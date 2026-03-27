Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El estudio “Evaluación Electoral en Distritos de Lima Metropolitana – Marzo 2026”, elaborado por Imasolu, presenta resultados sobre intención de voto en distritos de la capital, permitiendo observar diferencias territoriales, niveles de competencia y posicionamiento de candidatos a nivel local.
PUBLIRREPORTAJE
El estudio “Evaluación Electoral en Distritos de Lima Metropolitana – Marzo 2026”, elaborado por Imasolu, presenta resultados sobre intención de voto en distritos de la capital, permitiendo observar diferencias territoriales, niveles de competencia y posicionamiento de candidatos a nivel local.
Los resultados recogen información de encuestas presenciales realizadas en hogares entre el 7 y el 13 de marzo de 2026, con una muestra de 350 entrevistas por distrito y un nivel de confianza del 95%.
Candidatos con mayor intención de voto en Lima Metropolitana
A nivel general, el estudio registra una distribución del voto entre varias candidaturas, sin que una sola concentre una mayoría amplia.
Carlos Bruce encabeza la intención de voto con 18.16%, seguido por Renzo Reggiardo con 15.02% y Daniel Urresti con 10.09%. En un segundo grupo se ubican Francis Allison (9.87%) y Sussel Paredes (6.28%).
Otros candidatos presentan porcentajes menores, como Alberto Tejada (1.79%) y Yorry Warthon (1.57%).
Asimismo, se observa un nivel significativo de indecisión:
- 19.96% señala que no sabe o no opina
- 13.90% se agrupa en la categoría “otros”
- 3.36% indica que no votaría por ninguno
En conjunto, estos datos muestran un escenario con voto distribuido e indecisión
|Lugar
|Candidato
|Porcentaje
|1
|Carlos Bruce
|18.16%
|2
|Renzo Reggiardo
|15.02%
|3
|Daniel Urresti
|10.09%
|4
|Francis Allison
|9.87%
|5
|Sussel Paredes
|6.28%
|6
|Alberto Tejada
|1.79%
|7
|Yorry Warthon
|1.57%
|-
|Ninguno
|3.36%
|-
|Otros
|13.90%
|-
|No sabe / No opina
|19.96%
Resultados por zonas: diferencias entre distritos
El estudio también presenta resultados a nivel distrital, organizados en tres zonas, donde se observan distintos niveles de concentración del voto.
Zona 1: distritos con ventajas amplias y competencia intermedia
En esta zona se registran casos donde el primer lugar alcanza porcentajes elevados, junto a distritos con mayor distribución entre candidatos.
Entre los resultados más altos se encuentran:
- El Agustino: 45.14% (candidato promovido por el alcalde Richard Soria)
- Puente Piedra: 35.14% (candidato promovido por el alcalde Rennán Espinoza)
- Villa El Salvador: 33.43% (candidato del oficialismo Kevin Iñigo)
- Villa María del Triunfo: 33.14% (candidato del oficialismo Guido Iñigo)
En distritos como Lince, los porcentajes entre los primeros lugares son más cercanos:
- 17.71%, 16.57%, 15.43% y 15.14% entre los cuatro primeros candidatos
Esto muestra combinaciones de liderazgo marcado y competencia más distribuida según distrito.
|Distrito
|1er lugar
|%
|2do lugar
|%
|3er lugar
|%
|4to lugar
|%
|San Borja
|Gina Casanova
|12.29%
|Wilfredo Chávez / Marco Álvarez
|8.00%
|Alberto Tejada C.
