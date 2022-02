Conforme a los criterios de Saber más

Cuando alguien menciona la palabra sangrecita, las reacciones son variadas. Están aquellos a los que no les gusta su sabor, los que simplemente son indiferentes y aquellos a los que se nos hace agua la boca por el recuerdo de un delicioso y calientito pan con sangrecita, por ejemplo. Sin importar cuál es su opinión sobre este peculiar ingrediente, todos podemos estar de acuerdo con que es una opción económica y perfecta para ayudar a prevenir y/o combatir la anemia en edades tempranas. Pensando en esto y en todas las mamás que deben organizar un menú semanal variado y rico, nació Sangrecita Factory, un emprendimiento familiar que promueve el consumo de sangrecita de pollo en diversos formatos.

Pero, antes, Provecho conversó con Gianinna Pérez Cámara, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima sobre la importancia de este alimento. “Es muy versátil porque se puede incluir en diferentes preparaciones y es ampliamente recomendado por el aporte de hierro que tiene. Esto se debe a que con dos cucharadas de sangrecita se pueden alcanzar, casi, el requerimiento diario de hierro del niño. Además, también tiene proteína que es lo que ayuda al crecimiento de los niños”, explica.

“La presencia del hierro en la dieta es importante porque ayuda a prevenir y/o combatir la anemia. Así, el niño va a tener un mejor desarrollo tanto cognitivo como psicomotriz, tendrá un mejor sistema inmunológico y va a rendir mejor en sus actividades diarias”, agrega.

(Foto: Sangrecita Factory)

Con respecto a las cantidades, se recomienda que en el caso de niños menores a cinco años el consumo diario sea de dos cucharadas colmadas. “En el caso de las gestantes, el consumo se eleva a cinco cucharadas para cubrir el requerimiento de 30 mg al día”, comenta.

Pensando en los padres y madres de familia

María de los Ángeles Hinojosa Pretell es una mamá primeriza que se empezó a informar sobre los mejores alimentos que podía brindarle a su hija. Así encontró a la sangrecita, pero nos confiesa que “no era de los alimentos que consumíamos en casa, para nada”. Poco a poco fue encontrando formas de incluir este alimento en la dieta, a través de mazamorras, por ejemplo. “En un momento se me ocurrió: ¿y si ofrezco este alimento a un grupo de mamás que conozco? Y empezaron a salir algunos pedidos. Después de eso empezó la pandemia y ahí tuvimos que parar el negocio, pero aún así las mamás que me habían comprado anteriormente me buscaban”, cuenta.

En agosto del 2020 retomó el emprendimiento y desde ahí no paran con Sangrecita Factory. “Con el aumento de pedidos nació la pregunta ¿y qué más podemos preparar con sangrecita? Así, fuimos pensando en más y más productos, hasta que llegamos a la variada carta que tenemos hoy, y que seguirá creciendo”, afirma Hinojosa.

(Foto: Sangrecita Factory)

Precisamente porque ella es una madre, comprende lo ajetreado que puede ser el día a día y decidió lanzar alimentos fáciles de preparar o servir para los más pequeños de la casa. “Nuestras preparaciones utilizan sangrecita fresca de pollo, frutas y verduras orgánicas y no llevan azúcar, sal, condimentos o preservantes”, asegura María. Esto hace que sean apropiados para bebés y niños de distintas edades.

Una carta variada

El producto estrella por excelencia es la sangrecita de pollo precocida. La ofrecen en paquetes de 100 gr., y se puede adquirir desde 300 gr. En la categoría de productos “salados” podemos encontrar hamburguesas (de carne o de vegetales y granos) y nuggets. También ofrecen una salsa roja de sangrecita, perfecta para preparar lasagnas, pizzas y demás tipos de pasta.

Galletas de distintos tipos: con chocolate blanco, chispas de chocolate y chispas de colores. (Foto: Sangrecita Factory)

En cuanto a dulces, la carta crece considerablemente y podemos encontrar cuatro tipos de mazamorras con sangrecita (de durazno, mango, maíz morado y plátano y pitahaya). Además, ofrecen galletas cero azúcar, gomitas nutritivas, muffins -de betarraga, arándanos con plátano y de fresa-, brownies, budín, galletas -con chocolate blanco, chispas de chocolate y chispas de colores- y trufas de chocolate.

¿Y el sabor ?

Ahora... La pregunta que más puede interesar a los lectores -y posibles consumidores- es ¿qué tal sabe? Pudimos probar algunos de los productos y podemos confirmar que son de buen sabor, preparados con ingredientes frescos y cumplen con los niveles bajos de sal, azúcar y demás condimentos.

Por ejemplo, las miniburgers de sangrecita son muy ricas y prácticas. Cuentan con cuatro sabores: arverja verde, trigo con zapallo, carne y quinua con lentejas. Son realmente sencillas de preparar y la presencia de sangrecita ni se nota -lo que resulta ideal para los niños y niñas que recién están probando nuevos sabores-.

Miniburguers con sangrecita. (Foto: Pierina Denegri)

Lo mismo ocurre con la mazamorra de sangrecita con mango, que tiene una textura muy agradable y un gran sabor a fruta y un dulzor sutil. También nos encantaron los muffins de zanahoria, que calentamos en un horno eléctrico por 15 minutos, y quedaron con la temperatura perfecta. Son realmente esponjosos y el toque de canela que lleva queda muy rico.

Sangrecita Factory ofrece una carta interesante, bien pensada y preparada con el cuidado necesario que los padres y madres requieren para la alimentación de los más pequeños de la casa. Pero, sus productos también se adaptan a la perfección de los paladares adultos (que pueden buscar un poco más de condimentos). Una opción para toda la familia que además de nutritiva es deliciosa.

(Foto: Pierina Denegri)

Dato:

Sangrecita Factory atiende a través de un servicio de delivery propio. Para conocer más sobre su proceso de pedido, pago y entrega, puede visitar su perfil de Instagram @sangrecita_factory o su cuenta de Facebook @sangrecitafactory. Además, puede comunicarse al WhatsApp 912 342 068 y 959 289 723.

atiende a través de un servicio de propio. Para conocer más sobre su proceso de pedido, pago y entrega, puede visitar su perfil de Instagram @sangrecita_factory o su cuenta de Facebook @sangrecitafactory. Además, puede comunicarse al WhatsApp 912 342 068 y 959 289 723. Tras la compra de los productos, Sangrecita Factory indicará qué recomendaciones se deben seguir para el correcto almacenamiento y preparación de sus productos.

La marca cuenta con registro sanitario aprobado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

El kilo de sangrecita precocida tiene un costo de S/32. Además, los precios de los postres van desde los S/8 y de los productos “salados”, desde S/15.

VIDEO RECOMENDADO