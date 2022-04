El peruano come pollo. Pero decir que lo come es poco, el peruano -casi- lo idolatra y es un ingrediente fijo en el menú de la mayoría de familias. Quizás por su precio, por lo rendidor que puede ser o por lo fácil de cocinar, esta ave forma parte de la apuesta de miles de restaurantes de todo el país. Por eso, cuando se inauguran nuevos espacios gastronómicos es probable que la carta no nos sorprenda del todo. Pensando en romper esto es que nace Brasa21, una dark kitchen que ofrece diferentes y suculentas opciones basadas en esta proteína. Provecho degustó parte de su carta y aquí te contamos todo.

Esta marca nació durante pandemia, como un esfuerzo por diversificar la apuesta de FOODPARTNERS, un holding gastronómico que forma parte del Grupo SP. “Como grupo tenemos diferentes unidades de negocio y con lo que sucedió a causa de la pandemia, nos dimos cuenta que debíamos diversificar las opciones. Así nace la idea de desarrollar un formato de restaurante que se pueda manejar de forma virtual”, explica David Benites, gerente de Producto & Desarrollo.

Pero, con tanta oferta nueva nació la pregunta de cómo diferenciarse. “Comenzamos ofreciendo pollo a la brasa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que había mucha competencia en este rubro. Por eso le quisimos dar un giro al negocio y pensamos en un chicken deli”, agrega Benites.

Ahora, ¿qué es un chicken deli? Se trata de un restaurante donde la carta gira en torno al pollo, una de las proteínas de origen animal más consumida en nuestro país. Es decir, no solo puede disfrutar del clásico y suculento pollo a la brasa, sino también de sánguches, tiras de pollo -o chicken tenders-, ensaladas, wraps y más.

Este dark kitchen viene funcionando desde setiembre de 2020 y cuentan con un gran público. “La respuesta ha sido bastante buena desde la primera etapa hasta el día de hoy. La pregunta más frecuente es si tenemos local físico, pero por el momento solo atendemos a través de delivery. (...) De hecho, a raíz de esto, los planes de crecimiento son más tangibles y tenemos como idea abrir por lo menos cuatro cocinas más”, comenta Jose Franco, socio y director.

Probando la carta

Si le apetece probar un pollo a la brasa con el saborcito clásico que tanto gusta, este es el sitio correcto. Según nos comentaron, el nombre de la marca se debe a que la receta para preparar este plato incluyen 21 ingredientes secretos. El pellejito es crocante y sabroso y el pollo se presenta cocido a la perfección, todavía jugoso. Puede acompañarlo con unas deliciosas papas fritas -de esas ondeadas y súper crocantes- y con una ensalada fresca.

Otra de las preparaciones estrella de la carta son los chicken tenders, también conocidos como tiras de pollo. Se trata de trozos de pollo, usualmente pechuga, empanizados y fritos. Aquí los preparan a la perfección, son realmente sabrosos y crocantes por fuera, el empanizado no se separa de la carne y la proteína está bien cocida y jugosa.

Este bocado se puede disfrutar solo, servido con papas fritas, o como parte de otras preparaciones. Así encontramos a los wraps, tortillas de harina rellenas con pollo y verduras, un plato perfecto por si se quiere comer algo ligero pero no por eso menos suculento. También puede pedir un nuclear sub, un sánguche que se rellena con chicken tenders, salsas como buffalo o smoked bbq y complementos como queso cheddar, tocino, pepinillos o aros de cebolla.

Si quiere opciones para compartir puede optar una deliciosa salchipapa servida con tenders o quizás una porción de alitas que pueden ser crocantes, bañadas en salsa smoked BBQ o en salsa buffalo. Si desea algo fresco y liviano, las ensaladas -como la Cesar o la Honey mustard- son la opción perfecta.

Finalmente, para cerrar la comida de la manera más dulce, cuentan con postres como el Lúcuma Lust, Choco Beats o Chirimoya Mood. Estos son mousses helados se que sirven con ingredientes como merengues crocantes, brownies, manjar blanco, fudge y más.

