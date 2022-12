Diciembre es por excelencia el mes de las reuniones familiares y los reencuentros con amigos. Las fiestas navideñas son la excusa ideal para reunirnos con amigos que no veíamos hace tiempo y compartir con ellos momentos agradables. Además, también se hace el clásico jugo del “amigo secreto” o el conocido “intercambio de regalo”. Es por ello que Provecho armó una lista de lugares en los que puedas ir con amigos o familiares a disfrutar de una buena comida o bebida en un ambiente cómodo.

A continuación la lista de restaurantes y cafés:

Franklin Restaurante

Este restaurante fundado por Arnold Rottmann nació en mayo del 2018, y bajo la idea de los bistró americanos gourmet. “Somos el primer restaurante que lanzó en Perú la comida americana al estilo New York Gourmet y no de fast food”, comenta Rottmann.

Magic Ball, postre del restaurante Franklin. (Foto: cortesía)

“Estamos frente a un parque hermoso de San Isidro y ha sido tal la acogida que acabamos de abrir en el Centro Comercial el Polo porque muchos clientes vienen a San Isidro desde esa zona”, añade.

Según indica Rottman, una de las acciones que más los definen es su “atención amable” y el que sea petfriendly. “Pueden entrar con su mascota y que los platos son sabrosos, finos y contundentes. Abrimos los 365 días del año”, agrega.

Franklin tiene zona de terrazas, que es el lugar perfecto para hacer una gran reunión o brunch con amigas. Además, si se busca algo más íntimo, el interior cuenta con una linda decoración americana que transportará a cualquiera un restaurante de Nueva York.

Coctel Bijoux de Franklin restaurante. (Foto: cortesía)

Entre las opciones que pueden elegir en la carta, cuentan con una gran variedad de platos y coctecles de autor. Además, cuenta con deliciosas nuevas opciones basada en plantas. Hay de todo para todos los gustos. Podrían pedir un Mushroom rissoni, la hamburguesa vegana hecha con proteína de alta calidad, la hamburguesa angus New Deal Burguer, los Vietnam Rolls vegano de Tofu y cualquier coctel. Ninguna decepciona. En cuanto a los postres, están el clásico La magic ball y el red cristal New York Cheesecake.

Al detalle:

Horario: 8 a.m. a 1 a.m. de domingo a lunes.

Dirección: Av. Alvarez Calderón 198, San Isidro

Reserva: no es necesario, pero se recomienda.

Ticket promedio: 100 soles

Petfriendly: sí

Vietnam Rolls vegano de Tofu de Franklin. (Foto: cor cortesía)

Limaná

Limaná tiene un ambiente hermoso, de techos altos y una terraza amplia así como salones privados perfectos para hacer una gran reunión con amigos. Además, este restaurante de San Isidro tiene una apuesta diferente a los demás restaurantes saludables. Aquí, no solo se cuida los insumos también se reduce la proteína de origen animal a lo meramente necesario, se cuida la cadena de suministros a una que use alimentos que tengan procedencias más éticas y en consecuencia cuiden al medio ambiente y a los animales.

Limaná cuenta con un brunch, con opciones veganas, vegetarianas, keto y paleo.

Cuenta con muchas opciones para el almuerzo, cena y para tomar el té. Tiene una carta inclusiva, pues cuenta con platos vegetarianos, veganos, keto, sin gluten y paleo. Sea el patrón alimentario que sigas, encontrarás más de una alternativa en este espacio sanisidrino. Además, los fines de semana, cuenta con una deliciosa carta de brunch, perfecta para compartir con amigas.

Entre los favoritos de la carta, encontrarás: las gyozas caseras, las mini hamburguesas de portobello, la coliflor gratinada, spaghetti pesto de pistachos, garbanzos thai, arroz meloso de ahí amarillo y el clásico risotto de hongos.

El brunch de Limaná son los sábados y domingos de 09:00 a 12:00 p.m.

Anita Belaúnde explica que en Limaná no se utiliza ningún tipo de aditivo artificial. “Nosotros no usamos -por política- ningún tipo de aditivo como el ajinomoto”, agrega. Tampoco utilizan azúcar refinada en sus preparaciones, ni siquiera en las más dulces. Tienen alternativas como la miel de abeja y mieles vegetales como la de yacón, fruto del monje, entre otras.

