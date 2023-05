Al respecto, debemos de señalar lo siguiente:

1. CRTG PERÚ niega y rechaza en todos sus extremos, cualquier clase de imputación en torno a actos irregulares, ilícitos, o contrarios a la ley en los procedimientos de selección que hubiera participado y, de forma especial, en relación al Contrato Nº 59- 2023-MTC/20.2. Asimismo, manifestamos que la participación de CRTG PERÚ en dicho proceso de selección se ha desarrollado guiada por sus estrictas normas éticas, la buena fe, y las reglas y leyes vigentes de contratación pública del Perú.

2. CRTG PERÚ precisa, que toda la información y registros de los procesos de selección en los que ha participado, son de acceso público, mediante los canales respectivos que tanto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE tienen disponibles. En tales registros, puede advertirse y verificarse la corrección, trasparencia y legalidad en la que dichos procesos fueron conducidos, sin ningún tipo de irregularidad.

3. CRTG PERÚ señala que, a la fecha, no ha sido sancionada con la multa de S/ 7′000,800.00, ni que se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, tal y como han señalado indebidamente en algunos medios de prensa. En ese sentido, se exhorta a revisar la Resolución N° 2099-2023-TCE-S2, mediante la cual se resolvió absolver de responsabilidad a CRTG PERÚ -y al Consorcio que integra- en tanto se identificó que no se subcontrataron prestaciones por encima del porcentaje permitido por Ley. Ello evidencia que, los medios de prensa han brindado información falsa, pues no han revisado la información de manera integral, lo cual no se condice con la finalidad de un medio de información.

4. CRTG PERÚ viene evaluando el inicio de acciones legales contra los que resulten responsables, por las afectaciones y daños que se le genere a su reputación, por la campaña de desinformación y desprestigio que se viene impulsando por parte de algunos medios de prensa, en perjuicio de nuestra empresa.

5. CRTG PERÚ, renueva su confianza en las instituciones y autoridades peruanas que, en ejercicio de sus competencias y funciones, confirmarán que las actividades y actuaciones de CRTG PERÚ se han regido y efectuado bajo un estricto cumplimiento de la ley y el más exigente estándar ético que acredita en las operaciones que desarrolla en múltiples economías a nivel global.

Finalmente, CRTG PERÚ reafirma su compromiso en seguir ejecutando proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad peruana, que contribuyan a su vez con el desarrollo del país, conforme lo ha venido haciendo desde el inicio de sus operaciones en el Perú.

China Railway Tunnel Group Co., Ltd Sucursal del Perú