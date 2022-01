Conforme a los criterios de Saber más

Se lanzaron los Premio Luces y la categoría gastronomía es una de las más esperadas. Dentro de la subcategoría Mejor chef joven, se presenta a cinco representantes de hasta 35 años con una gran presencia en el mundo de la gastronomía peruana. Estos son: Francesca Ferreyros de Baan, Jason Roman de Awicha, Jeremy López y Francisco Sime de Tomo, Mayra Flores de Shizen y Pía León de Kjolle.

A través de los nominados se echa una mirada a aquellos cocineros y cocineras que tuvieron una buena performance en sus restaurantes durante el año 2021. Puedes conocer más de ellos y sus propuestas en esta nota:

Francesca Ferreyros

La chef Francesca Ferreyros nació en Estados Unidos, pero creció en nuestro país y fue en esta tierra donde desarrolló su cariño por la gastronomía. En 2009, antes de empezar sus estudios de cocina, ingresó a trabajar a Cala, bajo la dirección del recordado chef Iván Kisic; posteriormente, ya en Estados Unidos, comenzó a entender los sabores de la India de la mano del cocinero Niven Patel. En 2015 llegó al Celler de Can Roca (Girona), el mejor restaurante de cocina tradicional catalana; y, en 2016, se traslada a Tailandia. Fue el chef Gaggan Anand su tercera influencia en lo que se convertiría su propia propuesta de cocina creativa y de autor. A su regreso a Lima, en 2018, estuvo a cargo del restaurante IK.

Fue durante la pandemia que nació Baan, palabra india que quiere decir ‘casa’. Primero en formato dark kitchen y luego como restaurante, Ferreyros conjuga en Baan los sabores intensos de Tailandia, Vietnam, Malasia, Japón y China, así como de la India, con los insumos de nuestra selva. Su curiosidad y respeto por los sabores hacen de este restaurante uno de los más prestigiosos en la actualidad.

Chef Francesca Ferreyros. (Foto: Nancy Chappell)

Datos:

Reservas y carta: linktr.ee/Baan.peru

Calle Santa Luisa 295, San Isidro

Instagram:





Jason Roman

Jason Roman nació en Huacho, al norte de Lima, y creció en la cocina familiar. Esos sabores y recuerdos de la infancia lo acompañaron en todo su periplo para encontrar su propio lenguaje gastronómico. Pasó por restaurantes como Centrolire de Nueva York donde se formó con Giuseppe Longo y, en París, dirigió la cocina de Lucas Carton con dos estrellas Michelin. Posteriormente, decidió regresar a Perú y reencontrarse con su tierra natal.

En Barranco, poco antes de la pandemia, nace Awicha, palabra quechua que significa ‘abuela’. En este espacio del barranquino jirón Domeyer se encuentra la casona acogedora de techos altos donde la magia de Jason Roman se hace realidad. La pesca del día, la parrilla japonesa, el espíritu del norte, los insumos de todo el Perú y técnicas cosmopolitas, así como el cariño por entregar lo mejor de la cocina se encuentran en cada plato de la carta de Awicha y su menú degustación.

Chef Jason Roman de Awicha. (Foto: Hugo Pérez / Archivo GEC)

Datos:

Dirección: Jr. Domeyer 296, Barranco

Delivery y reservaciones: 993251446

Carta: www.awicharestaurante.com

Instagram:

Jeremy López y Francisco Sime

La de Jeremy López y Francisco Sime es una historia de amistad y delicias del mar que se remonta al 2011, desde que trabajaron juntos en la barra de Edo Sushi Bar. Posteriormente, se volvieron a encontrar como itamaes en uno de los restaurantes peruanos con mayor prestigio en el mundo, Maido, donde sus conocimientos de la fusión nikkei se fortalecieron. Fue en 2018 cuando el destino los volvió a juntar en una barra con una sólida y original propuesta gastronómica alrededor de la gastronomía nikkei: Tomo, su propio restaurante, cuyo nombre en japonés quiere decir ‘amistad’.

