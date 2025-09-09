Bitel fue reconocida con el Gold Stevie Award en la categoría “Empresa de mayor crecimiento del año - México, el Caribe y el Sur de América”, en la 22ª edición de los International Business Awards (IBA). Este prestigioso premio llega tras más de una década de operaciones en el país y destaca una estrategia que combina un crecimiento único con un fuerte impacto social. Anteriormente, la empresa ganó un Bronze y dos Silver Stevie Awards por producto destacado, programas sociales y campañas de marketing en 2016, 2017 y 2019.

La postulación de la compañía, titulada “Telecom de más rápido crecimiento en Perú potenciando la conectividad rural y la inclusión financiera”, resaltó su plan para consolidar el liderazgo en el mercado. De acuerdo con datos de OSIPTEL, en 2024 Bitel registró un incremento superior al 12% en líneas móviles, representando más del 70% del crecimiento neto del mercado. Este desempeño, impulsado por la red de fibra óptica más grande del país y la constante mejora en la calidad del servicio, continuó en 2025.

En el primer trimestre, la compañía lideró el crecimiento porcentual en conexiones de internet fijo, con una expansión del 236.1% en comparación con el año anterior. Para julio de 2025, Bitel ha consolidado un incremento del 5% en su participación de mercado, además de dominar los indicadores de velocidad de subida (upload) y bajada (download) en red 5G a nivel nacional, con una presencia regional del 48% y 40% respectivamente.

El jurado internacional de los IBA destacó el impacto tangible de Bitel, yendo más allá de los resultados financieros para subrayar su eficiencia operativa y la ejecución de proyectos sociales. Entre ellos se mencionaron BiPay, la billetera digital para la inclusión financiera, y el “Amazon Project”, que lleva conectividad a comunidades rurales. Los jueces elogiaron a la compañía como “un ejemplo convincente de innovación con impacto”, destacando que “establece un referente regional al combinar crecimiento comercial con una transformación digital de alcance nacional”.

Al respecto, Mr. Pham Anh Duc, CEO de Bitel, declaró, “Este premio reafirma nuestro liderazgo como la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento en Perú y refleja nuestro compromiso de impulsar la conectividad y la inclusión financiera en beneficio de todos los peruanos. Continuaremos trabajando para consolidar una sociedad digital más inclusiva y sostenible en el país”.

Con este reconocimiento, Bitel —parte del Viettel Group— no solo consolida su posición como actor clave en el sector de telecomunicaciones, sino que también reafirma su visión de empresa que trasciende los números para generar un impacto real y duradero en la sociedad peruana.

Reportaje publicitario