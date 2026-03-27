Resumen

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En octubre de este año se realizarán las elecciones municipales y distritales. (Imagen: El Comercio)
En octubre de este año se realizarán las elecciones municipales y distritales. (Imagen: El Comercio)
Por Content LAB

El estudio “Evaluación Electoral en Distritos de Lima Metropolitana – Marzo 2026”, elaborado por Imasolu, presenta resultados sobre intención de voto en distritos de la capital, permitiendo observar diferencias territoriales, niveles de competencia y posicionamiento de candidatos a nivel local.