El nombre de Pan Sal Aire –o léase ‘panza al aire’– nace porque son los ingredientes que más usan en este restaurante barranquino y, al mismo tiempo, esa fonética lúdica les permite dar una imagen más fresca de su concepto: “Saca la panza, come y relájate. No tiene nada de malo”. Así lo explica su chef y creador, Jerónimo de Aliaga, entre risas. “La gente a veces percibe el tema orgánico o natural y trata de asociarlo con lo súper light y no es así necesariamente. Va con ese juego”.

La idea es simplemente llegar y disfrutar con la garantía de estar consumiendo insumos de calidad unidos por la creatividad de una carta meticulosa, estudiada y con mucho detalle. Encontrarás desayunos, brunch, sánguches, tapas y vegetales, platos de fondo y una gran variedad de pizzas, además de cocteles de autor y vinos. “Tratamos de hacer comida local con insumos orgánicos, dentro de lo posible. Buscamos proveedores chicos y artesanales. Además, usamos productos de buena calidad y procedencia”, detalla el chef. En Pan Sal Aire trabajan directamente con productores de quesos, su harina es integral, los tomates son orgánicos y vienen de Mala, y las verduras y riquezas que encuentran en las bioferias del distrito.

Los insumos son de alta calidad, orgánicos en su mayoría y comprados en mercados o a sus propios proveedores artesanales. En la imagen tenemos la colorida coliflor asada, pancitos leñadores, tomates y agnolotti rellenos de zapallo. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

“Los huevos que usamos son de gallinas felices”, agrega el chef quien nos explica que para ellos es importante apostar por lo más natural posible y afirma que está completamente de acuerdo en apostar cada día por una cocina sostenible y de menor impacto en el ambiente. “No siempre hay todos los insumos. Así como hemos logrado que la carta sea 100% de vinos naturales, estamos apuntando a que todos los productos de la carta sean cada vez más de kilómetro cero, más orgánicos y sostenibles, pero siempre con un concepto ligero, casual. No es una comida que tengas que pensar mucho, simplemente que sea rica y te invite un segundo bocado, sin pretensiones”.

Pancitos leñadores con una masa de 48 horas acompañados de una salsa romesco elaborada en casa. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Los panes de la casa son fermentados 24 horas y las pizzas 48 horas, llevan un proceso largo. ¿Cuál es el beneficio? Le preguntamos a De Aliaga: “Como no aceleramos procesos, entonces te cae mejor. Cuando comes productos muy procesados el cuerpo lo absorbe demás y no trabaja, solo absorbe. La idea es que vengas al restaurante, comas y no salgas con un sentimiento de malestar”.

Jerónimo de Aliaga, chef de Pan Sal Aire, es chorrillano y le gusta la idea de llegar a su trabajo en bicicleta. Su restaurante tiene 6 años de fundación. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Con las verduras como protagonistas, en la nueva carta de Pan Sal Aire encontrarás platos como una enorme coliflor asada al medio con una salsa de yogur griego, zanahorias fermentadas, aceite kebap condimentado con páprika, comino, semillas de culantro, “es un aceite bien condimentado”, nos cuenta el chef. Además, la coliflor lleva culantro y rabanito. Es un plato muy atractivo y delicioso por la cantidad de saborcitos sorpresa en cada bocado. Como bienvenida encontrarás unos pancitos leñadores con una masa de 48 horas acompañados de una romesco que hacemos en casa, es una salsa que tiene pimientos, cebolla, tomate, almendras, aceite de oliva y ajo. Se puede comer con el pan caliente o frío sin problemas.

Tomates orgánicos presentados en distintas cocciones. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Los tomates orgánicos en sus diferentes cocciones (confitados, secos, marcados en sartén) fueron concebidos así por Jerónimo de Aliaga para una ensalada fuera de serie con queso stracciatella, que es como una mozzarella cremosa. Se sirve con colorido y una presentación hermosa con una salsita verde parecida a un pesto y queso stracciatella.

Los agnolotti, una pasta rellena de zapallo butternut, con mantequilla quemada, nueces, ahumado de cabra, albahaca son sumamente recomendados. La mantequilla le da el sabor preciso para una combinación perfecta.

Agnolotti, una pasta rellena de zapallo butternut, con mantequilla quemada. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Conocidos por sus pizzas, en el local podrás probar una delicia de pizza stracciatella con salsa de tomates rostizados y arúgula silvestre. Entre las nuevas opciones de pizzas que se ofrecen por delivery están las pizzas de prosciutto crudo, taleggio y peras, funghi y marinara con anchoas. En salón, también ofrece un plato con pato madurado por 15 días, con durazno cocinado a baja temperatura y puré de papa pituca cuya combinación es increíble en el paladar.

Pato madurado por 15 días, con durazno y puré de papa pituca. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Imposible irse sin probar los postres como la torta de chocolate de sabores caseros, con bizcocho de cacao y crema de nutella con almendras, o la tartaleta de manzana con delicadas láminas de manzana caramelizada crujiente. Inolvidable.

Una inolvidable tartaleta de manzana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Ahora que ya conoces parte de la nueva carta de Pan Sal Aire, no puedes dejar de venir a este espacio barranquino que te acogerá en su enorme casona restaurada de la primera década del siglo XX y anotarlo como parte de tus rutas gastronómicas.

