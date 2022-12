Sea para decorar tu mesa navideña o para compartir en un intercambio de regalos, los postres y tortas son una opción genial para estas fiestas de fin de año. En esta nota te compartiremos emprendimientos que han preparado postres temáticos para este temporada.

Los mejores postres veganos no están en restaurantes veganos; sino, en emprendimientos, aunque hay alguna pequeña excepción. Por supuesto, no todos los postres veganos son ricos o saludables o nutritivos; es que los hay muy variados y para diferentes gustos. Eso sí, les pido nunca prueben los que vienen en caja congelados. Ningún postre que valga la pena viene en una bolsa sellada y congelada.

Soy dulcera, desde niña he disfrutado de los postres y puedo decir que tengo un buen paladar para ellos. En esta guía comparto las marcas de postres veganos que he probado y aprobado a lo largo de estos ocho años llevando una alimentación basada en plantas.

1. EkoSana

El emprendimiento de Betsy Barzola tiene como objetivo ofrecer postres saludables y veganos, hechos con los mejores insumos. Desde 2018 prepara tortas, galletas, muffins, kekes; con algunas opciones libres de gluten y libres de azúcar. “Ekosana se fundó Lima Norte, empezamos como una biotienda de café; luego de un tiempo, tuvimos que cerrar nuestro local por razones familiares y nos reinventamos esta vez con solo postres veganos”, añade Barzola.

Torta vegana de Ekosana.

“Desde muy joven me gustó hacer postres y cuando cambié mi tipo de alimentación a vegana busqué capacitarme y aprender repostería usando insumos saludables y seguir disfrutando un postre delicioso sin dañar a otros seres y así mismo tener esta opción para los clientes”, complementa sobre por qué actualmente se dedica a preparar postres veganos.

“Nuestras propuestas están elaboradas con insumos integrales y saludables como harinas de trigo integral, de avena, de quinua, de arroz y de almendras”, explica. Además, ella endulza sus postres con panela, stevia, frutos del monje.

Torta vegana de Ekosana.

Para esta Navidad ha sacado postres especiales como dos tortas con diseños navideños: Carrot cake y Chocoberry. También tiene kekes navideños, un fruit cake con especias, Chocobanana citrus y los tradicionales cupcakes navideños.

Al detalle:

Los precios van desde S/ 45

Pedidos hasta con 48 hrs de anticipación.

Solicitar la carta vía inbox de IG @ekosana.postresveganos o al Whatsapp 945103880

Cupcakes de Ekosana.

2. Organiland

El emprendimiento especializado en tortas diseñadas, OrganicLandPerú, fue fundado por Mónica Hidalgo. “En 2020 nació, en plena pandemia, después de cerrar nuestro restaurante en donde hacíamos comida vegana y algunos postres, pero fue en las tortas temáticas donde explotamos nuestra creatividad y al público le gustó”, comenta Hidalgo.

Actualmente, solo se dedican a preparar tortas y postres temáticos, en donde no solo los ingredientes son de origen vegetal sino que son tan bien diseñadas que son perfectas para bodas, bautizos y entre otros compromisos especiales.

Torta de Organicland.

“No ha sido difícil pero sí ha tomado mucha práctica hacer las decoraciones y encontrar los ingredientes apropiados”, añade. “En esta navidad hemos pensado no solo en el sabor sino, también, en las familias grandes y chicas, en detalles para compartir para el amigo secreto, etc”, indica.

Cupcakes de Organicland.

Al detalle:

Los precios van desde 78 soles

Pedidos hasta con 72 hrs de anticipación.

Solicitar la carta vía inbox de IG @organiclandperu o al Whatsapp 952 372 196.

Torta de Organicland.

3. Living Bites

El emprendimiento de postres Living Bites fue creado por Vanessa Mirabal en 2020. “Era el 2019, sentí el deseo de hacer postres para mí y mi esposo un domingo en la noche. Ese deseo se convirtió en una motivación y un reto personal luego de muchos desaciertos. Eventualmente, los postres empezaron a salir bien, fue ahí que me animé a llevar algunos al restaurante vegano donde trabajaba. El resultado de esto no me lo esperaba, ya que lo que se inició como un compartir, poco después gracias a mis compañeros de trabajo se transformó en mis primeros pedidos. Incluso, con su ayuda, las recetas fueron mejorando hasta llegar a ser lo que son hoy”, relata sobre el inicio de su emprendimiento.

Postres temáticos de Livin Bites.

“Living Bites se formalizó al abrir nuestro Instagram en el 2020. Iniciamos desde el primer momento con Bites originales. Nos dimos cuenta que nuestros postres no se encuentran en otro lugar. Así, rápidamente, la gente eligió a sus favoritos, como lo son el “Cookie B”, una combinación de galleta con chispas de choco, trozos de chocolate innato 70% y brownie. Otra es nuestra galleta de mantequilla de maní, “Wacky Peanuts”, que es amor al primer bite. En el 2021 a petición del público comenzamos a realizar tortas y bocaditos para fiestas, algo desconocido para nosotros, pero emocionante ya que ahora, estamos en muchas de las celebraciones, no solo llevando nuestro sabor, sino que además creamos tortas con mensajes divertidos para toda ocasión”, comenta.