|7.14%
|Roberto Montoya
|3.14%
|Lince
|Elmer Arce
|17.71%
|Vicente Amable
|16.57%
|Guillermo Aliaga
|15.43%
|Lalo Albarracín
|15.14%
|Comas
|Raúl Díaz
|19.71%
|Mónica Acuña
|10.86%
|Lucio Deza / Jean Paul Granados
|7.14%
|Yuriko Niño
|2.29%
|Puente Piedra
|Candidato de Rennán Espinoza
|35.14%
|Milton Jiménez
|12.00%
|Jorge Ayala
|4.86%
|Esteban Monzón
|4.57%
|Villa El Salvador
|Kevin Iñigo
|33.43%
|Michel Azcueta
|8.57%
|Luis Mozo
|7.43%
|Marcelino Huamán
|3.14%
|Villa María del Triunfo
|Guido Iñigo
|33.14%
|Silvia Barrera
|7.71%
|David Morales
|6.86%
|Joel Ludeña
|3.14%
|El Agustino
|Candidato de Richard Soria
|45.14%
|Carmen Castillo
|11.14%
|Víctor Salcedo
|9.14%
|Carlos Juscama
|8.00%
|San Isidro
|Candidato de Nancy Vizurraga
|22.29%
|Manuel Velarde
|5.71%
|Víctor Bazán / Enrique Meier
|5.43%
|Augusto Cáceres
|4.00%
Zona 2: contrastes entre altos porcentajes y diferencias estrechas
En la Zona 2 se registran algunos de los valores más altos de intención de voto a nivel distrital:
- Surco: 61.43% (candidato promovido por el alcalde Carlos Bruce)
- La Molina: 33.71% (Juan Carlos Zurek)
- Ate: 24.57% (candidato promovido por el alcalde Franco Vidal)
En otros distritos, las diferencias entre candidatos son menores. Por ejemplo:
- Jesús María: 15.14%, 13.14% y 4.00% entre los tres primeros lugares
- Breña: 12.00%, 8.86% y 6.29% entre los tres primeros lugares
Estos resultados muestran variaciones entre distritos con mayores niveles de concentración del voto y otros donde los porcentajes se distribuyen entre varias candidaturas.
|Distrito
|1er lugar
|%
|2do lugar
|%
|3er lugar
|%
|4to lugar
|%
|Jesús María
|Enrique Ocrospoma
|15.14%
|Jorge Quintana
|13.14%
|Luis Reategui
|4.00%
|Kike Delhonte
|2.86%
|La Molina
|Juan Carlos Zurek
|33.71%
|María Pía Paz
|11.43%
|Candidato de Diego Uceda
|10.00%
|Julio Martínez
|3.14%
|Surco
|Candidato de Carlos Bruce
|61.43%
|Roberto Gómez Baca
|10.57%
|Arturo Bobbio
|8.86%
|Juan Palma
|3.14%
|Barranco
|Antonio Mezarina
|18.00%
|Candidato de Jessica Vargas
|12.29%
|José Rodríguez
|11.43%
|Gonzalo Rivera
|4.29%
|Ate Vitarte
|Candidato de Franco Vidal
|24.57%
|Juan Enrique Dupuy
|12.29%
|Edde Cuellar
|10.29%
|Leonardo Vilchez
|4.29%
|San Juan de Miraflores
|Dante Mendieta
|16.00%
|Eloy Chávez
|8.00%
|Javier Altamirano
|5.43%
|Edilberto Quispe
|5.14%
|Independencia
|Gregorio (Goyo) Quispe
|14.57%
|Candidato de Alfredo Reynaga
|10.57%
|Benigno Calderón
|8.57%
|Evans Sifuentes
|6.57%
|Rímac
|Néstor de la Rosa Gonzales
|20.29%
|Isabel Ayala
|11.14%
|Pedro Rosario
|7.14%
|Enrique Peramas
|6.86%
|Breña
|Isabel Rodríguez
|12.00%
|Candidato de Luis Felipe de la Mata
|8.86%
|Gilberto Ampuero
|6.29%
|Efraín Quino
|4.86%
Zona 3: concentración en algunos distritos y dispersión en otros
En la Zona 3 se registran algunos de los valores más altos de intención de voto a nivel distrital:
- Pachacámac: 61.14% (Elvis Pomez)
- San Juan de Lurigancho: 38.57% (candidato del alcalde Jesús Maldonado)
- Surquillo: 37.14% (José Luis Huamaní)
- Cieneguilla: 36.29% (Emilio Chávez)
En otros distritos, los porcentajes se distribuyen entre varias candidaturas. Por ejemplo:
- Pueblo Libre: 15.71%, 11.43% y 8.00% entre los tres primeros lugares
- Los Olivos: 20.57% y 12.29% en los dos primeros lugares
Estos resultados muestran diferencias entre distritos con mayores niveles de concentración del voto y otros donde los porcentajes se reparten entre varias opciones.
