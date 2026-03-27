PUBLIRREPORTAJE

El estudio “Evaluación Electoral en Distritos de Lima Metropolitana – Marzo 2026”, elaborado por Imasolu, presenta resultados sobre intención de voto en distritos de la capital, permitiendo observar diferencias territoriales, niveles de competencia y posicionamiento de candidatos a nivel local.

Los resultados recogen información de encuestas presenciales realizadas en hogares entre el 7 y el 13 de marzo de 2026, con una muestra de 350 entrevistas por distrito y un nivel de confianza del 95%.

Candidatos con mayor intención de voto en Lima Metropolitana

A nivel general, el estudio registra una distribución del voto entre varias candidaturas, sin que una sola concentre una mayoría amplia.

Carlos Bruce encabeza la intención de voto con 18.16%, seguido por Renzo Reggiardo con 15.02% y Daniel Urresti con 10.09%. En un segundo grupo se ubican Francis Allison (9.87%) y Sussel Paredes (6.28%).

Otros candidatos presentan porcentajes menores, como Alberto Tejada (1.79%) y Yorry Warthon (1.57%).

Asimismo, se observa un nivel significativo de indecisión:

19.96% señala que no sabe o no opina

13.90% se agrupa en la categoría “otros”

3.36% indica que no votaría por ninguno

En conjunto, estos datos muestran un escenario con voto distribuido e indecisión

Lugar Candidato Porcentaje 1 Carlos Bruce 18.16% 2 Renzo Reggiardo 15.02% 3 Daniel Urresti 10.09% 4 Francis Allison 9.87% 5 Sussel Paredes 6.28% 6 Alberto Tejada 1.79% 7 Yorry Warthon 1.57% - Ninguno 3.36% - Otros 13.90% - No sabe / No opina 19.96%

Los candidatos de Lima más votados. (Imagen: Imasolu)

Resultados por zonas: diferencias entre distritos

El estudio también presenta resultados a nivel distrital, organizados en tres zonas, donde se observan distintos niveles de concentración del voto.

Zona 1: distritos con ventajas amplias y competencia intermedia

En esta zona se registran casos donde el primer lugar alcanza porcentajes elevados, junto a distritos con mayor distribución entre candidatos.

Entre los resultados más altos se encuentran:

El Agustino: 45.14% (candidato promovido por el alcalde Richard Soria)

Puente Piedra: 35.14% (candidato promovido por el alcalde Rennán Espinoza)

Villa El Salvador: 33.43% (candidato del oficialismo Kevin Iñigo)

Villa María del Triunfo: 33.14% (candidato del oficialismo Guido Iñigo)

En distritos como Lince, los porcentajes entre los primeros lugares son más cercanos:

17.71%, 16.57%, 15.43% y 15.14% entre los cuatro primeros candidatos

Esto muestra combinaciones de liderazgo marcado y competencia más distribuida según distrito.

Distrito 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % San Borja Gina Casanova 12.29% Wilfredo Chávez / Marco Álvarez 8.00% Alberto Tejada C. 7.14% Roberto Montoya 3.14% Lince Elmer Arce 17.71% Vicente Amable 16.57% Guillermo Aliaga 15.43% Lalo Albarracín 15.14% Comas Raúl Díaz 19.71% Mónica Acuña 10.86% Lucio Deza / Jean Paul Granados 7.14% Yuriko Niño 2.29% Puente Piedra Candidato de Rennán Espinoza 35.14% Milton Jiménez 12.00% Jorge Ayala 4.86% Esteban Monzón 4.57% Villa El Salvador Kevin Iñigo 33.43% Michel Azcueta 8.57% Luis Mozo 7.43% Marcelino Huamán 3.14% Villa María del Triunfo Guido Iñigo 33.14% Silvia Barrera 7.71% David Morales 6.86% Joel Ludeña 3.14% El Agustino Candidato de Richard Soria 45.14% Carmen Castillo 11.14% Víctor Salcedo 9.14% Carlos Juscama 8.00% San Isidro Candidato de Nancy Vizurraga 22.29% Manuel Velarde 5.71% Víctor Bazán / Enrique Meier 5.43% Augusto Cáceres 4.00%