Postres temáticos de Living Bites.

Para esta navidad las propuestas que trae Living Bites son variadas: las galletas Red Belvet, combinadas con chocolate blanco vegano y chispas de chocolate, una real delicia. También tienen en esta temporada, Rollitos de panela y canela, calientitos con fudge de chocolate.

“Este diciembre también bañamos con chocolate blanco a nuestra reina, la Wacky Peanut, convirtiéndola en un gusto irresistible. Para terminar nuestro torta de maracuyá Passion Cake, keke de vainilla relleno con curd de maracuyá y cubierto con chantillí de maracuyá, es simplemente una delicia y lo decoramos con arbolitos de chocolate para darle el toque festivo”, indica.

Postres temáticos de Livin Bites.

Al detalle:

Para reservas y pedidos sólo a través de nuestro Instagram @LivingBites

Tomamos pedidos de 2 a 3 días de anticipación.

Precios: Rollitos de canela y panela desde s/. 22, Galletas Red Belvet desde s/. 33, White peanuts desde s/. 26 y Passion cake desde s/.35

4. Quncha Misky

El emprendimiento de Adiana Fernanda Huarcaya Bailón nació en el 2020 en plena pandemia. “Empezamos vendiendo galletas de varios sabores, pero actualmente vendemos productos de panadería como croissants, rollitos de canela y panetones. También hacemos tortas personalizadas y postres como galletas, brownies, alfajores y empanadas. Nuestra marca nació en pandemia, primero empezó siendo un proyecto del colegio y luego se hizo realidad”, añade.

Rosca navideña de Quncha Misky. (Foto: cortesía)

Sobre la creación de las recetas, indica que al inicio fue un poco difícil “reemplazar los productos de origen animal”, pero que ahora ya no es así. “Hemos ganado un poco más de experiencia así que se nos facilita más el reemplazo”, indica.

Panetón con relleno de Quncha Misky.

Los productos de pastelería que ofrecerá esta Navidad son: el chocotón clásico, el panetón, la tradicional Rosca Navideña, keke inglés navideño y galletas de panetón.

Al detalle:

Precios van desde los S/ 10

Pedido al teléfono 915 036 750

Postres veganos de Quncha Misky.

5. DeCasa Green bakery

Ana María Córdova Vela es fundadora de DeCasa Green bakery, quien desde el 2020 empezó a preparar postres saludables y sostenibles con el medio ambiente. En su carta, hay una gran variedad de postres veganos.

“DeCasa tuvo una gran acogida con amigos cercanos que nos fueron recomendando y poco a poco fue creciendo. En el 2021 yo le encontré el gusto a crear nuevas recetas conforme iba experimentando. Hasta setiembre del 2021 solo aceptábamos todos los pedidos que llegaban y preparábamos todo tipo de postres, ese mes consideramos que ya era momento de dar un paso más y a la vez encaminarnos en una dirección. Con el gusto que le encontré a veganizar y transformar postres en su versión más saludable, ese fue el camino que elegimos para continuar. Cada día nuestros postres llegan a más personas, eso nos impulsa a seguir creciendo y mejorando”, indica.

Jar de galletas de almendras de DeCasa Green bakery. / Yashira Torrealba

“Siempre me ha interesado y me he preocupado por el cuidado del medio ambiente, de hecho DeCasa ya tenía ese pilar desde un comienzo, veganizar postres se sintió como la pieza clave que hacía falta. Un motivo más es el poder brindarle un postre completo (delicioso y atractivo a la vista) a todas las personas que no puedan consumir lácteos o sean alérgicos al huevo u otros alimentos”, añade.

DeCasa Green bakery tiene varios postres veganos en temática navideña. / Yashira Torrealba

En esta Navidad, tienen seis opciones veganas:

• Snow cake, es una torta de chocolate sin gluten, full fudge vegano a base de chocolate orgánico.

• Vegan carrot cake, torta de zanahoria sin gluten con manjar vegano, frosting de cashews, pecanas y arándanos secos.

• Kit de decoración de galletas de almendras, esta opción se hizo para que los niños se diviertan y compartan un momento lindo en familia. Son galletas de almendras veganas sin gluten endulzadas con azúcar de coco. Sanitas para cuidar la salud de todos en casa.

Una opción deliciosa y creativa para hacer en casa. (Foto: DeCasa Green bakery) / Yashira Torrealba

• Jars de galletitas de almendras, endulzadas con azúcar de coco, veganas (sin lactosa ni huevos) para que puedan disfrutarlas en cualquier momento del día.

• Brownie tree, es un árbol de brownies, una opción diferente y hermoso como centro de mesa. Lo mejor es que lo pueden disfrutar en familia. También sin gluten, sin lactosa ni huevos.

• Xmas cake, un keke navideño con pasas rubias, cerezas marrasquino (cero frutas confitadas), pecanas, almendras y más frutas. Es delicioso. También vegano sin gluten.

Al detalle:

Los precios van desde los S/ 25

Pedidos mediante el WhatsApp 955265145