“Tenemos muchas opciones, la idea es que sea nutritivo y saludable”, concluye.

Al detalle:

Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2011, San Isidro

Horarios: Martes a viernes 13:00 - 23:00; sábados 9:00 - 23:00; y domingos 9:00 - 17:00.

Ticket promedio: 120 soles

Estacionamiento: sí

Petfriendly: sí

Tarta de chocolate. Contiene una costra de dátiles, castañas, coco y chocolate bitter, rellena de crema de chocolate a base de chocolate bitter, crema de coco, dátiles y estragón.

Plant Food + Wine

El primer restaurante 100% ‘plant based’ de alta cocina de Lima tiene poco tiempo pero ha logrado cautivar a paladares veganos y no veganos. Esta propuesta liderada por el chef peruano André Patsias Morales nació a raíz de un viaje que tuvo y quiso que en el Perú se encontrará un lugar que sea totalmente basado en vegetales, y que esto incluyera todas las preparaciones así como los licores y vinos.

Los platos son en definitiva innovadores. Este restaurante brinda una experiencia única en el Perú. Podrás encontrarte con un anticucho hecho con setas, una causa rellena o un ceviche, platos banderas de Perú, pero que no tengan insumos de origen animal. De esta forma, se convierte en un restaurante que respeta la biodiversidad de nuestro país, pues no afecta la vida marina, ni las aves, ni a los animales terrestres. Si estás buscando una experiencia diferente y que sea amigable con el medioambiente, este es el lugar para ti.

Anticuchos de setas con yucas con reducción de maiz morado de Plant Food + Wine.

“Entre los platos más pedidos tenemos al anticuchos de hongos, gunkan brasa, papas a la sal o raices, bao atempurados y Cacao”, añade el chef y fundador André Patsias.

“Tenemos el ambiente iluminado de manera que sentirás siempre que estás en el mejor lugar”, comenta. Además, PFW cuenta con mucha vegetación colgante así como música en vivo por la noche con una honda de lounge/bar.

Cacao de Plant Food + Wine. (Foto: cortesía)

Al detalle:

Horario: 12:30 p.m. a 3:30 p.m. de martes a sábado, y de 12:30 p.m. a 3:30 p.m. domingos

Dirección: Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores

Reserva: no es necesario, pero se recomienda.

Ticket promedio: 130 soles

Estacionamiento: sí

100 Finas láminas de ocas crujientes, ocopa, crema de rocoto al batán y aire de muña. (Foto: Patricia Castañeda)

Mozart

El restaurante y café Mozart inició operaciones en octubre de 2016. “Su concepto de inspira en los clásicos mercatos europeos, en donde los clientes pueden ser atendidos en la comodidad de sus mesas (desde el desayuno hasta la cena) pero, también, pueden hacer sus compras al mejor estilo de un “mercato” (panes, pasteles dulces y salados, pastas, helados, etc.)”, explica Stephany Velásquez, jefa de marketing del establecimiento.

Mozart cuenta con una amplia carta de salados y dulces. (Foto: cortesía)

Si lo que buscas es un ambiente cómodo con terraza, Mozart es el lugar para ti. Está diseñado para transmitir la idea de un entorno europeo. Tiene una amplia carta que reúne tanto platos europeos como las mejores preparaciones peruanas.

“Mozart es un lugar muy cómodo, con lindo ambiente y con más de 70 estacionamientos. Contamos con una amplia y entretenida terraza, amenizada con música en vivo (Chayo Saldarriaga y sus boleros, DJ Romer y su increíble show, We the Lion y sus Mozart Sessions, etc.”, añade Velásquez.

En cuanto a su carta, encontrarán lomo saltado, costilla BBQ, pasta allá grana padano, empanadas (clásicas y argentinas), etc.

Mozart tiene una amplia terraza (Foto: cortesía)

Además, en la carta de postres podrán encontrarán: alfajores de 4 capas, NY cheese cake, torta de chocolate, tiramisú, torta imposible, etc. “No podemos dejar de mencionar nuestro café, tostado en casa, muy apreciado por nuestros clientes”, concluye.

