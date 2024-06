Es viernes 31 de mayo en Miami y Juan Chipoco —empresario y chef peruano— ha suspendido todas las reservas del turno nocturno (para 800 personas) en su famoso y reconocido restaurante CVI.CHE 105, ubicado en la exclusiva zona de Coral Gables, con un solo propósito: llevar a cabo el evento benéfico de presentación de su libro “Juan Chipoco. La marca detrás de la marca”, así como de lanzamiento de su fundación.

En abril, Juan Chipoco presentó en Lima su libro biográfico. El lanzamiento en los Estados Unidos sirvió para recaudar fondos para su fundación. / El Comercio

The Juan Chipoco Foundation nace como una organización sin fines de lucro que tiene como propósito velar y colaborar en la educación, salud y nutrición de las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, a nivel global. Con el evento realizado en Miami se buscó recolectar fondos, a través de la venta del libro y donaciones, para la mencionada causa.

Los preparativos

Alrededor de la una de la tarde, hora del almuerzo, el restaurante de Coral Gables permanece lleno y con un movimiento inusual, que corresponde a los preparativos del evento que comenzará a las 6:30 pm. Juan Chipoco —jean, polo negro y zapatillas, despierto desde las cinco de la mañana— está sentado en una esquina del local, firmando más de un centenar de libros, que se pondrán a la venta benéfica por la noche. Uno tras otro. Solo se detiene para beber unos sorbos de agua y recibir alguna información para más tarde.

Juan Chipoco llegando a la gala en CVI.CHE.105 en Coral Gables. / El Comercio

“El don de extender a mano a quien lo necesita es algo que he tenido desde niño…así que este llamado lo tengo conmigo desde siempre”, dice el empresario gastronómico en entrevista para El Comercio. “Cada uno tiene un propósito en esta vida”, agrega el empresario que —también desde muy chico— soñó en grande y que empezó desde abajo, como inmigrante, hace más de treinta años en la ciudad de Miami y que hoy tiene un imperio gastronómico peruano en Estados Unidos. Chipoco habla de “impactar, inspirar y ayudar”. Sabe que su historia de lucha y éxito inspira a la comunidad latina asentada en Miami, tanto como a compatriotas en el Perú que aun fantasean con el sueño americano.

“Pero solo por dinero no se hacen las cosas”, enfatiza y cuenta que está muy emocionado con el nacimiento de su fundación —Juan Chipoco Foundation— con la cual tiene el deseo de unir fuerzas con otras organizaciones sin fines de lucro para poder ayudar a más personas en más países e, incluso, al Perú. “Me encanta mi país. Y si yo puedo hacer algo para ayudar, siempre sin esperar nada a cambio, eso me hace muy feliz”, dice.

Juan Chipoco con su familia en la presentación de su libro y su fundación. / El Comercio

La gran noche

“Con orgullo lo digo: tengo la camiseta peruana puesta, me siento más patriota que nunca”, dice Chipoco desde el podio del evento, en presencia y mucha expectativa de varios medios nacionales e internacionales, así como de decenas de invitados —entre los más destacados: el cantante Luis Enrique; Vince Lago, alcalde Coral Gables; la presentadora peruana Pamela Silva y Raúl Diez Canseco, empresario y político peruano— y su familia más cercana: su esposo y sus hijos, su hermana y sobrinos.

Juan Chipoco en el evento benéfico en CVI.CHE.105 en Coral Gables. / El Comercio

Se siente en la concurrencia, el gran cariño, afecto y admiración que le tiene la comunidad latina en Miami. “Agradezco a este país (los Estados Unidos) que me abrió las puertas y me ha dado todo: una familia maravillosa, dos hijos maravillosos, un esposo maravilloso. No tengo palabras para describir la emoción, el cariño y respeto por lo que vivo cada día”, agrega Chipoco. Además, durante la noche, Juan Chipoco recibió un especial reconocimiento de la cámara de comercio de Coral Gables, como empresario de éxito en la ciudad de Miami.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de una carta especial que incluyó en platos fríos (cold kitchen), opciones como causa de cangrejo, ceviche y tiradito de carretilla; y en platos calientes (hot kitchen), opciones como anticuchos, pastel de choclo de cangrejo, canapés de ají de gallina y ñoquis a la huancaína trufada.

Juan Chipoco destacó su deseo de aportar a la sociedad durante el lanzamiento de su fundación en Miami. / El Comercio

“No paramos de soñar. No paramos de tener metas y objetivos. Así empieza hoy esta fundación” dice Chipoco durante la apertura del evento. “Siempre con mucha fe…el objetivo es que mis hijos continúen con este llamado; es muy importante que ellos entiendan que mucha gente necesita una mano”, agrega.