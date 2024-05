La digitalización y el acceso a internet nos facilitan el día a día. Pero mantener esa gran ayuda requiere también nuestra atención para cuidar datos confidenciales, como la clave de nuestros correos, celular, apps de bancos o los tokens que solemos usar para operaciones. Sobre todo, cuando, según Kaspersky, en el 2023 los ataques a móviles aumentaron en un 52% respecto al año anterior.

Entre las principales amenazas de ciberseguridad —explica Kaspersky—, están los enlaces a falsas páginas de bancos que se envían por correo electrónico, lo que se conoce como phishing: Perú es el tercer país de América Latina más afectado, según ese reporte. Pero esta modalidad de fraude no es la única, existen también fraudes por otros medios, como a través de mensajes de texto (smishing), llamadas simulando ser el representante de una empresa (vishing) y cuentas falsas en redes sociales de amigos o conocidos.

Para hacer el fraude rápido y libre de sospechas, los ciberdelincuentes usan una falsa situación de alarma donde la solución siempre es la entrega de las claves confidenciales. Pueden decir que hay un problema de seguridad en tu cuenta, un premio por canjear o incluso una emergencia familiar. ¿Cómo evitar esto?

“En la mente del villano”

Consciente de esta problemática, el Banco de Crédito del Perú (BCP) creó “En la mente del villano”, una serie web que, con situaciones cotidianas y desde la perspectiva de un ciberdelincuente, presenta cuáles son esas señales que nos ayudarán a detectar una estafa y estar más prevenidos ante ellas.

“El avance de la tecnología y la digitalización abre un universo de posibilidades. Si bien esto permite, por ejemplo, acelerar procesos, también es importante tomar en cuenta los riesgos de fraude y ciberseguridad que trae consigo. En ese sentido, consideramos fundamental que los peruanos tengan a la mano las herramientas necesarias para cuidar su salud digital, sobre todo en un contexto donde es cada vez más común que perdamos un celular o suframos un ataque por correo electrónico. A través de ‘En la mente del villano’, buscamos fortalecer el conocimiento de las personas de cara a evitar caer en una estafa o fraude que pueda afectar sus planes y finanzas personales”, comenta Christian Borja, Líder de la Estrategia de Comunicación de Prevención del Fraude del BCP.

Ya se han estrenado 11 episodios de aproximadamente 5 minutos cada uno y se encuentran disponibles gratis en el canal de YouTube del BCP. Esta serie web muestra las estrategias más utilizadas de los ciberdelincuentes, como el phishing o las llamadas de falsos representantes del banco. Sobre todo, expone las tácticas de manipulación más comunes que tienen los ciberdelincuentes para que luego, cuando termines la serie, sepas cómo actuar ante estas situaciones.

Los diferentes episodios también recuerdan importantes medidas de prevención, como bloquear tarjetas de inmediato en caso de robo, utilizar claves difíciles de adivinar, evitar que alguien más toque tu tarjeta, no transferir dinero a nadie si no has verificado su identidad primero y no descargar apps piratas, entre otros.

La aceptación de “En la mente del villano” ha sido masiva y los episodios ya cuentan con más de 30 millones de vistas. Al leer los comentarios en YouTube, se ve un consenso general: es información necesaria que todos debemos conocer y aplicar. “Es importante mantenernos alerta y aumentar la conciencia frente a las amenazas digitales. Con medidas de prevención robustas, las posibilidades de caer ante un ciberdelincuente se reducen considerablemente”, agregó Borja del BCP.

A esta innovación también se unen otras iniciativas que el BCP realiza para la prevención del fraude y fortalecimiento de la ciberseguridad, como el ABC del BCP, la comunidad Alerta Fraude, los consejos de seguridad en Vía BCP y sus publicaciones en redes sociales.

Mira la serie web completa en el canal de YouTube del BCP para conocer cómo mantenerte alerta y evitar ser víctima de los ciberdelincuentes.





