobre la cual no se puede hacer un mínimo contraste. Ellos mismos han advertido de que ya no hay documentación sino que todo obedece a la memoria de Yoshiyama, que tampoco recuerda el monto con exactitud. Tiene los visos de una desesperada manifestación que no tiene efecto sobre la investigación.

Lo único sería algún documento notarial donde conste el aporte o la donación .

— Yoshiyama dice que el dinero que recibió de este empresario es de origen lícito.

Habría que preguntar si ese monto recibido en cantidades exorbitantes pagó impuesto a la renta. El monto dejado de pagar sería producto de un fraude fiscal y eso es un delito que puede ser fuente de lavado de activos. ‘Estoy eludiendo al fisco de una manera descarada porque le estoy dando apariencia de micro aportes que no pagarían impuestos’.

— ¿El fiscal tendrá que valorar que Yoshiyama negó antes haber manejado dinero en la campaña?

Las contradicciones no anulan la declaración, el fiscal tiene discreción, y luego el juez, de considerar cuál fue la versión a la cual le da valor. Puede que no se lo dé a su negativa anterior porque fue para evadir su responsabilidad, y dado el contexto le da valor a la última, es decir, que sí recibió un aporte.

— ¿Si Yoshiyama no regresa de EE.UU., se tendrá que pedir su extradición?

Creo que ya se está preparando el camino para ello. Al no estar al momento de la orden de detención preventiva, entonces lo que corresponde es que el juez disponga su ubicación y captura. Esta tiene que se remitida a la policía y luego a Interpol. EE.UU. tendrá que confirmar su ubicación para habilitar el cuadernillo de extradición.

— ¿No podría ser detenido?

No, porque creo que Yoshiyama entró cuando no tenía impedimento de salida. Tampoco creo que haya ingresado con pasaporte falso o caducado, o haya cometido alguna infracción, por lo que sería difícil la expulsión. El camino va a ser la extradición seguramente.