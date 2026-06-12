Desde muy pequeños, Renato Gaitán (18) y Sebastián Lozada (18) veían en las matemáticas algo más que números y tareas para la casa. Para ellos los problemas en los libros eran enigmas con soluciones muy gratificantes que representaban pequeños logros.

En la etapa escolar los talentos de Renato y Sebastián no solo fueron observados, sino impulsados con la participación en concursos de matemáticas, donde solían destacar en los primeros lugares.

Cuando empezaron a competir en el extranjero ocurrió una revelación: vieron un nuevo mundo por explorar y donde, gracias a sus habilidades, podían seguir aprendiendo. El reto era: ¿cómo lograrlo?

Una oportunidad para los jóvenes talentosos

En el Perú hay mucho talento, cuenta Maria Fe Sánchez, venture lead de Innovación Social de Intercorp y líder de Beca Cometa. Esta iniciativa del Grupo Intercorp, que empezó en 2021, ha apoyado a más de 100 estudiantes peruanos, como Renato y Sebastián, cubriendo todos sus gastos de preparación y transición a la vida universitaria. “Identificamos el talento antes, así podemos acompañarlos durante el proceso y ellos pueden prepararse de la mejor manera”, agrega Sánchez, quien trabaja en el programa desde sus inicios.

Maria Fe Sánchez, venture lead de Innovación Social de Intercorp y líder de Beca Cometa.

Tanto para Renato como para Sebastián, este acompañamiento integral de Beca Cometa fue clave para sus postulaciones al MIT (Massachusetts Institute of Technology), una de las universidades más prestigiosas del mundo. Gracias a este soporte, ambos pudieron prepararse para el examen SAT (examen de admisión estadounidense) y el TOEFL (idioma inglés).

“Es muy gratificante hacer todo lo posible para que logren sus sueños. Esto cambia vidas”, cuenta Carlos Vega, senior assistant director of admissions del MIT. Para Vega, uno de los aspectos fundamentales de las postulaciones es que estas deben demostrar el deseo de los jóvenes por ingresar, y tanto Renato como Sebastián lo habían logrado con sus victorias en concursos de matemáticas, incluida la Medalla de Oro en la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO). Además, ambos se caracterizan por un alto sentido de comunidad, orgullo por lo que hacen y, sobre todo, ganas de superación.

Objetivo logrado: camino al MIT

Al abrir el correo con la noticia de que habían ingresado al MIT, lo primero que Renato y Sebastián vieron fue confeti a través de sus pantallas. No lo podían creer. De inmediato, buscaron a sus padres y celebraron junto a toda la familia. Ahora podían cumplir su sueño de estudiar en el MIT.

Renato estudiará matemática pura para convertirse en un investigador, pues su meta es regresar al Perú y promover las ciencias puras; incluso, uno de sus hermanos menores ha mostrado talento e interés por los números. “Si él también quiere salir al extranjero, lo ayudaré con todo lo aprendido”, dice orgulloso.

Sebastián también cursará matemática pura y espera volver a Perú al terminar su carrera. Actualmente, es parte de proyectos educativos donde enseña a niños de bajos recursos, una actividad que le apasiona y planea seguir impulsándola en el futuro. Cuando ve en retrospectiva su camino, lo recuerda con orgullo y alienta a otros jóvenes a que también se atrevan a intentarlo. “Que no tengan miedo. Busquen, pregunten y postulen. Es posible hacerlo”, finaliza.

REPORTAJE PUBLICITARIO