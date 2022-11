No existe una cifra específica de cuántos animales en estado de abandono viven en las calles del Perú. La organización Voz Animal en el Perú estimaba que en el 2018, existían al menos 6 millones de perros abandonados y 4 millones tan solo en Lima, y 80 refugios independientes. Diego Muñoz, un joven quien se denomina a sí mismo ‘dog lover’ sentía que tenía que hacer algo para ayudar y decidió crear Foodney, una marca vegana que dona el 25% de sus ganancias a albergues.

Fooney cuenta con tres sabores de galletas.

Marca con propósito

“Me volví vegano en octubre de 2016 y, dentro de toda esta odisea, uno tiene vocación de decir: esto es chévere, quiero hacer algo para que la gente sepa qué hay detrás de la industria y cómo hacer un mundo mejor. Así se animé a ser vegano”, relata Diego sobre cómo inicia la idea de esta marca de galletas.

“Soy súper cercano a mis perros, soy súper ‘dog lover’. Me encantan y le hice una promesa a mi perro. Vamos hacer algo, le dije, no importa si no es algo enorme, pero tenemos que hacer algo y cuando empecé a ser vegano pensé que teníamos dos formas de ayudar. Le donamos a albergues u organizaciones de animales que están haciendo algo o motivamos a la gente a que consuma menos animales”, añade.

El joven empresario explica que cuando inició con el proyecto tenía solo 22 años y pensaba que quizás no era de mucha ayuda, pero tenía como objetivo motivar a otras personas a que hagan algo similar. Empezó a vender galletas y otros productos veganos porque tenía la cocina y la pastelería corriendo por sus venas. Su mamá tiene una pastelería y pensó en sacar galletas bajo el término de Foodney, enjoy giving.

Diego Muñoz creador de Foodney.

“Luego de tres meses de tener ganancias y ventas, empezamos a conseguir algún albergue para donarles el dinero. El primero en responder fue Voz Animal. Fuimos a visitarlos”, explica. Fue amor a primera vista, entre Diego y las decenas de perritos que están esperando ser adoptados en este albergue.

En la búsqueda de sacar un producto final y que les rinda para poder cumplir su objetivo de ayudar a animales, explica que en estos años vendieron galletas, hamburguesas, chocolates, café y hasta tazas, pero sintió que tenían que tener un solo rubro para poder crecer y debía ser algo que ellos podían hacer. Así nació la idea final de preparar solo galletas en el 2018.

Las galletas

Diego relata que para llegar hasta las tres recetas de galletas que tienen ha sido cuestión de mucha práctica. Durante la pandemia, decidieron relanzar la marca. Ahora, con mucho más branding. “Hacer galletas y ricas nace porque mi mamá tiene una pastelería, entonces en casa, los fines de semana se hacían galletas y me veías a mí lamiendo las espátulas de la batidora. Creo que empezamos a crecer en un mundo muy dulce”, revela.

Actualmente, Foodney ya no solo se vende en la cafetería y pastelería de la familia de Diego, la podemos encontrar en varias ecotiendas en Lima. Además, se pueden comprar de forma directa a través de su cuenta de Instagram o, incluso, por Rappi.

Los sabores que encontrarás de galletas son: chocochip, doble chocolate y chocochip con pecanas. Todas igual de ricas.

Galletas veganas Foodney.

El porcentaje que es donado a Voz animal es el 25%. “La idea es ayudar. Nos planteamos qué podemos hacer nosotros para hacer un mundo realmente mejor para los animales, la sostenibilidad y el planeta”, indica.

Ahora, su nueva meta es seguir difundiendo estas galletas y entrar a muchas más tiendas. “La idea es entrar y estar en la mayor cantidad de tiendas posibles para poder estar cerca de las personas y que conozcan la marca, pero que también se motiven a hacer parte de lo que estamos haciendo. Que se animen a visitar albergues, a ayudar”, comenta.

Foodney es una marca vegana de galletas que dona un porcentaje de sus ganancias.

Finalmente, Diego deja claro que las galletas son un medio para inspirar a las personas a disfrutar mientras crean un mundo mejor para los animales, para nosotros mismos y para el planeta. “Esa es la razón por la que hacemos estas ricas galletas veganas, que la gente disfrute de un mundo más sostenible y compasivo para todas las especies”, concluye.