|Distrito
|1er lugar
|%
|2do lugar
|%
|3er lugar
|%
|4to lugar
|%
|La Victoria
|Candidato del oficialismo Rubén Cano
|25.71%
|Alberto Moreno
|5.43%
|Alberto Aizcorbe
|4.29%
|Joaquín Reynaldo
|1.43%
|San Luis
|Candidato promovido por el alcalde Ricardo Pérez
|31.71%
|Ricardo Castro
|9.14%
|Antonio Alegría
|3.71%
|Christian Pardo
|3.43%
|San Juan de Lurigancho
|Candidato del alcalde Jesús Maldonado
|38.57%
|Americo Zegarra
|6.57%
|Juan Navarro
|5.43%
|Ricardo Chiroque
|2.00%
|Pachacamac
|Elvis Pomez
|61.14%
|Candidato promovido por el alcalde Kike Cabrera
|7.71%
|Fabian Leiva
|4.86%
|Jorge Curo Maías
|3.71%
|Lurín
|Candidato promovido por el alcalde Juan Marticorena
|30.00%
|Rosa Torrejón
|12.29%
|Leo Alcarraz
|11.71%
|Bernardo Silva
|8.29%
|Los Olivos
|Felipe Castillo Oliva (hijo)
|20.57%
|Felipe Castillo Alfaro (papá)
|12.29%
|Lucho Milla
|6.57%
|Beto Castillo
|6.29%
|Surquillo
|José Luis Huamaní
|37.14%
|Sandra Gutierrez
|8.57%
|Gustavo Sierra
|7.14%
|Miguel Ccama
|2.57%
|Chaclacayo
|Marco Tello Castro
|30.86%
|Ivan Altamirano
|9.71%
|Jaime Callañaupa
|7.71%
|Javier Cajahuaringa
|5.14%
|Cieneguilla
|Emilio Chávez
|36.29%
|Edwin Subiletti
|18.29%
|Ronald Salazar
|14.57%
|Manuel Shwartz
|2.86%
|Pueblo Libre
|Candidato promovido por la alcaldesa Mónica Tello
|15.71%
|Jhonel Leguia
|11.43%
|José Casas Carrion
|8.00%
|Rocío Pereyra
|3.43%
Escenario con voto distribuido e indecisión en Lima Metropolitana
En conjunto, los resultados del estudio “Elecciones Lima 2026 en marzo: Imasolu identifica a los candidatos distritales con mayor intención de voto en Lima Metropolitana” muestran un escenario electoral caracterizado por la distribución del voto entre múltiples candidaturas, diferencias entre distritos y un nivel relevante de indecisión.
En el ámbito municipal de Lima Metropolitana, los datos registran un patrón donde los porcentajes se reparten entre diversas opciones y una proporción importante del electorado aún no expresa una preferencia definida.
Este comportamiento se observa en los distintos distritos analizados, así como en los diferentes tipos de medición aplicados, incluyendo intención de voto y simulación a nivel local.
La información presentada se sustenta en encuestas presenciales realizadas del 7 al 13 de marzo de 2026, con una muestra de 350 encuestas por distrito, un margen de error de ±5.2%, un nivel de confianza del 95% y un diseño probabilístico trietápico, lo que permite la representatividad de los resultados en los distritos de Lima Metropolitana.
Para un seguimiento detallado de estos resultados, el estudio completo puede revisarse en el portal oficial de IMASOLU:👉 https://imasolu.com
Ficha técnica del estudio
|Ítem
|Detalle
|Encuestadora
|Imasolu S.A.C.
|Número de registro (REE – JNE)
|000482-REE/JNE
|Financiamiento del estudio
|Imasolu S.A.C.
|Objetivo
|Identificar las preferencias electorales en distritos de Lima Metropolitana
|Cobertura
|Lima Metropolitana (25 distritos)
|Muestra
|350 encuestas por distrito
|Margen de error
|±5.2% por distrito
|Nivel de confianza
|95%
|Muestreo
|Probabilístico trietápico
|Puntos de muestreo
|25 distritos de Lima Metropolitana
|Técnica
|Encuestas presenciales en el hogar
|Fecha de trabajo de campo
|Del 7 al 13 de marzo de 2026
|Página web
|https://imasolu.com/
*Cuestionario para estudio de intención de voto:
- Si mañana fueran las elecciones en Lima Metropolitana, ¿por quién votaría Ud.?(Aplicado en los 28 distritos encuestados)
- Si mañana fueran las elecciones en Lima Metropolitana y se presentan los siguientes candidatos, ¿por quién votaría Ud.?
- Si mañana fueran las elecciones en su distrito (ej. Surco u otros 27 distritos encuestados), ¿por quién votaría Ud.?