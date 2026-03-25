Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

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La segunda edición de CADE Salud, foro organizado por IPAE Acción Empresarial, tiene como objetivo pasar del diagnóstico a la acción, con propuestas técnicas orientadas a lograr un sistema de salud más eficiente, sostenible y centrado en el paciente.