Los candidatos distritales más votados. (Imagen: Imasolu)

Zona 2: contrastes entre altos porcentajes y diferencias estrechas

En la Zona 2 se registran algunos de los valores más altos de intención de voto a nivel distrital:

Surco: 61.43% (candidato promovido por el alcalde Carlos Bruce)

La Molina: 33.71% (Juan Carlos Zurek)

Ate: 24.57% (candidato promovido por el alcalde Franco Vidal)

En otros distritos, las diferencias entre candidatos son menores. Por ejemplo:

Jesús María: 15.14%, 13.14% y 4.00% entre los tres primeros lugares

Breña: 12.00%, 8.86% y 6.29% entre los tres primeros lugares

Estos resultados muestran variaciones entre distritos con mayores niveles de concentración del voto y otros donde los porcentajes se distribuyen entre varias candidaturas.

Distrito 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % Jesús María Enrique Ocrospoma 15.14% Jorge Quintana 13.14% Luis Reategui 4.00% Kike Delhonte 2.86% La Molina Juan Carlos Zurek 33.71% María Pía Paz 11.43% Candidato de Diego Uceda 10.00% Julio Martínez 3.14% Surco Candidato de Carlos Bruce 61.43% Roberto Gómez Baca 10.57% Arturo Bobbio 8.86% Juan Palma 3.14% Barranco Antonio Mezarina 18.00% Candidato de Jessica Vargas 12.29% José Rodríguez 11.43% Gonzalo Rivera 4.29% Ate Vitarte Candidato de Franco Vidal 24.57% Juan Enrique Dupuy 12.29% Edde Cuellar 10.29% Leonardo Vilchez 4.29% San Juan de Miraflores Dante Mendieta 16.00% Eloy Chávez 8.00% Javier Altamirano 5.43% Edilberto Quispe 5.14% Independencia Gregorio (Goyo) Quispe 14.57% Candidato de Alfredo Reynaga 10.57% Benigno Calderón 8.57% Evans Sifuentes 6.57% Rímac Néstor de la Rosa Gonzales 20.29% Isabel Ayala 11.14% Pedro Rosario 7.14% Enrique Peramas 6.86% Breña Isabel Rodríguez 12.00% Candidato de Luis Felipe de la Mata 8.86% Gilberto Ampuero 6.29% Efraín Quino 4.86%

Los candidatos distritales más votados. (Imagen: Imasolu)

Zona 3: concentración en algunos distritos y dispersión en otros

En la Zona 3 se registran algunos de los valores más altos de intención de voto a nivel distrital:

Pachacámac: 61.14% (Elvis Pomez)

San Juan de Lurigancho: 38.57% (candidato del alcalde Jesús Maldonado)

Surquillo: 37.14% (José Luis Huamaní)

Cieneguilla: 36.29% (Emilio Chávez)

En otros distritos, los porcentajes se distribuyen entre varias candidaturas. Por ejemplo:

Pueblo Libre: 15.71%, 11.43% y 8.00% entre los tres primeros lugares

Los Olivos: 20.57% y 12.29% en los dos primeros lugares

Estos resultados muestran diferencias entre distritos con mayores niveles de concentración del voto y otros donde los porcentajes se reparten entre varias opciones.

