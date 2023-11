La lista 2023 de The 50 Best Bars, el ránking que reconoce a los mejores bares del mundo, se reveló recientemente y destacó algunos establecimientos peruanos. Entre ellos, Sastrería Martínez.

El bar de Diego Macedo ubicado en Miraflores quedó entre los tres finalistas de la categoría premio “Best Design Awards 2023″, que reconoció con el primer lugar a Night Hawk en Singapur.

Esta es la primera vez en sus 21 años de historia, que el listado 50 Best Bars tiene una categoría para el diseño. El premio fue juzgado y filtrado por un panel de expertos en diseño hotelero, y bares de todo el mundo en esta fecha donde se supieron los 3 finalistas que estuvieron presentes en la gala.

“Sastreria Martínez ha sido creado por un equipo de peruanos que han trabajado en cada detalle y conceptualizado al 100% todo lo que se encuentra en nuestra experiencia. Desde la fachada y luego el ingreso a un espacio de la época de la prohibición fortaleciendo su concepto como ‘speakeasy’ que enlaza perfectamente con nuestra propuesta líquida. Sin duda alguna, estar solo nominados nos llena de felicidad y entusiasmo por seguir innovando”, comentó Diego Macedo, creador y dueño de Sastrería Martínez, en una nota de prensa enviada a esta redacción tras el anuncio de ganadores.

La 15 edición de la lista de los 50 mejores bares del mundo se anunció el martes 17 de octubre de 2023 en Singapur. Estos fueron los 50 bares elegidos como los mejores del mundo:

Puesto 1: Sips en Barcelona, España

Puesto 2: Double Chicken Please en Nueva York, Estados Unidos

Puesto 3: Handshake Speakeasy en CDMX, México

Puesto 4: Paradiso en Barcelona, España

Puesto 5: Connaught Bar en Londres, Reino Unido

Puesto 6: Little Red Door en París, Francia

Puesto 7: Licorería Limantour en CDMX, México

Puesto 8: Tayēr + Elementary en Londres, Reino Unido

Puesto 9: Alquímico en Cartagena, Colombia

Puesto 10: Himkok en Solo, Noruega

Puesto 11: Tres Monos en Buenos Aires, Argentina

Puesto 12: Line en Atenas, Grecia

Puesto 13: BKK Social Club en Bangkok, Tailandia

Puesto 14: Jigger & Pony en Singapur, Singapur

Puesto 15: Maybe Sammy en Sydney, Australia

Puesto 16: Salmón Gurú en Madrid, España

Puesto 17: Overstory en Nueva York, Estados Unidos

Puesto 18: Zest en Seul, Corea

Puesto 19: Mahaniyom Cocktail Bar en Bangkok, Tailandia

Puesto 20: COA en Hong Kong, China

Puesto 21: Drink Kong en Roma, Italia

Puesto 22: Hanky Panky en CDMX, México

Puesto 23: Caretaker’s Cottage en Melbourne, Australia

Puesto 24: Café la Trova en Miami, Estados Unidos

Puesto 25: Baba au Rum en Arenas, Grecia

Puesto 26: CoChinChina en Buenos Aires, Argentina

Puesto 27: Katana Kitten en Nueva York, Estados Unidos

Puesto 28: Satan’s Whiskers en Londres, Reino Unido

Puesto 29: Wax on en Berlín, Alemania

Puesto 30: Florería Atlántico en Buenos Aires, Argentina

Puesto 31: Röda Huset en Estocolmo, Suecia

Puesto 32: Sago House en Singapur, Singapur

Puesto 33: Freni e Frizoni en Roma, Italia

Puesto 34: Argo en Hong Kong, China

Puesto 35: A Bar with Shapes for a Name en Londres, Reino Unido

Puesto 36: The SG Club en Tokio, Japón

Puesto 37: Bar Benfiddich en Tokio, Japón

Puesto 38: The Cambridge Public House en París, Francia

Puesto 39: Panda & Sons en Edimburgo, Reuno Unido

Puesto 40: Mimi Kakushi en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Puesto 41: Scarfes Bar en Londres, Reino Unido

Puesto 42: 1930 en Milán, Italia

Puesto 43: Carvajal en Lima, Perú

Puesto 44: L’Antiquario en Nápoles, Italia

Puesto 45: Baltra Bar en Ciudad de México, México

Puesto 46: Locale Firenze en Florencia, Italia

Puesto 47: The Clumsies en Arenas, Grecia

Puesto 48: Atlas en Singapur, Singapur

Puesto 49: Jewel of the South en Nueva Orleans, Estados Unidos

Puesto 50: Galaxy Bar en Dubai, Emiratos Árabes Unidos