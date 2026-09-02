Lima vuelve a tener una cita con los sabores del Perú. Fusión 2026, la feria gastronómica organizada por América Multimedia, inicia este jueves 3 de septiembre una nueva edición en la Costa Verde de Magdalena del Mar. El encuentro se extenderá hasta el domingo 6 y busca superar la convocatoria de su primera edición, que reunió a unos 30 mil asistentes, pero esta vez con cambios pensados para mejorar la experiencia dentro del recinto.

¿Cuándo y dónde será Fusión 2026?

Lima vuelve a convertirse en escenario de una gran celebración gastronómica con Fusión 2026, evento que abrirá sus puertas del jueves 3 al domingo 6 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. Para esta segunda edición, los organizadores ampliaron el espacio con la intención de recibir a más visitantes y ofrecer una experiencia más cómoda. La feria nació en 2025 y, según sus organizadores, aquella primera edición congregó alrededor de 30.000 personas. Para este año, la expectativa es alcanzar una convocatoria todavía mayor.

La propuesta de Fusión 2026 busca que el visitante no llegue únicamente a comer y retirarse. La organización plantea un recorrido que combina restaurantes, espectáculos, actividades familiares y experiencias relacionadas con la gastronomía peruana. En total, participarán más de 60 restaurantes y huariques, con alrededor de un centenar de alternativas culinarias que reúnen sabores de la costa, sierra y selva, además de propuestas internacionales.

Más restaurantes y una renovación en la oferta gastronómica

Uno de los principales cambios de Fusión 2026 será la selección de restaurantes y huariques. Aproximadamente el 60 % de las propuestas que tuvieron buena recepción en la edición anterior permanecerán, mientras que el 40 % restante estará compuesto por nuevos participantes elegidos luego de una convocatoria y un proceso de evaluación.

La oferta incluirá sabores procedentes de distintas partes del país. Entre las propuestas anunciadas aparecen establecimientos como La Nueva Chomba, Jolgorio, Criollísimo, Casa Mendoza, Anticuchos Bran, Doomo Saltado, San Joy Lao, La Cabrera, Sastrería Martínez y Casa María Zúñiga, dentro de una programación que busca reunir estilos y tradiciones gastronómicas diferentes.

Conciertos y nuevas experiencias para toda la familia

La música será otro de los atractivos principales. Durante los cuatro días habrá presentaciones de artistas y agrupaciones como Corazón Serrano, Armonía 10, La Bella Luz, Son del Duke, Ruth Karina, Brenda Carvalho, Charanga Habanera, Son Tentación, Erick Elera y Sonia Morales. También se ha anunciado un espectáculo infantil con Timoteo, además de un show inspirado en Al Fondo Hay Sitio y un karaoke con figuras de América Multimedia.

Entre las novedades más llamativas figura una experiencia gastronómica VIP que ofrecerá un menú de seis tiempos elaborado por los chefs Renzo Miñán y Francesco Di Santis. La propuesta combinará alta cocina con recursos audiovisuales e instalaciones inmersivas para contar el origen y preparación de cada plato. La idea es convertir la degustación en un recorrido sensorial y no solamente en una comida convencional.

Fusión 2026 también incorporará un mercado de emprendedores gastronómicos, donde los asistentes podrán adquirir productos dentro del recinto. Asimismo, se desarrollarán clases y charlas vinculadas con la cocina y temas como la pesca responsable, las temporadas de productos marinos y el respeto de las vedas. Estas actividades buscan darle al público una mirada más amplia sobre lo que ocurre detrás de los platos que llegan a la mesa.

Otro detalle anunciado por la organización es que no se permitirá el ingreso de mascotas al área principal, debido a las condiciones de ruido, música, olores y concentración de personas que podrían afectar a los animales. Sin embargo, Fusión contará con un espacio de adopción de perros ubicado en una zona alejada del mayor nivel de ruido, iniciativa que se realizará junto con Gaby al Rescate. Las entradas para la feria se comercializan a través de Joinnus, según la información publicada por la organización.

El ají peruano y una experiencia que busca sorprender

El ají peruano será el ingrediente protagonista de esta edición y funcionará como eje de una experiencia inmersiva dedicada a explorar su importancia dentro de la gastronomía nacional. La iniciativa también contará con contenidos relacionados con las variedades de este producto y su presencia en distintas preparaciones del país.

Pero la comida no será el único atractivo. Fusión 2026 también incluirá conciertos, actividades de entretenimiento y espacios dedicados a charlas y clases vinculadas con la gastronomía. Entre los temas previstos figuran asuntos relacionados con la pesca responsable, los productos marinos y el respeto de las temporadas y vedas.

Con estas novedades, Fusión 2026 busca consolidarse como uno de los grandes encuentros gastronómicos de Lima, combinando en un mismo espacio sabores de diferentes regiones, entretenimiento y experiencias para públicos de distintas edades. La cita será durante los primeros días de septiembre y promete convertir la Costa Verde en uno de los principales puntos de encuentro para quienes quieran descubrir —o volver a probar— la diversidad de la cocina peruana.

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