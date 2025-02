Refugio Gastronómico, es el parque gastronómico más grande del Perú y está de aniversario, siendo un espacio inclusivo, pet friendly y accesible para todos los comensales. Además, también cuentan con cartas especiales para tus mascotas.

Son más de 20 restaurantes que ofrecen una variada propuesta gastronómica con opciones para todos los bolsillos. El ambiente es de más de 5 mil metros cuadrados.

Dentro de sus principales atractivos están:

Desayunos y almuerzos especiales

Descuentos universitarios y corporativos

After office con promociones

Música en vivo y espectáculos para todas las edades

Más de 400 estacionamientos gratuitos por consumo

En Refugio se encuentran en constante renovación, convirtiéndose en un punto de encuentro para todos los gustos.

Los días y horarios de atención son de domingo a miércoles de 8 a.m. a 10 p.m., jueves de 8 a.m. a 10 p.m. y sábados de 8 a.m. a 1 a.m.

La dirección del espacio gastronómico es Av. Javier Prado Este 4492, Surco.