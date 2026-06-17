En un hecho sin precedentes, la empresa peruana VALOR GROUP ( www.valorgroup.pe ) se ha convertido en la primera empresa nacional en liderar el Ranking de Agencias independientes de Publicidad más efectivas de Latinoamérica según se publicó en el EFFIE INDEX, empresa global encargada de medir la efectividad de las agencias de publicidad y anunciantes a nivel global. Además de dicho logro, VALOR GROUP aparece como Top 6 del mundo entre el ranking de las Agencias Independientes más efectivas del mundo.

El reconocimiento llega en el sétimo año de la empresa, periodo en el que también ha sido reconocida seis veces seguidas, entre el 2021 y 2026, como la Agencia Independiente (es decir, de capital local) más efectiva del Perú. Durante estos 7 años, la empresa ha ganado más de 70 reconocimientos Effie (Efectividad Publicitaria), y otros reconocimientos creativos en diferentes festivales del mundo como Cannes (Francia), Clio (Nueva York), LIA (Londres), WINA (Dubai) o FIAP (México), donde también la empresa fue reconocida como Agencia Independiente Más Creativa de Latinoamérica (en 2023).

“Este logro es el reflejo de la calidad de nuestros clientes, que apostaron por una empresa de capital local, desde que empezamos en 2018. Además, es una evidencia de la gran competitividad, talento y creatividad, de quienes forman parte de la industria de marketing y publicidad del Perú, una de las más atractivas de la región”, afirman Juan Pablo Peschiera, Eduardo Poppe y Rodrigo Revoredo, Socios de VALOR GROUP.

Entre los próximos objetivos de VALOR GROUP, se encuentran consolidar su propuesta comercial ofreciendo un ecosistema de servicios creativos, que también incluye el desarrollo de contenidos de entretenimiento como música y producción audiovisual; y por otra parte expandir sus operaciones fuera del país.