Al detalle:

Dirección: Av. Primavera 605, San Borja

Horario: lunes a domingo de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Ticket promedio: 80 soles

Mozart cuenta con gran diversidad de postres al estilo europeo. (Foto: cortesía)

El Brunch de Jerónimo Restaurante

Si lo que buscas es comer muy sano y delicioso, el bruch de Jerónimo es el espacio para ti. La cocina del restaurante Jerónimo le abrió las puertas a la especialista en comida saludable Solange Martinez- González , y desde hace unos meses de viernes a domingo de 8 a.m. a 12 p.m. ofrecen un brunch saludable.

“Nunca he seguido una dieta, nunca he seguido nada que me haga privarme de las cosas ricas de la vida”, comenta. Para ella, la vida es muy corta para estar contando calorías en lugar de nutrientes y por ello que lo que ofrece en su carta de brunch está hecho con harinas como quinua, arroz y yuca; y endulzado con azúcar de coco, fruto del monje o panela. “Al final queremos ofrecer algo lo más parecido a lo tradicional”, explica Solange.

El brunch por Solange Martinez- Gonzales en Jerónimo también cuenta con recetas saladas. (Foto: difusión)

Tienen varias propuestas entre saladas y dulces. Podemos encontrar panqueques, waffles, croissant con pistachos así como benedictinos veggies y tostones capresse. Su carta está en constante movimiento, así que además por esta temporada encontrarán chocotón sin azúcar y sin gluten al estilo Solange.

Encontrarán un ambiente cálido, con una cocina abierta. Si no encuentran mesa, se recomienda hacer reserva, pueden sentarse en la barra. Además, cuentan con una pequeña terraza fuera del restaurante.

Waffle vegano. Las recetas del brunch fueron hechas por Solange Martinez- Gonzales. (Foto: difusión)

Al detalle

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1209, Miraflores

Horario del brunch: viernes a domingo, de 8 a.m. a 12 p.m

Reserva: no es necesario, pero se recomienda porque se llena.

Ticket promedio: 50 soles

Estacionamiento: sí

Petfriendly: sí

Milk shakes veganos. Las recetas del brunch fueron hechas por Solange Martinez- Gonzales. (Foto: difusión)

Napoli

Napoli inició operaciones en febrero del 2017, en el mismo local de Villarán. Era un espacio de un solo ambiente, en el que habían algunas mesas (con el estilo que aún mantienen). Había una barra, la vitrina de helados y un dispensador gratuito de agua. Actualmente, cuenta con una terraza, un jardín y un segundo piso lleno de plantas y flores.

El 60% de los helados de Napoli son veganos, es decir no llevan ni lácteos ni ningún insumo de origen animal. El resto siguen siendo tradicionales para el público que aún no se anima a probar algo distinto. Sin embargo, según afirma Denisse Fry, cofundadora de Napoli, quien prueba los helados y waffles veganos, ya no suele pedir los tradicionales. Quedan encantados.

Napoli tiene varios sabores de helados veganos y algunos son aptos para diabéticos. (Foto: Napoli)

“Nuestros clientes suelen ser un público joven, creo que ellos saben que un dulce puede ser rico y saludable. Eso buscan. Saben que se puede comer rico sin comer animales”, indica.

Según Denisse, los sabores de helados que sus clientes aman son el chocomaní. “Este helado la gente lo ama, es como comerte un chocolate sublime. Me recuerda a mi niñez. Siento que los helados nos transportan a lugares mágicos. Recuerdo que lo primero que pensé cuando mi esposo lo preparó fue mi niñez”, agrega. También tienen el helado Menta espirulina, hecho de espirulina verde y menta. También es vegano y suele ser muy solicitado.

Hace unos meses, sacaron una carta de salados, en donde encontrarán waffles salados, hamburguesas, sandwiches, entre otros.

Napoli ha incluido en su carta de helados, postres y también platos salados, como esta hamburguesa vegana hecha de champiñones. (Foto: Patricia Castañeda)

Al detalle:

Dirección: Av. Manuel Villarán 875, Surquillo.

Horarios: Lunes a viernes de 12:00 a 10:00 p.m. y Sábados y domingos de 10:00 a 10:00 p.m.

Reserva: no es necesario, pero se recomienda

Petfriendly: sí

Helados y Waffles de Napoli, una gelatería que cuenta con sabores tradicionales y veganos. (Foto: cortesía Napoli)