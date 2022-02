Conforme a los criterios de Saber más

¿Se imagina si el pollo frito hubiera sido creado en el Perú? Probablemente la historia sería diferente, pero si de algo estamos seguros es que el sabor sería espectacular. Precisamente, el restaurante Pica Pollo parece ser la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio. Con una carta repleta de sabores locales, es un buen ejemplo de que cualquier receta del mundo, con el cuidado y creatividad necesarios, puede ser “peruanizada”. Así, nos presentan un pollo crispy y criollo que parecen haber conquistado a muchos.

Este restaurante, que pertenece al grupo Lucha Partners, inició sus operaciones en agosto del 2021, en su local de C.C. Plaza San Miguel. “Ofrecemos un concepto y experiencia de comer pollo frito con sabor 100% peruano en sus versiones crispy y criolla”, cuenta el chef Diego Aguirre a Provecho.

(Foto: Pica Pollo)

El primer tipo, el crispy, es un excelente homenaje al clásico pollo broaster que podemos disfrutar, ese que nos hace comer con la mano y chuparnos los dedos para no dejar ni una pizca de sabor.

Y si pensamos en otro de los platos parecidos al pollo frito que se sirve en nuestro país, es imposible dejar de hablar de la pollada. Sí, ese pollo sazonado y frito a la perfección que, usualmente, es capaz de reunir a la gente para apoyarse entre sí. Es precisamente este plato lo que inspiró a Pica Pollo. “La versión criolla del pollo la hicimos como un homenaje a esta preparación, ya que todos en algún momento la hemos disfrutado”, agrega Aguirre.

(Foto: Pica Pollo)

La carta

El pollo crispy tiene una cubierta crocante, repleta de sabor y es de esas que no se separan de la carne, mientras que la proteína queda jugosa y tierna. El favorito fue, definitivamente, el pollo criollo ya que es una bomba de sabores que no nos esperábamos. Honestamente, me recuerda mucho a las polladas caseras y ahí, probablemente, está la clave del éxito de Pica Pollo: tomaron un clásico con el respeto que se merece y le pusieron su propio sello.

En los complementos podemos encontrar las clásicas papas fritas y una ensaladita fresca que lleva tomate, cebolla, rodajas de pepino y una generosa porción de guacamole, lo que queda perfecto con las frituras. Pero la cuota de originalidad viene con un suculento arroz con huevo frito. El arroz es graneadito, se sirve con una salsa de queso tersa y sabrosa y se corona con un huevo frito con la yema cruda, invitándonos a combinar los tres ingredientes para lograr un bocado ideal.

(Foto: Pica Pollo)

También ofrecen chicharrones de pollo, alitas de dos tipos (criollas y honey mustard) que se sirven con vegetales y salchipapas que se pueden acompañar con piezas de pollo o queso derretido.

Lo que nos sorprendió de grata manera fueron los postres. No solo porque terminamos el banquete con una porción de picarones y un combinado calientito, sino también por la calidad de los dulces. Los picarones son crocantitos por fuera pero livianos por dentro y se siente el sabor de anís infaltable. La miel también estuvo deliciosa, perfecta para remojar cada trozo de picarón. Y, finalmente, la mazamorra y el arroz con leche estuvieron preparados con la atención y cuidado necesario que se merecen.

(Foto: Pica Pollo)

Datos:

Pica Pollo cuenta con tres locales ubicados en San Miguel (C.C. Plaza San Miguel), Surco (CC. Urban Plaza, Av. El Polo 695 2do nivel, en Mercado 28) y en Independencia (MegaPlaza). En el local de San Miguel atienden de lunes a domingo, de 11 a.m. a 11 p.m.; en el de Surco de lunes a domingo desde el mediodía, y en Independencia de lunes a domingo, desde las 9 a.m.

