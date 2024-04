¡Estamos a unos días de comenzar el Cyber Wow! Sabemos que siempre estás atento a esta semana durante el año, en las que puedes adquirir todo lo que tanto necesitas y que estabas esperando, a los mejores precios; desde televisores, celulares y laptops, hasta colchones, muebles, parrillas e incluso juguetes, entre otros.

Es por eso que, del 15 al 19 de abril, plazaVea te brinda los mejores consejos para que le puedas sacar provecho al máximo a las semana del Cyber Wow, y así, hasta incluso podrás seguir ahorrando.

En los siguientes párrafos, te damos estos tips que te convertirá en un experto o una experta en compras online, a los mejores precios:

1. Recuerda muy bien las fechas

Sin duda esta es la mejor oportunidad para adquirir ese televisor que tanto ansías tener en tu dormitorio para las maratones de tus series favoritas o para ver esas películas que nunca pasan de moda, así que no lo pienses más.

Sin embargo, no debes olvidar que estas ofertas sólo estarán disponibles en la semana de los Cyber Wow, del 15 al 19 de abril. ¡Toma nota! de lo contrario, tendrás que pagar más, y lo que queremos es que puedas ahorrar al comprar tus dispositivos favoritos.

2. Listo para compras virtuales

¿Estás a punto de mudarte a un nuevo hogar y quieres estrenar algunas cosas? Perfecto, este es el momento preciso, sobre todo para cambiar ese colchón que ya está pidiendo un break o por qué no, adquirir la parrilla ideal para las “reus” con la familia o con los amigos los fines de semana.

Eso sí, es súper importante que antes de realizar el pago, te cerciores de que la opción para compras digitales, esté activada en tu tarjeta, no queremos que pierdas ni un solo minuto con algún error, acuérdate que todos, al igual que tú, están esperando al 15 de abril para arrasar con todo.

3. Prepara tu “checklist”

Son muchas personas las que estarán esperando a que la semana del Cyber Wow inicie, por ello, para que estés mejor organizado y puedas encontrar disponible cada una de las cosas que necesitas, te recomendamos hacer una lista.

Prioriza desde lo más a lo menos importante, así no perderás tiempo decidiendo mientras los demás usuarios se llevan lo que quieres; en especial cuando de tecnología se trata, y en esta ocasión podrás encontrar precios súper accesibles en celulares, laptops y tablets.

4. Revisa los precios

Estos días son perfectos para que ahorres, y eso significa que debes fijarte muy bien en el precio total de tus compras, lo cual incluye el costo por delivery, especialmente si has decidido hacer “mercado” online y adquirir algunos productos básicos para la casa, como carnes, pescados, lácteos, conservas, papel higiénico, entre otros, y por qué no, bebidas como gaseosas o cervezas, para esos momentos de “relax”. No nos gustaría que te lleves una sorpresa poco agradable para el bolsillo.

5. Sólo shopping online

Esta semana de precios especiales está diseñada para que puedas adquirir lo que necesitas y lo que tanto quieres, solamente comprando en la web, lo que quiere decir que no encontrarás las ofertas que buscas si te acercas de manera presencial a las tiendas.

¡No lo olvides! …y entre otras de las opciones que puedes aprovechar, definitivamente destacan la ropa y el calzado, ya estamos con días y noches un poco más fríos, así que es momento para cambiar el guardarropas y estar listo para la nueva estación, adquiriendo tus prendas favoritas en plazaVea.

Es así que, la semana del Cyber Wow ofrece una oportunidad única para conseguir todo lo que necesitas a precios increíbles, y es que con estos consejos, estarás listo para sacar el máximo provecho de la semana del 15 al 19 de abril y seguir ahorrando en tus compras en línea, si los sigues al pie de la letra. ¡No dejes pasar esta oportunidad!