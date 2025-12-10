El consumo de bebidas hidratantes sigue creciendo entre quienes practican deporte de forma regular, buscan mantenerse y/o están activos en su día a día. En ese contexto, Electrolight inicia el 2026 con una apuesta contundente: una nueva imagen diseñada para destacar en los puntos de venta, nuevos sabores, nuevos formatos y una propuesta de valor centrada en una hidratación más saludable y accesible, acorde a los gustos y tendencias del mercado.

La marca refresca por completo su portafolio con una presentación moderna, activa y de líneas ergonómicas. Esta renovación llega acompañada de un dato clave: su fórmula ahora contiene 38% menos azúcar, manteniendo y potenciando un buen sabor validado por quienes ya lo probaron. El sabor, el empaque, la reducción de azúcar y la recuperación de electrolitos se convierten así en el centro de la experiencia.

NUEVOS SABORES Y FORMATOS

La apuesta de Electrolight para el próximo año incluye innovaciones alineadas a las preferencias del consumidor y comprador peruano. La marca incorpora nuevos sabores frutales, como Uva y Tropical, disponibles desde el verano 2026 y que buscan diferenciarse en la categoría. Desde abril se sumarán ediciones especiales, haciendo mucho más dinámica y positiva la experiencia del consumidor.

Esta evolución también se refleja en la ampliación de formatos líderes en el canal bodegas: botellas de 475 ml (regular y cero azúcares), la presentación de 800 ml con tapa sport cap y los nuevos packs de 6 y 12 unidades pensados especialmente para supermercados y autoservicios.

PARA UNA COMUNIDADACTIVA

La renovación de Electrolight no solo responde a una tendencia de consumo más saludable, sino también al crecimiento de una comunidad que valora productos funcionales: deportistas, aficionados al running, ciclistas, personas que entrenan por salud o simplemente buscan mantenerse en movimiento. Para ellos, la nueva botella de boca ancha, tapa sport cap y diseño ergonómico facilita su uso durante la actividad física.

Con una imagen más visible en los diferentes puntos de venta, un precio sugerido de S/2 y un portafolio más amplio, Electrolight invita a los consumidores a hidratarse y a recuperar su mejor versión después de cada jornada.

Conoce más sobre esta renovación y el nuevo portafolio en las plataformas digitales de la marca.

Reportaje publicitario