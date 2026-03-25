La segunda edición de CADE Salud, foro organizado por IPAE Acción Empresarial, tiene como objetivo pasar del diagnóstico a la acción, con propuestas técnicas orientadas a lograr un sistema de salud más eficiente, sostenible y centrado en el paciente.

Propuesta de valor

En este espacio participarán empresas e instituciones líderes del sector, entre ellas, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Con su carrera de Medicina, con presencia en Lima, Arequipa y Chiclayo, apuesta por un modelo que combina ciencia, tecnología y formación centrada en el paciente.

“Nuestro propósito es formar profesionales médicos con sólidos fundamentos científicos, capacidad analítica y trato humano, que coloquen al paciente en el centro de la atención de salud. Con profundo conocimiento de las necesidades de salud en el Perú y permanentemente actualizados con los avances de la medicina a nivel internacional. Además, un cuerpo docente altamente calificado en metodología activa, infraestructura alineada al diseño curricular y tecnología de punta son factores que aseguran la calidad de nuestros egresados”, explica Denisse Champin, decana de Medicina de la UTP, quien aportará su experiencia y gestión académica en CADE Salud, con la presentación “La importancia de un médico bien preparado en el sistema de salud”.

Detalles

Frente a los desafíos existentes en el sector, la formación médica adquiere un rol estratégico. No se trata solo de formar más profesionales, sino de preparar médicos capaces de responder a un sistema complejo, con herramientas actuales y una mirada integral.

El aprendizaje va más allá de lo teórico. Los estudiantes de Medicina de la UTP trabajan con metodologías basadas en casos reales, desarrollan habilidades en equipo y enfrentan simulaciones clínicas de alta complejidad antes de llegar a un entorno hospitalario.

La infraestructura acompaña este enfoque: salas de disección virtual, laboratorios de simulación compleja y consultorios simulados, entre otros ambientes especializados, que replican atenciones reales permiten una formación práctica desde etapas tempranas.

Internacionalización: programa de inmersión en Boston

Recientemente, la UTP anunció un programa académico de inmersión médica en Harvard Medical School (HMS), para estudiantes destacados de la carrera en Boston, Estados Unidos.

La experiencia contempla simulaciones clínicas, trabajo de laboratorio y aprendizaje basado en escenarios, guiados por docentes de HMS. Además, como parte de su preparación previa, antes de viajar a Boston para participar en el programa de inmersión con docentes de Harvard Medical School, los estudiantes de la UTP accederán a cursos de la plataforma de aprendizaje en línea HMX de Harvard Medical School. Los cursos HMX están diseñados como complemento a la formación presencial de los alumnos y alumnas en la UTP.

Además, cada año, profesores de Harvard Medical School visitarán la Facultad de Medicina de la UTP para capacitar a docentes y al equipo académico de la Universidad Tecnológica del Perú. El programa propone un modelo de desarrollo de talento que involucra a estudiantes y docentes, y representa una vía para avanzar hacia la formación de profesionales clínicos mejor preparados, capaces de brindar atención de alta calidad.

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