En Tomo se quiere recuperar el espíritu de las antiguas tabernas nikkei con un ambiente distendido y amistoso; aquí prima el sabor y el producto es la verdadera estrella. Ostras, erizos, navajas, almejas y la pesca del día iluminan Tomo diariamente, así como sus makis, tiraditos, nigiris, sashimis y sus emblemáticas gyozas destacan en la carta. La creatividad es una constante en este espacio, pues, incluso, preparan platos que no están en la carta e inventan al instante con las sugerencias del comensal. El tobiche (ceviche de Tomo) es uno de sus platos más emblemáticos. También destacan su tomo rice (arroz salteado al wok con salmón, langostinos y panceta), sus hot cocona wings (alitas crocantes con toque amazónico), tiradito Toshi y el sánguche de pejerrey.

Jeremy López y Francisco Sime, propietarios de Tomo. (Instagram: Tomo)





Datos:

Calle Francisco de Paula Camino 260, Miraflores

Teléfono: (01)7658457

WhatsApp para pedidos: 962191152 / 993006438

Instagram:

Mayra Flores

Mayra nació en Piura y llegó a Lima con toda la sabiduría del norte peruano, así como el sabor más tradicional. Dejó sus estudios de derecho para hacer realidad el sueño de convertirse en la dueña de su propia cocina, y ahora es una de las propietarias de Shizen Restaurante Nikkei, restaurante donde da rienda suelta a su imaginación y experiencia en la gastronomía peruana como nikkei. Con mucho trabajo, Flores se ha convertido en una de las chefs mujeres más reconocidas en la actualidad.

Junto a Renato Kanashiro y Coco Tomita, ambos chef con ascendencia japonesa, conjugaron la experiencia de la cocina nikkei con los sabores nacionales. Empezaron con el servicio de catering peruano-japonés que, posteriormente, se convirtió en el actualmente reconocido Shizen. Trabajan con mucho pescado, se puede encontrar bonito, caballa, trucha, y platillos de cebiches, sashimis, tiraditos, nigiris, makis, y mucho más.

Mayra Flores, chef de Shizen. (Foto: Karen Zarate/ El Comercio)

Datos:

Dirección: Avenida Conquistadores 999, San Isidro

Reservas: https://shizen.meitre.com/

Instagram:





Pía León

Pía León supo que sería chef desde siempre. En 2008, a sus 21 años, ingresó al restaurante Central, que es actualmente el cuarto mejor del mundo según World’s 50 Best Restaurants. En ese momento era la única mujer en el equipo. Su primer puesto oficial fue el de asistente de fríos. A la semana ya era encargada de toda esa área y, posteriormente se convirtió en jefa de cocina. En 2018, la chef fue en busca de retos para perfilar un estilo personal y creó Kjolle, su propio restaurante que es a su vez parte del conglomerado gastronómico integrado por Central, Mayo Bar, Mil Centro (Cusco) y Mater Iniciativa, del que también es parte. En Kjolle, León propone un concepto sumamente ligado a la naturaleza peruana con la identidad, mezcla el mar, la costa, los Andes y la selva peruana, una oportunidad para recorrer todo el país a través de sus sabores y volar.

El año pasado, la peruana Pía León recibió el premio a la mejor chef femenina del mundo de la lista The World’s 50 Best. León se convirtió en agosto pasado en la primera peruana en ocupar este puesto, un premio que se suma a otros de sus logros: Mejor cocinera mujer de Latinoamérica (50 Best 2018) y Mejor chef en ascenso (The Best Chef 2019) del mundo. Kjolle ocupa también el puesto 95 de dicho ranking.

Chef Pía León, de Kjolle. (Foto: Diana Chávez / Archivo GEC)

Datos:

Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco

Av. Pedro de Osma 301, Barranco Teléfono: (01)2428575

Reservas: https://www.kjolle.com/

Instagram:

