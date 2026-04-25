En el marco de Auto China & CHERY International Business Summit 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria automotriz a nivel mundial, Chery se consolida como uno de los protagonistas clave al presentar su visión de futuro, avances tecnológicos y nuevos desarrollos orientados a transformar la movilidad global. En este escenario, la marca realizó el debut mundial de la nueva TIGGO V, un modelo que redefine el concepto de vehículo familiar al integrar tres funciones en una sola unidad.

La participación de Chery en este importante evento llega en un momento de sólido crecimiento. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía superó las 600 mil unidades vendidas a nivel global, reflejando no solo una expansión sostenida, sino también una evolución estratégica basada en innovación, calidad y adaptación a las necesidades de cada mercado.

Auto China & CHERY International Business Summit: vitrina global para una nueva etapa de la marca

Más que una exhibición, Auto China & CHERY International Business Summit 2026 representa una plataforma estratégica clave para que Chery muestre su transición hacia una compañía automotriz global de alta tecnología. Este encuentro, que reúne a socios estratégicos, medios y líderes de la industria a nivel mundial, se consolida como uno de los hitos más importantes del año para la marca.

Bajo su filosofía centrada en el usuario, Chery presenta soluciones que combinan electrificación, conectividad inteligente y eficiencia energética. Uno de los pilares de esta propuesta es la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), que integra motores eléctricos y de combustión para ofrecer un equilibrio entre desempeño, autonomía y sostenibilidad, respondiendo a las nuevas demandas del consumidor.

TIGGO V: el nuevo estándar en movilidad familiar

Como gran protagonista del evento, Chery presentó el TIGGO V, la primera SUV multifuncional convertible de la familia TIGGO, desarrollada bajo un enfoque centrado en escenarios reales de uso. Este modelo responde a las necesidades de las familias modernas, combinando versatilidad, practicidad y tecnología en un solo vehículo.

El nombre “V” representa tres pilares clave: versatilidad, valor y victoria, reflejando su capacidad de adaptarse a distintos estilos de vida y acompañar a las familias en cada etapa de su día a día.

Este modelo integra tres configuraciones principales:

Modo SUV: ideal para el uso diario, combina diseño robusto con altos estándares de seguridad, incluyendo sistemas ADAS como frenado autónomo y asistencias avanzadas de conducción.

ideal para el uso diario, combina diseño robusto con altos estándares de seguridad, incluyendo sistemas ADAS como frenado autónomo y asistencias avanzadas de conducción. Modo MPV: pensado para viajes familiares, ofrece tres filas de asientos, amplio espacio interior y altos niveles de confort, incluyendo climatización independiente y cabina con filtro de aire de alta eficiencia.

pensado para viajes familiares, ofrece tres filas de asientos, amplio espacio interior y altos niveles de confort, incluyendo climatización independiente y cabina con filtro de aire de alta eficiencia. Modo Pickup (PUP): orientado a actividades al aire libre o transporte de carga, permite ampliar la capacidad del vehículo gracias a su estructura adaptable y accesorios modulares.

Innovación con impacto global y local

El lanzamiento de la TIGGO V marca un nuevo hito en el portafolio de la marca y refuerza su enfoque en desarrollar productos alineados con las necesidades reales de los usuarios. Este modelo forma parte de la estrategia global de Chery para expandir su oferta en el segmento de nuevas energías y vehículos multifuncionales.

A nivel global, la compañía cuenta con más de 30,000 profesionales en investigación y desarrollo y viene impulsando iniciativas sostenibles, como la implementación de 25 fábricas cero emisiones hacia 2030.

En mercados como el peruano, este crecimiento ya tiene impacto. Con casi 20 años de presencia en el país, Chery continúa fortaleciendo su posicionamiento, acercando tecnologías globales a los consumidores locales y consolidando su red de atención y servicio a nivel nacional.

Una visión centrada en el futuro de la movilidad

Con su participación en Auto China & CHERY International Business Summit 2026, Chery reafirma su compromiso con una movilidad más inteligente, sostenible y centrada en las personas. La presentación del TIGGO V representa un paso clave en esta evolución, al introducir una solución integral que redefine la experiencia de transporte familiar.

De cara al futuro, la marca continuará apostando por la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones que acompañen a millones de usuarios en todo el mundo, con productos diseñados para mejorar la calidad de vida en cada trayecto.

Acerca de Chery Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Asimismo, es la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación. Ha exportado a más de 80 países y regiones, con cerca de 15 millones de usuarios, liderando exportaciones desde China durante 22 años consecutivos. En Perú, este 2026 incorporará tecnología híbrida con su modelo Tiggo 8 CSH. La marca cuenta con una red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Puno y Tarapoto, con atención comercial y posventa, repuestos originales y servicio técnico especializado.

Sobre Astara Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción y orientada a generar valor para las marcas que representa y sus clientes. Combina casi 50 años de experiencia con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Su modelo operativo global refuerza su ventaja competitiva y la posiciona como referente en eficiencia y valor añadido en el sector. En 2025, alcanzó ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Cuenta con cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y opera en 18 países de Europa y Latinoamérica. En Perú está presente hace 25 años como importador y representante exclusivo de cinco marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot. Para más información: www.astara.com