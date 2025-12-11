La sostenibilidad tiene su origen en las personas, porque son ellas quienes impulsan los verdaderos cambios. Cementos Pacasmayo lo comprende así, y por eso promueve iniciativas que ponen a las comunidades en el centro, creando oportunidades de desarrollo integral y fortaleciendo capacidades locales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los proyectos que involucran activamente a la comunidad en su diseño y ejecución tienen mayores posibilidades de generar impacto sostenido, ya que fomentan la participación, la apropiación y el desarrollo de soluciones adaptadas a su realidad.

En esa línea, durante el 2024, Cementos Pacasmayo destinó más de 8 millones de soles a programas que priorizan iniciativas en educación, salud, desarrollo ambiental y fortalecimiento comunitario, reafirmando así su compromiso de generar valor compartido y contribuir al bienestar del norte del país.

Una de estas intervenciones, que ha marcado un antes y un después en las historias de las familias del norte del país, es Sueños en Concreto. La iniciativa reemplaza los pisos de tierra por resistentes pisos de concreto, un material seguro y duradero. A septiembre de 2025, estas intervenciones impactaron positivamente en más de 8.000 personas y 2.000 viviendas. El proyecto, ejecutado de la mano de aliados estratégicos, ha generado resultados notables: el 98.4% de familias beneficiadas afirmaron que su calidad de vida mejoró y el 95.4% se sintió motivado a seguir mejorando su hogar.

“Sueños en Concreto nació con la convicción de que un piso firme puede cambiar la vida de una familia”, afirma Claudia Bustamante, gerente Central de Sostenibilidad y Relaciones con Inversionistas. “Este proyecto refleja la esencia de nuestro propósito: construir unidos el futuro que sueñas, de manera conjunta con las comunidades. Así podremos brindar bienestar y esperanza a más personas”.

La empresa también impulsa Explora y Aprende, una iniciativa que fortalece el aprendizaje de los niños. Mediante metodologías lúdicas, los estudiantes refuerzan conocimientos esenciales en historia, matemática, geografía y lenguaje.

La principal herramienta es el juego de mesa “Una noche en el colegio”, diseñado para estudiantes de primero a sexto grado de primaria. A la fecha, han logrado impactar positivamente en más de 10.000 alumnos de 24 colegios en sus zonas de influencia, promoviendo un aprendizaje significativo y divertido, claves para su desarrollo.

“En Cementos Pacasmayo, creemos que fortalecer la educación y los valores de los jóvenes es una de las formas más poderosas de construir el futuro del Perú. Cada niño que aprende con entusiasmo y confianza es una oportunidad de crecimiento para todo el país”, señala Claudia Bustamante.

Cementos Pacasmayo está convencido de que la sostenibilidad no solo se debe vivir dentro del negocio, sino de manera transversal. Por eso, también se centra en fortalecer las capacidades de su cadena de valor. A través del programa Crece +, brinda a sus proveedores formación técnica, acompañamiento y herramientas que incrementan su competitividad.

En 2025, lograron capacitar a más de 70 proveedores de Chiclayo, Piura, Pacasmayo, Rioja y Trujillo, alcanzado 21 horas capacitación sobre derechos humanos, sostenibilidad, seguridad ocupacional y gestión de riesgos.

Con una trayectoria de 67 años junto a los peruanos, Cementos Pacasmayo ha demostrado que el verdadero liderazgo se construye con coherencia, innovación y un compromiso constante con el futuro del Perú. Conoce más en www.cementospacasmayo.com.pe