Distrito 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % La Victoria Candidato del oficialismo Rubén Cano 25.71% Alberto Moreno 5.43% Alberto Aizcorbe 4.29% Joaquín Reynaldo 1.43% San Luis Candidato promovido por el alcalde Ricardo Pérez 31.71% Ricardo Castro 9.14% Antonio Alegría 3.71% Christian Pardo 3.43% San Juan de Lurigancho Candidato del alcalde Jesús Maldonado 38.57% Americo Zegarra 6.57% Juan Navarro 5.43% Ricardo Chiroque 2.00% Pachacamac Elvis Pomez 61.14% Candidato promovido por el alcalde Kike Cabrera 7.71% Fabian Leiva 4.86% Jorge Curo Maías 3.71% Lurín Candidato promovido por el alcalde Juan Marticorena 30.00% Rosa Torrejón 12.29% Leo Alcarraz 11.71% Bernardo Silva 8.29% Los Olivos Felipe Castillo Oliva (hijo) 20.57% Felipe Castillo Alfaro (papá) 12.29% Lucho Milla 6.57% Beto Castillo 6.29% Surquillo José Luis Huamaní 37.14% Sandra Gutierrez 8.57% Gustavo Sierra 7.14% Miguel Ccama 2.57% Chaclacayo Marco Tello Castro 30.86% Ivan Altamirano 9.71% Jaime Callañaupa 7.71% Javier Cajahuaringa 5.14% Cieneguilla Emilio Chávez 36.29% Edwin Subiletti 18.29% Ronald Salazar 14.57% Manuel Shwartz 2.86% Pueblo Libre Candidato promovido por la alcaldesa Mónica Tello 15.71% Jhonel Leguia 11.43% José Casas Carrion 8.00% Rocío Pereyra 3.43%

Los candidatos distritales más votados (Imagen: Imasolu)

Escenario con voto distribuido e indecisión en Lima Metropolitana

En conjunto, los resultados del estudio “Elecciones Lima 2026 en marzo: Imasolu identifica a los candidatos distritales con mayor intención de voto en Lima Metropolitana” muestran un escenario electoral caracterizado por la distribución del voto entre múltiples candidaturas, diferencias entre distritos y un nivel relevante de indecisión.

En el ámbito municipal de Lima Metropolitana, los datos registran un patrón donde los porcentajes se reparten entre diversas opciones y una proporción importante del electorado aún no expresa una preferencia definida.

Este comportamiento se observa en los distintos distritos analizados, así como en los diferentes tipos de medición aplicados, incluyendo intención de voto y simulación a nivel local.

La información presentada se sustenta en encuestas presenciales realizadas del 7 al 13 de marzo de 2026, con una muestra de 350 encuestas por distrito, un margen de error de ±5.2%, un nivel de confianza del 95% y un diseño probabilístico trietápico, lo que permite la representatividad de los resultados en los distritos de Lima Metropolitana.

Para un seguimiento detallado de estos resultados, el estudio completo puede revisarse en el portal oficial de IMASOLU:👉 https://imasolu.com

Ficha técnica del estudio

Ítem Detalle Encuestadora Imasolu S.A.C. Número de registro (REE – JNE) 000482-REE/JNE Financiamiento del estudio Imasolu S.A.C. Objetivo Identificar las preferencias electorales en distritos de Lima Metropolitana Cobertura Lima Metropolitana (25 distritos) Muestra 350 encuestas por distrito Margen de error ±5.2% por distrito Nivel de confianza 95% Muestreo Probabilístico trietápico Puntos de muestreo 25 distritos de Lima Metropolitana Técnica Encuestas presenciales en el hogar Fecha de trabajo de campo Del 7 al 13 de marzo de 2026 Página web https://imasolu.com/

*Cuestionario para estudio de intención de voto:

Si mañana fueran las elecciones en Lima Metropolitana, ¿por quién votaría Ud.?(Aplicado en los 28 distritos encuestados) Si mañana fueran las elecciones en Lima Metropolitana y se presentan los siguientes candidatos, ¿por quién votaría Ud.? Si mañana fueran las elecciones en su distrito (ej. Surco u otros 27 distritos encuestados), ¿por quién votaría Ud.?





PUBLIRREPORTAJE



